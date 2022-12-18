Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Açıklandı! Yapay Zekadan Yıl Sonu İçin DOGE Tahmini! İşte 4 İndikatör ve En Güvenilir Veriler!

Açıklandı! Yapay Zekadan Yıl Sonu İçin DOGE Tahmini! İşte 4 İndikatör ve En Güvenilir Veriler!

Dogecoin (DOGE) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, önde gelen bir platform DOGE için yıl sonu fiyat tahminini açıkladı.
16:30
18 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dogecoin (DOGE) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, önde gelen bir platform DOGE için yıl sonu fiyat tahminini açıkladı.

PricePredictions, DOGE Tahmini Paylaştı!

2022 kripto para piyasası için felaket senaryosuna dönüşürken, yatırımcıların 2023’ten büyük beklentileri var. Makroekonomik şartlar ve sektördeki krizler nedeniyle Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler, büyük oranda değer kaybetti. DOGE de bu süreçten olumsuz etkilendi. DOGE, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,731578 dolardan  %89,4 uzakta ve an itibariyle 0,077280 dolardan  işlem görüyor. Önde gelen platformlardan PricePredictions‘daki makine öğrenimi algoritmaları Dogecoin’in 1 Ocak 2023’te 0,079835 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

Algoritma, Hareketli ortalamalar (MA), göreceli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) ve Bollinger Bantları (BB) gibi önemli teknik göstergeleri dikkate alıyor. Bu, mevcut seviyeden %3,49’luk bir düşüş anlamına geliyor. Güncel Finbold raporuna göre, balinalar DOGE almaya devam ediyor. Son zamanlarda 38 ayrı işlemde 1 milyon dolar değerinde DOGE alımı yapıldı. Öte yandan CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu Dogecoin‘in 31 Aralık’ta f 0,098 dolar olacağını tahmin ediyor. DOGE, son 24 saate göre % 1 değer kaybederken, son 7 günde ise %15,79 düştü. 10,98 milyar dolarlık piyasa değeri ile Dogecoin, ilk 100 kripto para arasında sekizinci sıradaki yerini koruyor.

 ‘Musk Etkisi’  Bekleniyor!

DOGE‘deki yüksek volatilite, genellikle yatırımcıların portföylerinin istikrarı için bir tehdit oluşturur. Ancak Meme coin’de son dönemlerde meydana gelen %120’lik ralli, DOGE’nin piyasadaki konumunu sağlam bir zemine oturttu. Analitik şirketi IntotheBlock’tan alınan güncel veriler, 10 milyar doları aşan piyasa değeriyle DOGE’nin en kârlı varlıklar arasında 3.sıraya yerleştiğini ortaya koyuyor.  Dogecoin, Ekim ve Kasım aylarında muazzam bir performans sergilemesine rağmen son günlerde değer kaybediyor.  DOGE tutan toplam  adres sayısı şu anda 4,17 milyon.

Kritik metrik, Şubat ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,55 milyondan %8,3 düştü. Geçen hafta yeni adreslerde %21’lik hafif bir artış oldu. Günlük aktif adresler, son yedi gün içinde neredeyse %9 arttı. Dogecoin’in zincir üstü faaliyeti biraz sakin bir dönemden geçiyor. IntoTheBlock’a göre ağdaki günlük ortalama işlem sayısı 21.750 civarında.   Dogecoin topluluğu, Elon Musk’ın Twitter’da DOGE ödemelerini etkinleştireceğini umuyor. Uzmanlara göre, DOGE’nin bir sonraki rallisi yine Musk etkisi ile ortaya çıkabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Sıcak Gelime! Dünya Kupasının Kaybedeni Bu Kripto Token Oldu!
Sıcak Gelime! Dünya Kupasının Kaybedeni Bu Kripto Token Oldu!
Müjde! ABD’li Yatırım Şirketi Kanıt ve Tarih Verdi: 3 Altcoin 2023’te İmkansızı Başaracak!
Müjde! ABD’li Yatırım Şirketi Kanıt ve Tarih Verdi: 3 Altcoin 2023’te İmkansızı Başaracak!
Nihayet! Shib Coin Artık SAAT Sayıyor! Büyük Müjde Kapıda!
Nihayet! Shib Coin Artık SAAT Sayıyor! Büyük Müjde Kapıda!
Macro Gurusu: MATIC ve 2 Altcoin 2023’te Durdurulamayacak!
Macro Gurusu: MATIC ve 2 Altcoin 2023’te Durdurulamayacak!
Dikkat! Terra Classic’te (LUNC)En Gerçekçi Tablo ve Tahmin Açıklandı! İşte Bilmeniz Gerekenler!
Dikkat! Terra Classic’te (LUNC)En Gerçekçi Tablo ve Tahmin Açıklandı! İşte Bilmeniz Gerekenler!
Büyük Başarı! SHIB’de 4 Kritik Gelişme! Analistten Müjde Geldi! İşte Beklenen Seviye!
Büyük Başarı! SHIB’de 4 Kritik Gelişme! Analistten Müjde Geldi! İşte Beklenen Seviye!
Bomba Liste Açıklandı! DOGE ve 4 Altcoin 2023’te Ay’a Çıkacak! İşte Analistlerin Özel Raporu!
Bomba Liste Açıklandı! DOGE ve 4 Altcoin 2023’te Ay’a Çıkacak! İşte Analistlerin Özel Raporu!
Terra Luna Classic’de (LUNC) Kritik Gelişme! 1 Dolar Hedefi Gelecek Mi?
Terra Luna Classic’de (LUNC) Kritik Gelişme! 1 Dolar Hedefi Gelecek Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022