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  •   Açıklandı! Ünlü Platform: SHIB Kasım Sonunda Bu Seviyelere Ulaşabilir!

Açıklandı! Ünlü Platform: SHIB Kasım Sonunda Bu Seviyelere Ulaşabilir!

Kripto para piyasası yeni bir çalkantılı dönemden geçerken, önde gelen bir analist Shiba Inu (SHIB) için Kasım ayı tahminini açıkladı. 
15:20
14 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası yeni bir çalkantılı dönemden geçerken, önde gelen bir analist Shiba Inu (SHIB) için Kasım ayı tahminini açıkladı.

SHIB, Borsaların Gözdesi!

SHIB’de müjdeler devam ediyor. Önde gelen kripto para borsası Crypto.com, rezervlerinin %22,91’ini Shiba Inu’da (SHIB) tuttuğunu açıkladı. Beş yıldızlı bir otel olan W Dubai, The Palm, konukların ödemelerini SHIB ile yapmalarına izin vereceğini açıkladı. Shiba Inu, son zamanda yine dikkat çeken-kripto paralardan biri olmaya devam ediyor. Yakım oranları da giderek hız kazanıyor.  SHIB topluluğu son 24 saatte 23.823.149 token yakıldığını açıkladı. Yakım oranı, 24 saat içinde yüzde 1.064 arttı. Verilere göre token’lar bir işlemde yakıldı. Veriler ayrıca, balina birikiminin yoğun bir şekilde devam ettiğini ortaya koyuyor. Crypto.com gibi devasa bir kripto para borsasının, rezervlerinin %22,91’ini SHIB’de tutması büyük yankı uyandırdı.

Blockchain analiz firması Nansen’den elde edilen veriler, platformun rezervlerinin %29.68’ini  Bitcoin’de (BTC) ardından ise SHIB’in geldiğini gösteriyor. Crypto.com CEO’su Kris Marszalek, paylaşılan verileri bir tweet aracılığıyla doğruladı. Fiyat artışı açısından benimsenme de büyük önem teşkil ediyor. Dubai’de W Dubai olarak bilinen Luxury Hotel – The Palm’ım hamlesi de SHIB’in ödeme aracı olarak giderek daha fazla yaygın hale geldiğini ortaya koyuyor. Bunun bir sonucu olarak, SHIB popülaritesindeki artış yatırımcı sayısını da yansıyor.

Kasım’da Bu Seviye Mümkün!

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, SHIB de büyük oranda etkilendi. SHIB, an itibariyle 0.00000923 dolardan işlem görüyor. Shiba Inu, tüm zamanların en yüksek seviyesine, 28 Ekim 2021’de 0.00008616 ile ulaştı. SHIB, zirvesinden %833 oranında uzakta. SHIB’in 7 günlük performansını incelediğimizde, en düşük noktası 0.00000850 dolar iken, en yüksek noktası ise 0.00001207 dolar.

Burada %42’lik bir artış görebiliriz. Shiba Inu‘nun  24 saatlik performansına baktığımızda, en düşük noktasının 0.00000868 dolarda, en yüksek noktasının ise 0.00000937 dolarda olduğunu görebiliriz. Bu, %8 oranında başka bir artışa işaret ediyor. Invezz analistlerinden Milko Trajcevski’yegöre yukarıda belirtilen katalizörler göz önünde bulundurulduğunda, SHIB‘in Kasım sonunda  0.000014 dolara yükselmesini bekleyebiliriz. Uzmanlara göre, kripto paraların yeni zirvelere ulaşabilmesi için Fed’in faiz artırımlarından geri adım atması gerekiyor. FTX krizinin etkileri ise fiyat üzerinde orta vadede devam edeceğe benziyor.

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