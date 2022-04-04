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ADA Coin Haberleri! Cardano Balinaları Ne Durumda?

Cardano balinaları alım yapmaya devam ediyor mu? Fiyat kısa vadede yükselecek mi?
19:30
4 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Hisse kanıtı algoritmasıyla çalışan en büyük akıllı sözleşme platformu olan Cardano (ADA) 1,20 dolardan alıcı buluyor. Son ralliye rağmen işler pek yolunda gitmiyor. Çünkü kurumsal yatırımcıların Cardano ilgisi gün geçtikçe azalıyor. Öyle ki artık büyük yatırımcıların talebi 2022 yılının dip bölgelerine kadar düştü.

ADA Coin Haberleri

Cardano (ADA), yıllık en düşük seviyelerinden %33 artarak 1,22 dolara kadar çıktı. En son 1,18 dolar civarında işlem görüyordu ve kısa süre önce Terra (LUNA)’yı geçerek 40,6 milyar dolar ile piyasa değerine göre yedinci en büyük kripto para birimi haline geldi.

Blockchain analitik firması Santiment‘in son verileri, ADA arzının, firmanın balina katmanı olarak kabul ettiği 100.000 doların üzerindeki adreslerden çıktığını gösterdi. Balinalar şu anda toplam arzın yaklaşık %83,1’ini elinde tutuyor ve bu düşük kabul ediliyor.

ADA Yükselir Mi?

Öte yandan, düşük ve orta seviyeli kripto para yatırımcılarının hızla ADA biriktirdiği görülüyor. 100 ila 100.000 dolar arasında token değerine sahip cüzdanlarla satın alma, son iki hafta içinde arttı ve toplam arzın %16,8’lik rekor zirvesine ulaştı. En küçük adreslerin, yani 100 dolardan az ADA’ya sahip cüzdanların da rekor seviyelerde olduğu görüldü. Ancak katman, toplam arzın yalnızca %0,12’sini temsil ediyordu.

Eğilim, yılın başından beri gözlemlenebilir ve ADA sahipleri arasında sağlıklı bir çeşitlendirmeyi temsil eder. ADA’nın aşırı büyük, değişken dalgalanmalara daha az eğilimli olacağı ve ayrıca herhangi bir tarafça fiyat manipülasyonu potansiyelini azaltacağı anlamına gelir.

Ancak ADA balinaları varlıklarını azaltırken bile, büyük ölçekli girişler ADA’nın son rallisinin arkasındaki kilit faktördür. Veriler daha önce, ADA’nın hacimlerinin %99’unun 100.000 doların üzerindeki işlemlerden geçtiğini göstermişti. Bu artan ilgi, ADA’nın yaklaşık %25’ini oluşturduğu dijital varlık yöneticisi Grayscale tarafından başlatılan yeni bir fona bağlanabilir.

En iyi senaryoda artan kurumsal ilgi ve yatırım ofisleri tarafından yapılan satın almaların BTC’nin 2021 rallisi için önemli bir faktör olduğu göz önüne alındığında, tokenin Bitcoin (BTC) gibi bir fiyat patlamasına hazır olduğu söylenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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