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Altcoin Boğası Artık Başlıyor Mu? Kripto Para Yatırımcılarını Heyecanlandıran Gelişme!

Altcoinler için sırada ne var? Kripto para yatırımcıları heyecanla bunu bekliyor.
17:45
12 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı 4 aydır istikrarlı biçimde yükseliyor ve altcoinlerdeki toparlanma henüz tatmin edici seviyelere ulaşmadı. Kripto para kralı henüz 23.000 dolar seviyelerindeyken birçok altcoin bugün oldukları bölgenin çok daha yukarısındaydı. Peki bunun sebebi neydi? Yatırımcıları neler bekliyor? Özetle altcoin boğa sezonu ne zaman başlayacak?

Altcoin Boğa Sezonu Ne Zaman?

Altcoinlerin kümülatif değeri TOTAL2 verisi olarak takip ediliyor. Tüm kripto paraların kümülatif değerine ise TOTALCAP dediğimizi hatırlıyor olmalısınız. TOTAL2 direnç seviyelerinin kesiştiği bir noktada işlem görüyor ve bunun üzerinde bir kırılma keskin bir artışa yol açabilir. Haftalık grafikte 610 milyar dolar ile direnç bölgesine yakın seyreden bir kümülatif fiyat var. Bu hat, tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana 518 gündür varlığını sürdürüyor. Bu nedenle, TOTALCAP2 başarılı bir şekilde kırılırsa, 922 milyar dolarlık bir sonraki dirence yükselebilir. Bu da muhtemelen yeni bir altcoin sezonunun önünü açacaktır. Bu direnç, 0,382 Fib geri çekilme direnç seviyesi ve yatay bir direnç alanı tarafından oluşturulur.

Haftalık RSI verisi yükseliş sapması oluşturduktan sonra nihayet 50’nin üzerine çıkarak yükseliş eğilimine işaret etti. Eğer kırılma başarıyla tamamlanırsa yatırımcıların altcoinlerde %100’e varan artışlar görmesi muhtemeldir. Özellikle Bitcoin fiyatının 30.000 dolar üzerinde konsolide olduğu bir süreçte bu senaryo pek uçuk bir ihtimal olarak görülmüyor.

Kripto Para Boğası

Peki geçmiş veriler bize nasıl bir sinyal veriyor? Gösterge daha önce Mayıs 2020 tarihinde 50’nin üzerine çıkmıştı ve %2550’lik bir artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu senaryo altcoin yatırımcılarının ağzını sulandırıyor. Az sayıda yatırımcı Kasım ayı dibini değerlendirebilmiş olsa da bugün birçok zarardaki yatırımcı piyasalara giriş için net bir kırılım arıyor.

Yukarıda bahsedilen Altcoin Piyasa Değeri artışına rağmen, Bitcoin (BTC) fiyatı daha hızlı bir oranda arttı ve Bitcoin Hakimiyetindeki (BTCD) keskin artışla fark edildi. BTCD, Mayıs 2021’den bu yana yerinde olan %48 direnç alanından çıkma sürecinde. BTCD’nin kırılması, %58’e doğru keskin bir artışı tetikleyebilir. Bununla birlikte, haftalık RSI’ın aşırı satın alındığını belirtmekte fayda var. Göstergenin bu seviyelere ulaştığı önceki iki sefer keskin düşüşlere yol açmıştı.

Bu da altcoinlerin lehinedir. Çünkü Bitcoin hakimiyetinin zayıflaması likiditenin yeniden altcoinlere dağıtılması anlamına gelir. Bitcoin hakimiyeti düşerken fiyat makul bir aralıkta konsolide olur ve altcoinlerde hızlı yükselişler görürüz. Belki de 2023 yılının beklenen ara rallisi ilk yarı bitmeden gerçekleşir. İkinci yarıda resesyon ve diğer endişelerin daha zorlu bir piyasa ortamı doğurması bekleniyor.

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