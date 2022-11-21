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  •   Altcoin Dibi Gördü! Ancak Daha Fazla Düşebilir, En Büyük 30 Kripto Arasında!

Altcoin Dibi Gördü! Ancak Daha Fazla Düşebilir, En Büyük 30 Kripto Arasında!

Dip sanılandan daha aşağıda olabilir. Kısa vadeli yükseliş potansiyeli bir tuzak olabilir.
18:50
21 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları önceki aylardaki seviyelerinin oldukça altına düşen kripto paralar konusunda pek heyecanlı değil. Risk iştahı zayıf ve aylar öncesine göre %50 düşen birçok altcoin yeterli talebi görmüyor. Geçtiğimiz yıl bugünlerde kripto para piyasaları yaklaşık 3 trilyon dolar seviyesindeydi ve bugün 800 milyar doların altına düştü. Az sayıda yatırımcı ise bunun bir fırsat olduğuna inanıyor. Ancak bu altcoin üzebilir.

Altcoin Yorum

Bitcoin fiyatı 16.200 dolar desteğinin altına düştü ve piyasa eğilimi daha fazla kaybın olası olduğunu söylüyor. Bu durum, piyasanın geri kalanıyla birlikte FIL fiyatlarını da aşağı çekebilir. 9 Kasım’dan bu yana, Bitcoin 21.400 dolar seviyesinden 16.200 dolara düştükten sonra, Filecoin de 4,08 dolarda bir miktar destek buldu. Aralığın orta noktası 4,44 dolar olmak üzere 4,08 ila 4,81 dolar arasında bir aralık oluşturdu. Bu orta nokta geçtiğimiz hafta iyi bir direnç seviyesi olarak hizmet etti ve bu da aralık oluşumunu daha güvenilir hale getirdi.

10 Kasım’da, 4,08 doların altında bir saatlik bir mum yükseliş emri bloğu oluşturdu. Bunu takip eden fiyat hareketi, daha düşük zaman dilimindeki düşüş piyasası yapısını kırarak bir kez daha aralığın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu nedenle, düşük aralığa yeniden dönüş, risk-ödül açısından iyi bir satın alma fırsatıydı. Kâr hedefleri 4,44 ve 4,8 dolardır. Şimdi diğer pencereye.

Bu Altcoine Dikkat

Ancak, bir destek seviyesinin tekrar tekrar test edilmesi onu zayıflatma eğilimindedir. Dahası, 14 Kasım’da 4,08 doların ikinci kez test edilmesi, 4,44 doları aşan bir ralli oluşturamadı. Bu durum boğaların piyasalarda zayıf olduğunu gösterdi. Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşüş momentumunu göstermek için nötr 50’nin altında dururken, Birikim/Dağıtım (A/D) göstergesi son günlerde alım baskısının eksikliğini göstermek için yatay seyretti.

Bu neden yükseliş senaryosundan traderlar hemen vazgeçerek düşüşe geçebilir. Aşağıdaki destek seviyeleri Fibonacci uzatma aracı kullanılarak tahmin edilebilir. Fiyatın 9 ve 10 Kasım tarihlerinde 4,88 dolardan 4 dolara düşmesine bağlı olarak, %23,6 ve %50 uzatma seviyeleri 3,79 ve 3,56 dolar olarak belirlenmiştir.

10 Kasım’dan bu yana, Filecoin kontratlarının USD karşısındaki Açık Faizi yavaş bir yükseliş gösterdi. Bu durum vadeli piyasa katılımcılarının pozisyon oluşturduğunu gösterdi. FIL’in short/long oranı satıcılar lehine çarpıktı. Bu nedenle, gün içinde 4,08 düşme olasılığı göz ardı edilmemeli.

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