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  •   Açıklandı! Ünlü Platformdan XRP Yıl Sonu Fiyat Tahmini! Şaşırtıcı!

Açıklandı! Ünlü Platformdan XRP Yıl Sonu Fiyat Tahmini! Şaşırtıcı!

Ripple (XRP) ve SEC arasındaki dava devam ederken, önde gelen bir platform XRP yıl sonu fiyat tahmini açıkladı. 
16:00
15 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple (XRP) ve SEC arasındaki dava devam ederken, önde gelen bir platform XRP yıl sonu fiyat tahmini açıkladı.

Coin Price Forecast: XRP, Yerinde Sayacak!

Kripto para piyasası yeniden hareketlenmeye başlarken, XRP de son zamanlarda yeşil bölgede kaldı. XRP, bu süreçte Ripple ve Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) davasından gelen gelişmeler sayesinde artış kaydetti. Özellikle, kritik kararın genel olarak tüm kripto para piyasasını etkileeyceği düşünüldüğünde, dava XRP’nin fiyatında belirleyici temel unsur olmaya devam ediyor. XRP ayrıca, ABD’den gelen enflasyon ve faiz kararları sonrasında da ivme kazandı. XRP yatırımcıları, altcoin’in yıl sonunda hangi seviyede olacağını merak ediyor.

Şu anda, XRP, 1 dolara ulaşmak için çok önemli bir destek noktası olarak lanse edilen 0,50 dolar seviyesini geri kazanmaya odaklanıyor. FTX krizinin etkileri azalmaya başlarken, yatırımcılar Binance’taki gelişmeleri yakından izliyor. XRP, son 24 saatte %3’lük bir düşüşle an itibariyle 0,38 dolardan işlem görüyor. Haftalık grafikte, XRP 0.39 dolar seviyesine ulaşmayı başardı. Analistlere göre,  XRP hala kritik 0,40 dolardaki destek seviyesini yeniden kazanmanın yollarını arıyor. Bu gerçekleşirse muhtemelen 0,50 dolar gelebilir. Önde gelen platformlardan ‘Coin Price Forecast’a göre, XRP fiyatı muhtemelen sabit kalacak ve yıl sonunda  0,38 dolardan işlem görecek. Rapora göre, metrikler  XRP’nin 2022’nin sonuna kadar neredeyse sıfır kazanç elde edeceğini gösteriyor.

Hukukçudan Çarpıcı Yorum!

Son haftalarda XRP, Ripple ve SEC arasındaki dava son aşamalara girerken yükseliş işaretleri sergiledi. XRP, Ripple’ın destekleyici brifinglerin kabulü gibi küçük kazançlar kaydetmesiyle dikkat çekici bir şekilde yükseldi. Mevcut durumda, her iki taraf da nihai sunumlarını yaptı ve son kararı bekliyor.

 

Finbold raporuna göre, avukat Jeremy Hogan, davanın her iki taraf için de galibiyet, beraberlik, uzlaşma veya şaşırtıcı bir karar verebilecek hakim dahil olmak üzere dört olası sonucu olduğunu tahmin etti. Sonuç olarak, sonucun XRP’nin fiyatı üzerinde bir etkisi olması muhtemel. Dava, Ripple lehine sonuçlanırsa, XRP yeni zirveleri zorlayabilir. Ripple,  15 milyar dolarlık bir değeri ile ABD ilk 10 sart-up şirket arasına girmeyi başardı.  Bu durum, XRP yatırımcısına uzun vadede güven aşılıyor.

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