Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Altcoin’de Baş Döndüren Fiyat Hareketliliği!

Popüler altcoin'lerden biri, baş döndüren fiyat grafiği ile gündeme oturdu. Altcoin'in fiyatı dakikalar içinde yüzde 30 yükselirken, yine dakikalar içinde yüzde 25'e yakın düştü.
12:00
10 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, piyasa değeri bakımından en büyük 53’nci kripto para baş döndüren grafiği ile gündemde. Altcoin, dakikalar içinde yukarı yönde yüzde 30’luk, aşağı yönde ise yüzde 25’e bulan bir fiyat hareketine imza attı.

Önce Yükseldi Sonra Düştü

Merkeziyetsiz organizasyon MakerDAO ve Ethereum Blockchain’ine dayanan bir yazılım platformu olan Maker Protocol‘ünün yönetişim ve kullanıcıların DAI stablecoin’i çıkarmasına ve yönetmesine imkan tanıyan token Maker (MKR), dakikalar içinde yaptığı fiyat hareketleri ile topluluğun gündemine oturdu.

MKR, 30 dakikalık fiyat grafiğinde yaktığı büyük bir mumla yüzde 30’un üzerinde yükseldikten hemen sonra yüzde 25’e yakın düşerek beklenmedik bir fiyat hareketine imza attı. Token’ın fiyatı, dakikalar içinde 889 dolar seviyelerinden bin 169 dolara kadar çıktı. Ardından hızla düşmeye başlayan token, yine dakikalar içinde bin 169 dolardan 912 dolara geriledi.

Yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 5,16 yükselişle 919,11 dolardan işlem gören altcoin’de hem short hem de long pozisyon alanları sarsan fiyat hareketinin nedeni ise şu an için bilinmiyor. Coinglass’ın sağladığı verilere göre, MKR’da son 24 saatte 1.58 milyon dolarlık long ve short pozisyon tasfiye edildi. Yukarı ve aşağı yönlü sert fiyat hareketinin trader’ları avlamak için market maker’lar (piyasa yapıcılar) tarafından kasıtlı olarak yapıldığına dair spekülasyonlar söz konusu.

Maker Token Nedir?

Başlangıçta 2015 yılında tasarlanan ve 2017’nin Aralık ayında piyasaya sürülen Maker‘ın görevi ABD dolarına yumuşak bir şekilde sabitlenmiş sabit bir değere sahip, topluluk tarafından yönetilen merkeziyetsiz bir stablecoin olan DAI‘yi işletmektir.

MKR token’ları, DAI’yi yöneten kuruluş için bir tür oylama hakkı edinimi görevi görür. Sahiplerine temettü ödemesi yapılmasa da Maker Protocol’ünün geliştirilmesi üzerinde oylama hakkı verilir ve DAI’nin başarısına göre token’ın değer kazanması beklenir. Maker ekosistemi, Ethereum gibi akıllı sözleşme özellikli Blockchain’lerin üzerine merkeziyetsiz finans ürünleri inşa etmeyi amaçlayan bir endüstri olan merkeziyetsiz finans (DeFi) sahnesindeki en eski projelerden biridir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme! Popüler Altcoin Dev Borsada Listeleniyor! İşte Kritik Tarih ve Analist Yorumu!
Sıcak Gelişme! Popüler Altcoin Dev Borsada Listeleniyor! İşte Kritik Tarih ve Analist Yorumu!
SHIB’de Korkutan 2 Gelişme! Hayaller Suya mı Düşecek?
SHIB’de Korkutan 2 Gelişme! Hayaller Suya mı Düşecek?
2 Analistten Ortak Çağrı: Bu Altcoin Devasa Ralli İçin Gün Sayıyor!
2 Analistten Ortak Çağrı: Bu Altcoin Devasa Ralli İçin Gün Sayıyor!
Sıcak Gelişme! Dev Borsadan Önemli Duyuru Geldi: Popüler Altcoin Sert Zıplayabilir!
Sıcak Gelişme! Dev Borsadan Önemli Duyuru Geldi: Popüler Altcoin Sert Zıplayabilir!
Dev Kripto Para Borsasından Shiba Inu Dahil 6 Altcoin için Listeleme Müjdesi!
Dev Kripto Para Borsasından Shiba Inu Dahil 6 Altcoin için Listeleme Müjdesi!
Müjde! Analitik Firması Kanıt Sundu! Bu Altcoin’de Rüzgar Tersine Dönecek!
Müjde! Analitik Firması Kanıt Sundu! Bu Altcoin’de Rüzgar Tersine Dönecek!
Son 7 Günün En Çok Kazandıranı Bu Altcoin Oldu! Yatırımcısına Yüzde 18 Getirdi!
Son 7 Günün En Çok Kazandıranı Bu Altcoin Oldu! Yatırımcısına Yüzde 18 Getirdi!
Terra Classic’te (LUNC) Umut Belirtileri! Bomba Teklif Geldi! Fiyat Yükseliyor!
Terra Classic’te (LUNC) Umut Belirtileri! Bomba Teklif Geldi! Fiyat Yükseliyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
NFT Alanında En Çok Hangi Sektörden Firma Var?
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022