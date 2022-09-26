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Merkeziyetsiz dosya paylaşım protokolü Filecoin, 2023’ün başında gerçekleşmesi beklenen büyük günceleme planlarının öncesinde yılın başından beri veri tedarikçilerinde yaklaşık yedi kat büyüme kaydetti.

Ağın Göz Kamaştıran Gelişim

Bugün gerçekleştirilen FIL Singapur etkinliğinde, Filecoin geliştirme laboratuvarı Protocol Labs’in eş başkanı Colin Evran, ağın depolama sağlayıcılarının her ay yüzde 20 oranında arttığını ve en çok aktivitenin Kuzey Amerika, Güney Kore, Hong Kong ve Kuzey Amerika’da olduğunu söyledi. Evran, yaklaşık 7 bin yeni geliştiricinin şu anda Filecoin Blockchain’i üzerinde uygulamalar geliştirdiğini belirtti.

Filecoin ağının yerel varlığı FIL, kullanıcıların merkeziyetsiz veri ve dosyaları depolamaları için bir sistemde bilgisayar depolama alanı satın almalarını ve satmalarını sağlayan bir kripto paradır. Filecoin, verilerin Amazon Web Services (AWS) gibi merkezi sağlayıcılar yerine merkeziyetsiz ağlarda depolanmasından dolayı gerçek bir merkeziyetsiz ekosistemi desteklemeye yardımcı olmaktadır.

Protocol Labs kurucusu Juan Benet, 20 bin bireysel kullanıcının şu anda tamamının merkeziyetsiz uygulamaları (dApps) çalıştırmak için kullanılan 50 milyondan fazla veri nesnesini depolamak için Filecoin’i kullandığını açıkladı. Bir veri nesnesi, herhangi bir sistemin çalışmasına yardımcı olan bir değeri veya değerler grubunu ifade eden bir depolama terimidir.

Parlak Bir Geleceğe Doğru Yolculuk

Rapor edilen büyüme, 2023’ün başında piyasaya sürülmesi planlanan Filecoin Sanal Makinesi‘nin (FVM) piyasaya sürülmesinin öncesinde geldi. FVM, geliştiriciler tarafından Filecoin ağına dayalı merkeziyetsiz uygulamalar (dApp’ler) oluşturmak için kullanılacak bir yazılım platformu veya sanal bilgisayardır. Protocol Labs geliştirme başkanı Molly Mackinley, bir test ağının (testnet) veya gerçek dünya kullanımını taklit eden bir test Blockchain’inin 28 Kasım’da piyasaya sürülmesinin planlandığını açıkladı.

Mackinley, Layer 2 için prototiplerin sunulduğunu, bu tarafın zaten ilk test aşamalarında olduğunu ve piyasaya sürüldükten sonra daha ölçeklenebilir bir Filecoin ağının ortaya çıkacağını belirtti. 2023’ün başında piyasaya sürülmesi planlanan güncelleme öncesi rapor edilen büyüme Filecoin ağının geleceğinin oldukça parlak olduğu şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

Öte yandan Filecoin ağının yerel varlığı FIL, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,02 yükselişle 5,66 dolardan işlem görüyor. FIL, 1.65 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 34’ncü kripto para.