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Dogecoin (DOGE) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, önde gelen bir platform DOGE için yıl sonu fiyat tahminini açıkladı.

PricePredictions, DOGE Tahmini Paylaştı!

2022 kripto para piyasası için felaket senaryosuna dönüşürken, yatırımcıların 2023’ten büyük beklentileri var. Makroekonomik şartlar ve sektördeki krizler nedeniyle Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler, büyük oranda değer kaybetti. DOGE de bu süreçten olumsuz etkilendi. DOGE, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,731578 dolardan %89,4 uzakta ve an itibariyle 0,077280 dolardan işlem görüyor. Önde gelen platformlardan PricePredictions‘daki makine öğrenimi algoritmaları Dogecoin’in 1 Ocak 2023’te 0,079835 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

Algoritma, Hareketli ortalamalar (MA), göreceli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) ve Bollinger Bantları (BB) gibi önemli teknik göstergeleri dikkate alıyor. Bu, mevcut seviyeden %3,49’luk bir düşüş anlamına geliyor. Güncel Finbold raporuna göre, balinalar DOGE almaya devam ediyor. Son zamanlarda 38 ayrı işlemde 1 milyon dolar değerinde DOGE alımı yapıldı. Öte yandan CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu Dogecoin‘in 31 Aralık’ta f 0,098 dolar olacağını tahmin ediyor. DOGE, son 24 saate göre % 1 değer kaybederken, son 7 günde ise %15,79 düştü. 10,98 milyar dolarlık piyasa değeri ile Dogecoin, ilk 100 kripto para arasında sekizinci sıradaki yerini koruyor.

‘Musk Etkisi’ Bekleniyor!

DOGE‘deki yüksek volatilite, genellikle yatırımcıların portföylerinin istikrarı için bir tehdit oluşturur. Ancak Meme coin’de son dönemlerde meydana gelen %120’lik ralli, DOGE’nin piyasadaki konumunu sağlam bir zemine oturttu. Analitik şirketi IntotheBlock’tan alınan güncel veriler, 10 milyar doları aşan piyasa değeriyle DOGE’nin en kârlı varlıklar arasında 3.sıraya yerleştiğini ortaya koyuyor. Dogecoin, Ekim ve Kasım aylarında muazzam bir performans sergilemesine rağmen son günlerde değer kaybediyor. DOGE tutan toplam adres sayısı şu anda 4,17 milyon.

Kritik metrik, Şubat ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,55 milyondan %8,3 düştü. Geçen hafta yeni adreslerde %21’lik hafif bir artış oldu. Günlük aktif adresler, son yedi gün içinde neredeyse %9 arttı. Dogecoin’in zincir üstü faaliyeti biraz sakin bir dönemden geçiyor. IntoTheBlock’a göre ağdaki günlük ortalama işlem sayısı 21.750 civarında. Dogecoin topluluğu, Elon Musk’ın Twitter’da DOGE ödemelerini etkinleştireceğini umuyor. Uzmanlara göre, DOGE’nin bir sonraki rallisi yine Musk etkisi ile ortaya çıkabilir.