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Altcoin’in Büyük Başarısı: Bitcoin, Ethereum, Altın, PayPal, Netflix ve YouTube’u Geçti!

Cardano Daily'e göre, Cardano ağı enerji tüketimine bağlı olarak Bitcoin, Ethereum, Altın, PayPal, YouTube ve Netflix'ten daha verimli olabilir.
17:10
23 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano topluluğuna odaklı paylaşımlar yapan bir Twitter hesabı olan Cardano Daily’e göre, Cardano ağı elektrik enerjisi tüketimine bağlı olarak Bitcoin, Ethereum, Altın, PayPal, YouTube ve Netflix’ten daha verimli olabilir.

Heyecan Verici Verimlilik

Cardano Daily, paylaştığı tweet dizisinde Cardano ağının tahmini yıllık elektrik enerjisi tüketiminin 0.0027 TWh veya 2.7 GWh olmasının göz önüne alındığında Cardano’nun altın madenciliğinden veya Bitcoin ağının iş kanıtından (PoW) daha az elektrik enerjisi tükettiğine dikkat çekti. Üstelik Cardano ağı elektrik enerjisi verimliliği konusunda yalnızca Bitcoin ve altından değil aynı zamanda Ethereum, PayPal, Netflix ve YouTube‘dan da üstün konumda.

Cardano Blockchain kaşifinden elde edilen verilere dayanarak, Cardano ağının şu anda tahmini yıllık elektrik enerjisi tüketimi 3.103 GWh veya 0.0031 TWh olarak hesaplanan 3 bin 198 havuz üzerinde çalışıyor. Öte yandan, Bitcoin’in tahmini yıllık elektrik enerjisi tüketimi 214.944 GWh veya 214.944 TWh olarak tahmin ediliyor. Bu, Cardano ağının Bitcoin ağından 69 bin 270 kat daha verimli olduğu anlamına geliyor.

Geçmişte bildirdiğimiz gibi, IOHK CEO’su Charles Hoskinson, yakın tarihli Forbes röportajında ​​Cardano‘nun sürdürülebilirlik konusunda en iyisi olduğunu ve hisse kanıtı (PoS) temelli kripto paranın Bitcoin’den önemli ölçüde daha enerji verimli olduğunu iddia etmişti. Hoskinson bu konudaki görüşlerini şu şekilde açıklamıştı:

Proof of Stake’ın avantajı, kimin blok çıkaracağına karar vermek için o devasa ek masraflara ve elektrik enerjisi harcamalarına gerek olmaması.

Bununla birlikte, yılın başında CoinShares’in yayımladığı Bitcoin madencilik raporunda, en büyük kripto paranın 2021’deki küresel karbondioksit (CO2) emisyonunun yalnızca yüzde 0,08’ine katkıda bulunduğu belirtiliyordu. Bu da en büyük kripto para ağının elektrik enerjisi tüketimi hakkındaki tartışmaların abartıldığını gösteriyor.

Yoroi Wallet Vasil için Hazırlanıyor

Yoroi Wallet’ın resmi Twitter hesabı geçtiğimiz günlerde “Vasil hard fork’a hazırlık olarak sunucularımızı güncellemeye başladık. Kullanıcılar bu geçiş sayesinde hizmetlerde yavaşlama görebilir.” duyurusu ile Cardano’nun uzun zamandır beklenen Vasil güncellemesi için hazırlıkların resmen başladığını duyurdu. Yoroi Wallet, EMURGO tarafından Cardano (ADA) ve Ergo (ERG) yatırımcıları için geliştirilmiş resmi kripto para cüzdandır.

Cardano’nun IOG’sine göre Vasil güncellemesine, bugüne kadar üstülenilen en karmaşık güncellemeden biri. Bu nedenle güvenlik ve güvenilirlik en önemli öncelikleri arasında yer alıyor.

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