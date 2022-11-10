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ABD merkezli yatırım şirketi Motley Fool analistlerinden Neil Patel, FTX krizi nedeniyle gündemden düşmeyen Solona’ya (SOL) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Solana: İnanç Tam!

Kripto para piyasası, 2022’nin başından bu yana 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti. S&P 500, bu yıl %21 oranında düştü. Federal Rezerv’in enflasyonla mücadele amacıyla faiz oranlarını agresif bir şekilde artırma politikası nedeneiyle, Bitcoin (BTC) başta olmak üzere tüm kripto para piyasası ağır darbe aldı. FTX krizi Bitcoin’i 16.000 dolar seviyelerine çekerken, zirvesinden yüzde 95 oranında uzak olan Solana (SOL) da FTT ile mevcut krizden en çok etkilenen kripto para oldu. FTX’in iflası Solana’nın da ciddi anlamda değer kaybetmesine sebep oldu. Sonuç olarak SOL 15 doların altında düştü. Bu sert düzeltmenin arkasında FTX ve Alameda’nın yaptığı SOL coin satışları var. Analiste göre, ayı piyasalarını incelediğimizde dipten alan yatırımcılar çoğu zaman karlı çıktı. Böyle bir ortamda Solana da, şu anda çekici görünüyor. Bu yıl SOL fiyatı, %86 gibi inanılmaz bir düşüşle 14 dolara kadar geriledi. Solana, Nisan 2020’de hız ve maliyet gibi faktörlerde devrim yapmak isteyen iki eski Qualcomm çalışanı Anatoly Yakovenko ve Greg Fitzgerald tarafından piyasaya sürüldü. Solana, token sahiplerine yeni işlemleri doğrulamak ve ağı güvenceye almak için varlıklarını kilitleme yeteneği veren bir hisse kanıtı konsensüs mekanizması ile oluşturuldu.

The Merge’in tamamlanmasından sonraki Ethereum’un mevcut sistemi gibi bir ekosistem var. O yüzden, SOL en başından beri Ethereum katili olarak nitelendirildi. Uzmana göre, Solana’yı özel kılan en önemli faktörlerden biri, tarih kanıtı sistemini kullanması. Solana‘nın ağı saniyede 50.000 işlem gibi inanılmaz bir işlem gerçekleştirebilir. Bu, rakam Bitcoin’de 3 ve Ethereum’da ise 13. Şaşırtıcı bir şekilde, Solana neredeyse saniyede 65.000 işlem yapabilen Visa seviyesinde. Lansmanından bu yana Solana, %14.500’den fazla dikkate değer bir getiri sağladı ve bu süre zarfında yatırım yapılabilecek en iyi finansal varlıklardan biri haline geldi. Şu anda 5 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en değerli 15. kripto para konumunda.

Temel Katalizörler: Somut Nedenler Var! Dipten Almalı mı?

Solana’nın inanılmaz hızı, düşük işlem ücretleri ile birleştiğinde, SOL ödeme endüstrisi için bulunmaz bir fırsat. Şubat ayında Solana Pay tanıtıldı. Solana Pay, tüketicilerin, anında ödeme alan ve fonlarına erişim sağlayan satıcılarla ödeme yapmak için telefonlarını ve bir QR kodunu kullanmalarına olanak tanır. Solana Pay, blok zinciri teknolojisini kullandığından, NFT’ler içeren sadakat programları gibi başka harika özellikler de sunuyor. Breakpoint adlı yakın tarihli bir konferansta Solana, doğrudan Solana ekosistemine bağlanan yerleşik kripto cüzdanlı akıllı telefonları içeren ürün yol haritasını duyurdu. Müşteriler bunları önümüzdeki yılın başlarında ön sipariş verebilir. Ek olarak, ufukta merkeziyetsiz uygulamalar için ücretleri ortadan kaldıran bir mağaza var.

Son zamanda en heyecan verici duyuru, Solana’nın Google’ın ebeveyni olan teknoloji devi Alphabet ile ortaklığıydı. Google Cloud, Solana’nın ağı için işlemlerin yapılmasına yardımcı olabilecek bir doğrulayıcı üretecek. Google, Solana’dan veri depolamaya başlayacak ve bu da geliştiriciler için kolayca erişilebilir hale gelecek. Analiste göre, ayı piyasası sona erdiğinde, Solona’da benimsenme oranı artmaya devam edecek. O yüzden SOL şu anda iyi bir dipten alım fırsatı veriyor.