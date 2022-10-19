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CoinWarz’ın sağladığı verilere göre ünlü milyarder Elon Musk‘ın desteklediği popüler köpek temalı altcoin’in hash rate’i 815 TeraHash (TH/s) ile son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Elon Musk ve Hash Rate’teki Yükseliş

Ünlü milyarder Elon Musk ile Twitter arasındaki satın alma anlaşmasının tamamlanmak üzere olduğu iddialarının ardından Dogecoin’in (DOGE) hash rate’i yükseldi. Veri platformu CoinWarz’ın sağladığı verilere göre Dogecoin’in hash rate’i saniyede yaklaşık 815 TeraHash (TH/s) ile son yedi ayın en yüksek değerine ulaştı.

Hash rate’de bu seviyeler en son Nisan ayında görülmüştü. Dogecoin’in hash rate’io ay içerisinde saniyede 1,34 PetaHash (PH/s) ile tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar çıkmıştı. O zamandan beri hash rate yüzde 20’ye yakın düşmüş olsa da kaydedilen son yükseliş ikinci en büyük iş ispatı (Proof of Work) Dogecoin Blockchain’inde madencilik yaparak blok ödülü (DOGE) kazanmak isteyenlerden yeniden ilgi görmeye başladığını gösteriyor. Bu ilgi, Dogecoin‘in uzun zamandır destekçisi olan Musk’ın mikro blog platformu Twitter’ı satın alma girişimi ile ilişkilendiriliyor. Bloomberg, 18 Ekim 2022 tarihli haberinde Musk’ın talip olduğu sosyal medya şirketi Twitter’ın anlaşmanın tamamlanması beklentisiyle çalışanlarının hisse senedi hesaplarını kilitlediğini bildirdi.

Elon Musk’ın Twitter’ı Alması ve DOGE Yatırımcıları

Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından Dogecoin Blockchain’inin yerel token’ı DOGE’nin Twitter’a entegrasyonunu yapmak üzere harekete geçeceği tahmin ediliyor. Ünlü milyarder, DOGE‘u desteklemeye devam edeceğini sık sık yineledi ve gerçekten de köpek temalı kripto parayı şirketleri Tesla ve Boring Company’nin bazı ürünleri için ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başladı. Musk’ın Twitter’ı satın alması halinde Dogecoin’e olan desteğini göstermeye devam etmesi bekleniyor.

Dogecoin madencileri kadar DOGE yatırımcılarının da Musk’ın Twitter’ı satın almasına büyük ilgi gösterdikleri görülüyor. Özellikle BNB Chain‘deki balina seviyesi yatırımcıların adeta piyasadaki DOGE’u emdikleri, durmaksızın alım yaptıkları görülüyor. Birçok altcoin’in çift haneli değer kaybettiği son 30 günde en büyük köpek temalı kripto paranın yüzde 5’e yakın değer kazanması da bunu gösteriyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre Dogecoin, dünkü Twitter haberleriyle 0,06077 dolara kadar çıkmasının ardından bir miktar düşüşle yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,49 yükselişle 0,05964 dolardan işlem görüyor.