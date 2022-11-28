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Dogecoin (DOGE) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, önde gelen bir analist DOGE için yıl sonu tahminini paylaştı.

DOGE, Yükselmeye Devam Edecek!

Dogecoin, geçen hafta başlayan rallisini hafta sonu da sürdürmeyi başladı. DOGE’nin yükselişindeki en büyük katalizör tabi ki de yine Elon Musk’tan geldi. Musk, Twitter’ın yeni versiyonunun ödemeleri de destekleyeceğini açıkladı. Elon Musk, dünkü paylaşımlarında her ne kadar direkt olarak DOGE’ye işaret etmese de ödeme işlemleriyle ilgili paylaşımda ilk aklan gelen ödeme aracı DOGE oldu. Kritik açıklama sonrası birçok analist ve kripto para topluluğu, DOGE’un Twitter’ın resmi ödeme aracı olarak en iyi alternatif olduğunu bildirdi. Dogecoin son bir haftada %25’e yakın değer kazandı. DOGE, ilk 100’de haftalık bazda en çok yükselen 5 kripto paradan biri olmayı başardı. DOGE an itibariyle 0.094 dolardan işlem görüyor.

Dogecoin tüm zamanların en yüksek seviyesine 8 Mayıs 2021’de 0,731578 dolar ile ulaştı. Bu, mevcut seviyesinden 0,636578 dolar veya %670 daha yüksek olduğu anlamına geliyor. 7 günlük performansına baktığımızda Dogecoin en düşük noktasını 0,072650 dolar seviyesinde görürken, en yüksek noktası ise 0,106019 dolar oldu. Burada 0,033369 dolar veya %46 değerinde bir fark görebiliriz. Bununla birlikte, 24 saatlik performansa bakıldığında, DOGE‘un en düşük değer noktası 0,094048 dolar idi. En yüksek noktası ise 0,107015 dolar oldu. Burada %14’lük bir artış görüyoruz. Invezz analistlerinden Milko Trajcevski’ye göre, Twitter katalizörü ve mevcut trend göz önünde bulundurulduğunda DOGE Aralık sonunda 0,12 dolara ulaşabilir.

DOGE, Sürpriz Yapabilir!

DOGE, Musk’ın yatırımcı ilgisini yeniden uyandıran ve varlığa talebi artıran Twitter entegrasyonuna dair açıklamalarından sonra oldukça iyi performans gösteriyor. Musk’ın Twitter’ı devralmasından önceki günlerde 0,06 doların altında konsolide olan meme coin, aniden 6 ayın en yüksek seviyesi olan 0,15 dolara fırlamıştı. DOGE, Nisan ayından beri bu seviyeye ulaşmamıştı.

Analistler, bu ani fiyat artışını, yatırımcılar DOGE’nin Twitter’ın ödeme sistemine entegre edilebileceği söylentileri ortaya çıktıktan sonra varlığa yönelik büyük bir talep artışına bağladılar. Daha önce bildirildiği gibi, Dogecoin etkileyicisi Matt Wallace kısa süre önce Musk’ın Twitter için bir DOGE ödemesi üzerinde çalıştığını iddia etti.