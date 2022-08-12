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Acı Gerçek! SHIB’de Yakımlar İşe Yaramıyor! İşte Yeni Mucize İçin 10 Şart!

Krito para piyasası yeniden hareketlenmeye başlarken, Shiba Inu (SHIB) yatırımcısı da yeni bir mucize için beklemede. 
18:10
12 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Krito para piyasası yeniden hareketlenmeye başlarken, Shiba Inu (SHIB) yatırımcısı da yeni bir mucize için beklemede.

Yakım Oranları, Yetersiz!

Yakılan Shiba Inu sayısını bildiren Shibburn portalı, son 24 saatte 30,43 milyon SHIB yakıldığını duyurdu. Normalde, bu tür haberler  Shiba Inu hayranları tarafından sevinçle karşılanır, çünkü milyonlarca SHIB’nin yakılması, dolaşımdaki token miktarını azaltırken, deflasyonist sistem yoluyla SHIB’nin fiyatını artırmak anlamına gelir. Son 24 saat içinde, 17 yakım işlemi gerçekleşti. Ancak uzmanalra göre Shiba Inu’da bu oranda yakımlar fiyata ivke kazandırmak için yeterli değil. 30 milyon SHIB sadece 370 dolar. Bu da kelimenin tam anlamıyla SHIB’in piyasa değerinin sadece %0.0005’idir. Ayrıca, geçen haftanın sonundan bu yana son beş gün için  SHIB yakım istatistiklerine bakarsanız, bu süre zarfında 394 milyon SHIB’nin yakıldığı ve bunun da 5.000 doları bile geçmediği görüyoruz.

 Peki yakmlar işe yaramıyorsa, SHIB’in yeni zirvelere çıkması için neye ihtiyacı var? Bu gerçekten oldukça garip bir durum. Dolaşımda, 550 trilyon SHIB bulunuyor. Dolayısıyla, daha ciddi oranda yakımların yapılması gerekiyor. Ancak, Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasası yeniden ivme kazanmaya başlarsa, Shiba Inu da değer kanazacağı için SHIB yakmak çok daha pahalı hale gelecek. SHIB arzının %10’unun en büyük 2.000 Ethereum balinası tarafından tutuluyor. Bu durum da bu süreci daha karmaşık biir hale dönüştürüyor. ETH balinaları SHIB yakımlarında yer almıyor ve belki debireysel yatırımcıların bunu yapacağını umuyor.

Shiba Inu’nun Neye İhtiyacı Var?

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli. En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi. SHIB’in farklı borsalarda listelenmesi ve ünlü isimlerden destek alması da fiyatı etkileyebilir. SHIB fiyatını artıran diğer bir unsur OKEx, FTX ve Huobi dahil olmak üzere birden fazla borsadaki vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarındaki (OI) artıştı.

Fed’in faiz oranları, SEC’in baskısı ve sektöre zarar verecek regülasyon da SHIB fiyatına yön veren faktörler arasına olacak. Shiba Inu meme coin imajından kurtulmaya çalışırken, küresel çapta ilgi görmeye devam ediyor. SHIB‘e yönelik kurumsal yatırım da bu süreçte kritik bir rol oynayabilir.

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