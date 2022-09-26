Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Altcoin’de Büyük Hazırlık: Ağın Göz Kamaştıran Gelişimi

Altcoin’de Büyük Hazırlık: Ağın Göz Kamaştıran Gelişimi

Merkeziyetsiz dosya paylaşım protokolü, 2023'ün başında gerçekleşmesi beklenen büyük günceleme planları öncesinde yılın başından beri kaydettiği gelişimi ile göz kamaştırıyor.
16:00
26 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Merkeziyetsiz dosya paylaşım protokolü Filecoin, 2023’ün başında gerçekleşmesi beklenen büyük günceleme planlarının öncesinde yılın başından beri veri tedarikçilerinde yaklaşık yedi kat büyüme kaydetti.

Ağın Göz Kamaştıran Gelişim

Bugün gerçekleştirilen FIL Singapur etkinliğinde, Filecoin geliştirme laboratuvarı Protocol Labs’in eş başkanı Colin Evran, ağın depolama sağlayıcılarının her ay yüzde 20 oranında arttığını ve en çok aktivitenin Kuzey Amerika, Güney Kore, Hong Kong ve Kuzey Amerika’da olduğunu söyledi. Evran, yaklaşık 7 bin yeni geliştiricinin şu anda Filecoin Blockchain’i üzerinde uygulamalar geliştirdiğini belirtti.

Filecoin ağının yerel varlığı FIL, kullanıcıların merkeziyetsiz veri ve dosyaları depolamaları için bir sistemde bilgisayar depolama alanı satın almalarını ve satmalarını sağlayan bir kripto paradır. Filecoin, verilerin Amazon Web Services (AWS) gibi merkezi sağlayıcılar yerine merkeziyetsiz ağlarda depolanmasından dolayı gerçek bir merkeziyetsiz ekosistemi desteklemeye yardımcı olmaktadır.

Protocol Labs kurucusu Juan Benet, 20 bin bireysel kullanıcının şu anda tamamının merkeziyetsiz uygulamaları (dApps) çalıştırmak için kullanılan 50 milyondan fazla veri nesnesini depolamak için Filecoin’i kullandığını açıkladı. Bir veri nesnesi, herhangi bir sistemin çalışmasına yardımcı olan bir değeri veya değerler grubunu ifade eden bir depolama terimidir.

Parlak Bir Geleceğe Doğru Yolculuk

Rapor edilen büyüme, 2023’ün başında piyasaya sürülmesi planlanan Filecoin Sanal Makinesi‘nin (FVM) piyasaya sürülmesinin öncesinde geldi. FVM, geliştiriciler tarafından Filecoin ağına dayalı merkeziyetsiz uygulamalar (dApp’ler) oluşturmak için kullanılacak bir yazılım platformu veya sanal bilgisayardır. Protocol Labs geliştirme başkanı Molly Mackinley, bir test ağının (testnet) veya gerçek dünya kullanımını taklit eden bir test Blockchain’inin 28 Kasım’da piyasaya sürülmesinin planlandığını açıkladı.

Mackinley, Layer 2 için prototiplerin sunulduğunu, bu tarafın zaten ilk test aşamalarında olduğunu ve piyasaya sürüldükten sonra daha ölçeklenebilir bir Filecoin ağının ortaya çıkacağını belirtti. 2023’ün başında piyasaya sürülmesi planlanan güncelleme öncesi rapor edilen büyüme Filecoin ağının geleceğinin oldukça parlak olduğu şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

Öte yandan Filecoin ağının yerel varlığı FIL, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,02 yükselişle 5,66 dolardan işlem görüyor. FIL, 1.65 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 34’ncü kripto para.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
İlgili Yazılar
Dikkat! Metaverse Tabanlı Altcoin’den Staking Müjdesi Geldi! İşte Ayrıntılar!
Dikkat! Metaverse Tabanlı Altcoin’den Staking Müjdesi Geldi! İşte Ayrıntılar!
Ripple CEO’su Portföyünü Açıkladı! Kritik Ethereum Yorumu!
Ripple CEO’su Portföyünü Açıkladı! Kritik Ethereum Yorumu!
Dikkat! Terra Classic’te (LUNC) Hayaller Suya Düşebilir: İşte Kritik Rapor!
Dikkat! Terra Classic’te (LUNC) Hayaller Suya Düşebilir: İşte Kritik Rapor!
Analistten Yatırımcıların Radarındaki Altcoin için “Bu Seviyeyi Bekleyin” Uyarısı!
Analistten Yatırımcıların Radarındaki Altcoin için “Bu Seviyeyi Bekleyin” Uyarısı!
Boğa Sinyali Geldi! Kriptonun Göz Kamaştıran Keki Mutlu Ediyor!
Boğa Sinyali Geldi! Kriptonun Göz Kamaştıran Keki Mutlu Ediyor!
SICAK GELİŞME: Binance’dan Altcoin için İşaret Fişeği! Fiyat Sert Yükseldi!
SICAK GELİŞME: Binance’dan Altcoin için İşaret Fişeği! Fiyat Sert Yükseldi!
Shiba Inu Bir Başarıya Daha İmza Attı: Umutları Filizlendiren Gelişme!
Shiba Inu Bir Başarıya Daha İmza Attı: Umutları Filizlendiren Gelişme!
“Kırmızı Bülten” Haberi Bu 3 Altcoin’in Yatırımcısını Sarstı: Fiyatlar Sert Düştü!
“Kırmızı Bülten” Haberi Bu 3 Altcoin’in Yatırımcısını Sarstı: Fiyatlar Sert Düştü!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Güncel NFT Haberleri
Disney Blockchain Sektörü İçerisinde Yer Almak İçin Kararlı!
Apple’ın Bu Hamlesi Hoş Karşılanmadı!
Milyonlarca Kullanıcılı Move to Earn Projesi Çıkış İçin Yol Arıyor!
NFT’ler Yükselişe Mi Geçiyor? Reddit NFT’leri 5 Bin Dolara Satıldı!
NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022