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Alanında En Büyük Altcoin Yüzde 10 Yükselebilir!

Piyasa değerine göre alanında en büyük kripto para o, peki kısa vadede hangi seviyeleri görebilir?
22:40
24 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 21.000 doların üzerinde tutunmaya başladığı için kripto paraların toplam piyasa değeri 1,035 trilyon dolara ulaştı. Birçok altcoin güne yeşil devam ediyor. Alanında en büyük olan bu kripto para ise ilerleyen saatlerde %10’luk bir büyüme görebilir. Peki bu kripto para için kritik destek ve direnç bölgeleri nerede? Yatırımcıların neye dikkat etmesi gerekiyor?

ApeCoin (APE)

Piyasa değerine göre en büyük olan metaverse altcoin Ape yazı hazırlandığı sırada 5,45 dolardan alıcı buluyor. Metaverse kralı son 24 saatte yaklaşık %60 hacim artışı gördü. Fiyatı ise %4 oranında yükseldi. 17 Mart tarihinde 1 dolar ile 40 dolar arasında hareket eden altcoin bugün ATH seviyesinin %86 altında alıcı buluyor. En büyük NFT koleksiyonlarını yöneten Yuga Labs tarafından piyasaya sürülen ApeCoin (APE) bu yıl piyasaya girmesine rağmen birincilik tahtına birkaç kez oturdu.

Apecoin fiyatı, Haziran ortasından ağustos ayına kadar genişleyen bir kanal modeli içinde hareket etti. Teoride, bu düşüş eğilimi kripto para üzerindeki satış baskısını hızlandırır ve önemli bir düşüşü tetikler. Bu nedenle, bu modelden son APE fiyat hareketi potansiyel bir düzeltmeye başladı.

ApeCoin (APE) Fiyat Analizi

APE fiyatındaki toparlanma 7,85 dolarda yerel zirve oluşturdu. Bununla birlikte, kripto para piyasası, Ağustos Ortası civarında satış baskısında ani bir artışa tanık olduğu için, kripto para fiyatı bu dirençten tam bir V şeklinde tersine döndü. Bu nedenle, pazar çevresinde büyüyen olumsuz duyarlılık, kanal modelinin doğasını desteklemektedir. 18 Ağustos’ta, destek trend çizgisinden gelen düşüş eğilimi, düşüş modelini harekete geçirdi ve hakim düşüş trendinin devam ettiğinin sinyalini verdi.

Kırılma rallisi 5,4 dolarlık yatay destek seviyesini bile aşarak açığa satış yapanlar için ekstra bir avantaj sağladı. Bu konsolidasyon sırasında, günlük mum, aşağıdan gelen talep baskısını gösteren birden fazla düşük fiyat reddetme mumu gösterdi. Satın alma baskısı devam ederse, altcoin 5,4 dolar üzerinde kalıcı olabilir. Nitekim yazı hazırlandığı sırada APE bu bölgenin üzerinde alıcı buluyor.

Yatırımcılar için ilerleyen saatlerde yapılabilecek 6 dolar testi iyi bir satış fırsatı olabilir. Ayılar bu bölgede yükseliş momentumunu kırmaya çalışacaktır. Ayıların destek bulduğu senaryoda 3,23 dolarlık dip desteğe kadar geri çekilme yaşanabilir. Aksine, yeniden test aşamasında, 6 doların ve yükselen trend çizgisinin üzerindeki kırılma, düşüş tezini geçersiz kılacak ve APE fiyatı 7,58 doları hedefleyecektir. Kritik direnç seviyeleri 5,4 ve 6 dolar seviyesindedir. Olası geri çekilmede ise 4,2 ve 3,2 dolar desteği izlenebilir.

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