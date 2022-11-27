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Bitcoin (BTC) yerinde sayarken analistler 2023’te sürpriz rallileri ile yatırımcısına yüksek kazançlar sağlayabilecek 3 altcoin’i paylaştı.

BNB: Büyümeye Devam Edecek!

Önde gelen analistlerden Andrew MacGill’in listesindeki ilk altcoin Shiba Inu (SHIB). Shiba Inu, meme coin imajını atmak için elinden geleni yaparken, projenin arkasındaki güçlü toplulukla her şeyin mümkün olduğunu kesinlikle kanıtlıyor. 2021’de hızla yükseldikten sonra, SHIB şu anda piyasa değerine göre en iyi kripto paralar listesinde 13. sırada. Kurucusu Ryoshi, SHIB ekosistemine onlarca yeni proje açıklarken, yatırımcı sayısı artmaya devam ediyor. SHIB ayrıca ödeme sistemleri tarafından da benimsenirken, borsa listelemeleri de sürüyor. Shiba Eternity, Shiabrium, NFT projesi ve yüksek yakım oranları ile SHIB önümüzdeki sene sürpriz yapabilir. Shiba Inu aynı zamanda Metaverse alanında da çarpıcı hamlelerde bulunuyor. Uzmanlar bir sonraki boğa koşusunda SHIB’in fiyatının büyük oranda artabileceğine dikkat çekiyor.

Analitlerin listesindeki ikinci altcoin Binance Coin (BNB). BNB, piyasa değerine göre dördüncü en büyük kripto para ve Tether hariç ikinci en değerli altcoin. Binance Coin ilk olarak dünyanın en büyük borsası Binance tarafından BNB’de işlem ücreti ödeyen kullanıcılara alım satım indirimleri sunmak için oluşturuldu. Ancak Binance, Eylül 2020’de Ethereum’un akıllı sözleşme platformunun rakibi olan Binance Smart Chain’i piyasaya sürdü. 2021’de piyasa ivme kazanırken, Ethereum’un ücretleri dayanılmaz seviyelere ulaştı. Messari’ye göre Şubat 2021’de bile Ethereum ücretleri ortalama 17 dolar civarındaydı. Bu, geliştiricilerin daha düşük ücretlerle rakip zincirlere akın etmesine yol açtı ve bu noktada Binance Smart Chain yükselişe geçti. Bu yeni projeleri desteklemek için BNB’ye ihtiyaç duyulduğu için, talep arttıkça BNB‘nin fiyatı da muazzam bir şekilde arttı. Binance Smart Chain, Ethereum’a karşı güçlü bir rakip konumunda. BSC üzerine inşa edilmiş yalnızca 38 projeyle Ethereum’un 191 DeFi projesine kıyasla sönük kalsa da, Ethereum’un 3.500’üne kıyasla 4.200’den fazla dApp’e sahip. Her şeyden önce BNB, boğa piyasaları sırasında çoğu zaman diğer birçok token’dan daha iyi performans gösterirken, yatırımcı sayısı da artıyor.

Filecoin: Amazon ve Microsoft’a Alternatif!

Analistlerin listesindeki üçüncü altcoin Filecoin (FIL). FIL, şu anda piyasa değerine göre en iyi kripto paralar listesinde 37. sırada yer alırken, merkezi depolama pazarını dönüştürmeyi amaçlayan merkeziyetsiz bir depolama çözümü konumunda. Amazon Web Services ve Microsoft Azure gibi şirketler şu anda bulut depolamaya kullanıcılara her yıl daha fazla maliyet getiren etkili bir tekel ile hakim durumda. Bu süreçte yeni bir alternatife ihtiyaç var. Filecoin, kullanıcıların FIL token’ını kullanarak depolama alanı satın almasına izin verirken, kullanıcıların ücretsiz depolama alanlarını kiralamasına olanak tanır.

Sağlayıcılar, maliyeti önemli ölçüde azaltan en ucuz depolama seçeneğini sunmak için rekabet eder. Eylül ayında CoinTelegraph, Filecoin‘in depolama fiyatının geleneksel merkezi sağlayıcıların yalnızca %0,5’i olduğunu bildirdi. Filecoin ayrıca dosya depolamanın, küresel bir depolama ağı oluşturmak için mevcut kaynakları kullanarak kolayca ölçeklenebileceği anlamına gelir. Aynı zamanda tek bir saldırı noktası olmadığı için ağın hacklenmesi çok daha zordur. Coindesk’e göre her ay %20 artan depolama sağlayıcı sayısıyla Filecoin, gelecek vaat ediyor.