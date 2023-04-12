Kripto para piyasalarını neler bekliyor? Fed nasıl bir pozisyon alacak? Gelen enflasyon verisi Fed'i yumuşatmaya yetecek mi?

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Kripto para piyasaları bugün Mart ayı ABD enflasyon verisine odaklanmıştı. Rakamlar tek kelimeyle muhteşemdi. Çekirdek enflasyon tarafındaki ufak artışa rağmen uzmanlar genel çerçeveden memnun görünüyor. Peki Fed bundan sonra ne yapacak? Yatırımcıları neler bekliyor? Uzmanların görüşleri ve daha fazlası.

Fed Toplantısı Yorum

CME Group’un FedWatch aracından elde edilen veriler, faiz artırımlarının Mayıs ayında da devam edeceğini ancak sonrasında duraklayabileceğini gösteriyor. Son verilerin ardından 25bp faiz artış ihtimali %62 görünüyor. Ancak önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler bu oranı önemli ölçüde değiştirebilir. Her ay birkaç büyük olaya alıştığımız için sürpriz dalgalanmalar artık daha fazla ihtimal dahilinde görülüyor.

QCP Capital, gün içinde yayınladığı piyasa güncellemesinde, “Fed’in hala büyük ölçüde verilere bağımlı olduğunu ve ayağını gazdan erken çekmemesi konusunda uyardığını aklımızda tutuyoruz” diye yazdı. Fed özellikle erken gevşemenin çok ağır bedelleri olabileceği konusuna birçok kez vurgu yaptı. Enflasyonda istikrarlı düşüşün yanı sıra Fed’in istihdam tarafında da gevşeme görmesi gerekiyor. QCP, FOMC tutanaklarının yayınlanmasının, Fed’in pozisyonu ile piyasa duyarlılığının farklılaşması sayesinde kripto varlıklar üzerinde eşit derecede etkili olabileceğini belirtti.

“Yatırımcılar Fed’in vites küçültmesinin nedenlerini ve bankacılık sektörü, likidite ve genel piyasa performansı açısından nelere dikkat edeceklerini yakından inceleyecekler. Enflasyona ilişkin veri bağımlılığı kritik bir faktör olurken, banka istikrarına ilişkin yorumlar, özellikle de Fed’in mevcut kredi sıkılaştırmasını kaç faiz artışına eşdeğer gördüğü ağırlık taşıyacaktır.”

Enflasyon verisiyle alakalı özet değerlendirme videomuza da göz atabilirsiniz.

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.000 dolar seviyesini korumaya çalışıyor. Fiyat 30.500 seviyesini gelen verinin heyecanıyla aştıktan sonra kar satışları gördü. Bugün 29.000 dolara kadar düşen fiyat günlük traderlara alım fırsatı verdi. Kısa vadeli kar satışları bu düşüşü tetiklemiş olabilir. Öte yandan borsalar Bitcoin girişinde de son birkaç saattir kayda değer artış var.

Kısa vadede Bitcoin (BTC) yükselişinin devam edebilmesi için 29.167 dolar üstünde kapanışlara ihtiyaç var. Öte yandan 32.000 dolar seviyesi önemli bir direnç olacak. Eğer kriptonun kendine özgü sorunlarıyla yeni FUD’lar görmezsek BTC 2022 mart ayında başlayan düşüşü tersine çevirebilir. Böylece Kasım ayına dair dip anlatısı da güçlenecektir.