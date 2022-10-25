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Alım Fırsatı Mı? Metaverse Altcoin 0,36 Dolara Kadar Düşebilir!

Geçtiğimiz yıl 5 dolardan alım yapan yatırımcılar korkuyla mevcut desteğin durumunu izliyor. Heyecan dorukta.
17:40
25 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük metaverse altcoinler arasında yer alıyor ve birçok kez birincilik tahtında da oturdu. Peki kısa vadede neler bekleniyor. Piyasa değerine göre en büyük ikinci metaverse altcoin ve ApeCoin’in hemen arkasında bulunuyor. Ayı piyasası onu da fazlasıyla yıprattı. Ancak bu destek seviyesini kaybetmemesi gerekiyor. Peki bir alım fırsatı gelir mi?

MANA Coin Yorum

Decentraland fiyatı, Mart 2021’den bu yana önemli bir fiyat seviyesi olarak hareket eden uzun vadeli 0,6000 dolar desteğini test etti. Yazı hazırlandığı sırada ise MANA fiyatı 0,616 dolarda bulunuyordu. Yazı hazırlandığı sırada MANA sahiplerinin %84’ü zarar etti. Token için bir sonraki kilit destek seviyesi 0,3600 dolar ve bu bölgeye inilmesi yatırımcıların çok daha ciddi kayıplar yaşamasına neden olacak.

Piyasa değerine göre 47’nci sırada bulunan Decentraland (MANA), uzun vadeli destek seviyesine yakın hareket etmeye devam etti. Ancak piyasanın genel olarak bir miktar rahatlamasıyla şimdilik kritik bölgeden uzaklaşıyor.

MANA Coin Yükselir Mi?

Günlük RSI, popüler kripto paranın satıcılarla birlikte sürekli düşen bir alım baskısı olduğunu gösteriyor. İşlem hacimleri, bireysel yatırımcıların ilgisizliğine işaret ediyor. Son 24 saatte MANA Coin işlem hacmi %15 düştü ve 82 milyon dolara geriledi. Eğer fiyat 0,6 dolar desteğini kaybeder ve 0,36 dolara düşerse 281 milyon MANA, fiyatın altına düşmesi halinde zarar edecek olan 9 binden fazla adres zarar yazacak.

Günlük aktif adresler büyük bir artış göstermedi. Öte yandan, 5 milyon doların üzerindeki balinaların elinde tuttuğu toplam arzın yüzdesindeki hafif artış olumlu bir eğilim olsa da ciddi bir toparlanma için gerekli ivme doğurmadı. Eğer düşüş tezi geçersiz olursa yatırımcılar 0,68 dolar direncinde iyi bir satış fırsatı bulabilir. Şimdilik Bitcoin fiyatı 19.500 dolara yakın hareket ediyor ve BTC tarafındaki pozitifliğin devam etmesi MANA yatırımcıların en büyük beklentisi. İlerleyen günlerde 2 Kasım’da yapılacak Fed toplantısının gölgesi üzerimize düşecek ve geçmişte birçok kez toplantı öncesi düşüşler görmüştük. Yatırımcıların temkinli olmasında fayda var.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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