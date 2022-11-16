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Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, Dogecoin (DOGE) yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor.

DOGE, İvme Kazanacak!

FTX krizi nedeniyle kripto para piyasasının çoğunluğu hala kırmızıda işlem görüyor. Makroekonomik şartlar nedeniyle zor günler geçiren Dogecoin gibi meme coin’ler de bu süreçte büyük darbe aldı. CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu, DOGE’nin 31 Aralık’ta 0,09862 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor. Ankette 840 kişi oy kullandı. DOGE, an itibariyle 0,08552 dolardan işlem görüyor. Bu, % 16’lık bir artış anlamına gelir. DOGE’ye yönelik iyimserlik 2 faktörden kaynaklanıyor olabilir. Musk etkisi hala gündemde kalmaya devam ederken, DOGE yatırımcı sayısı da artış kaydetmeye devam ediyor.

Güncel DOGE yatırımcı sayısı 4.456.345’e ulaştı. Bu rakam, son 2 hafta yüzde 2 oranında arttı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Dogecoin, kripto para piyasasındaki trendi takip ediyor. Meme coin, yıl başından bu yana istikrarlı bir düşüş kaydediyor ve 1 Ocak’tan bu yana %63,92 değer kaybetti. DOGE, son i 24 saatte %1,72 ve hafta genelinde %3,56 düşüşle an itibariyle 0,08552 dolardan işlem görüyor.

Finder Raporu: 2030 Tahmini!

Uzmanlara göre, Dogecoin Musk etkisi sayesinde yine değer kazanabilir. Ancak,FTX krizindeki yeni gelişmeler ve Fed’in faiz artırımları risk teşkil etmeye devam edecek. Cardano’nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson’ın vurguladığı gibi, Dogecoin, profil doğrulama gibi bazı sosyal medya sorunlarını çözmek ve NFT‘ler basmak için bir yan zincir ve reklam token’ı olarak kullanılabilir.

Son zamanlarda Musk ve Twitter etkisi sayesinde büyük oranda ivme kazanan DOGE, Nisan ayından beri ilk kez 0.15 dolar seviyesini geçmeyi başarmıştı. Ocak ayında, kripto para piyasasındaki büyük çöküşten önce, Finder raporu, DOGE fiyatının 2030’un sonunda 1 dolara yaklaşarak 0,92 dolara ulaşacağını tahmin etmişti. Tahminlerini güncelleyen uzmanlar 2030’un sonunda DOGE’nin 0,54 dolara ulaşacağını öngörüyor. Dogecoin, geçen yıl Aralık ayında 0.19 dolar seviyesinin altına düştüğünden beri istikrarlı bir satış baskısı altında. Haziran ayında yıl içindeki en düşük seviyelerine gerileyen DOGE, toparlanmaya başladı. Dogecoin Vakfı ürün lideri Timothy Stebbing, geçtiğimiz günlerde Twitter’da meme coin için yeni bir projenin ufukta olabileceğini öne süren yeni bir görüntü paylaştı. Yakın tarihli bir tweet’te Stebbing, metaverse arka planında bir köpeğin görüntüsünü paylaştı.