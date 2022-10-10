Popüler altcoin'lerden biri, baş döndüren fiyat grafiği ile gündeme oturdu. Altcoin'in fiyatı dakikalar içinde yüzde 30 yükselirken, yine dakikalar içinde yüzde 25'e yakın düştü.

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Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, piyasa değeri bakımından en büyük 53’nci kripto para baş döndüren grafiği ile gündemde. Altcoin, dakikalar içinde yukarı yönde yüzde 30’luk, aşağı yönde ise yüzde 25’e bulan bir fiyat hareketine imza attı.

Önce Yükseldi Sonra Düştü

Merkeziyetsiz organizasyon MakerDAO ve Ethereum Blockchain’ine dayanan bir yazılım platformu olan Maker Protocol‘ünün yönetişim ve kullanıcıların DAI stablecoin’i çıkarmasına ve yönetmesine imkan tanıyan token Maker (MKR), dakikalar içinde yaptığı fiyat hareketleri ile topluluğun gündemine oturdu.

MKR, 30 dakikalık fiyat grafiğinde yaktığı büyük bir mumla yüzde 30’un üzerinde yükseldikten hemen sonra yüzde 25’e yakın düşerek beklenmedik bir fiyat hareketine imza attı. Token’ın fiyatı, dakikalar içinde 889 dolar seviyelerinden bin 169 dolara kadar çıktı. Ardından hızla düşmeye başlayan token, yine dakikalar içinde bin 169 dolardan 912 dolara geriledi.

Yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 5,16 yükselişle 919,11 dolardan işlem gören altcoin’de hem short hem de long pozisyon alanları sarsan fiyat hareketinin nedeni ise şu an için bilinmiyor. Coinglass’ın sağladığı verilere göre, MKR’da son 24 saatte 1.58 milyon dolarlık long ve short pozisyon tasfiye edildi. Yukarı ve aşağı yönlü sert fiyat hareketinin trader’ları avlamak için market maker’lar (piyasa yapıcılar) tarafından kasıtlı olarak yapıldığına dair spekülasyonlar söz konusu.

Maker Token Nedir?

Başlangıçta 2015 yılında tasarlanan ve 2017’nin Aralık ayında piyasaya sürülen Maker‘ın görevi ABD dolarına yumuşak bir şekilde sabitlenmiş sabit bir değere sahip, topluluk tarafından yönetilen merkeziyetsiz bir stablecoin olan DAI‘yi işletmektir.

MKR token’ları, DAI’yi yöneten kuruluş için bir tür oylama hakkı edinimi görevi görür. Sahiplerine temettü ödemesi yapılmasa da Maker Protocol’ünün geliştirilmesi üzerinde oylama hakkı verilir ve DAI’nin başarısına göre token’ın değer kazanması beklenir. Maker ekosistemi, Ethereum gibi akıllı sözleşme özellikli Blockchain’lerin üzerine merkeziyetsiz finans ürünleri inşa etmeyi amaçlayan bir endüstri olan merkeziyetsiz finans (DeFi) sahnesindeki en eski projelerden biridir.