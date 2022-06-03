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Önde gelen kripto paraların büyük çoğunluğu gibi, Solana (SOL) da 2022’ye zor bir başlangıç ​​yaptı. SOL, sene başından beri %77 değer kaybetti. Bu kaybın %50’den fazlası sadece son 30 günde gerçekleşti. Ancak analiste göre, SOL ekosisteminde fiyata ivme kazandırabilecek çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Bir “move-to-earn” uygulaması olan StepN, kripto para sektründe en çok tartışılan projelerden biri haline geldi. Proje, Solana Blockchain’i üzerine inşa edildi. 2 milyon ila 3 milyon aylık aktif kullanıcıyla StepN, muhtemelen Solana ekosistemine yepyeni bir kullanıcı grubu getirdi. Bu kullanıcıların bazılarının daha önce Solana veya başka herhangi bir ekosistem ile etkileşime girmemiş olması muhtemeldir.

Analistin listesindeki ikinci altcoin Fantom (FTM). Fantom, sene başından beri %86 ​​değer kaybetti. Birçok yatırımcının projeye dahil olmasını sağlayan tanınmış bir geliştiricinin Mart ayında aniden Fantom’dan ayrılması, projeye ek bir darbe vurdu. Ancak Fantom, düşüş trendinden çıkarak toparlanma işaretleri göstermeye başlıyor. Altcoin, Mayıs ayında ulaştığı en düşük döngü seviyesinden %50’nin üzerinde değer kazanmayı başardı. Bu kritik fiyat artışı, Fantom’un fUSD isimli stablecoin’ini piyasaya sürmesinin ardından geldi. Bu, Fantom ve USD Coin gibi varlıklarla desteklenen ve sahiplerine %11 getiri sağlayacak, teminatlandırılmış bir stabilcoin olacak.

Bu lansman, Fantom ekosistemine ek kullanıcılar getirecek ve TerraUSD çöküşünün ardından getiri elde etmek için yeni bir yer arayan yatırımcılara hitap edebilir. Stablecoin katalizörüne ek olarak, Fantom’dan ayrılan geliştirici Andre Cronje’nin tekrar projeye geri dönebileceği iddia edildi. GitHub, yakın zamanda fUSD’yi geliştirmeye çalıştığını ve FTM’nin kendisine ait olduğuna inanılan bir kripto cüzdanına eklendiğine dair söylentilerin dolaştığını gösteriyor. Fantom, Mayıs ayında ilk kez benzersiz adresler için 3 milyon sınırını aştı. Geçen Mayıs ayında Fantom’un 100.000’den az benzersiz adresi vardı, bu nedenle ağın kullanıcı tabanı geçen yıla göre 30 kat arttı.

Algorand (ALGO), sene başından beri %78 düştü, ancak proje etkileyici bir hızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Algorand Vakfı kısa süre önce 2000’lerin başında müzik endüstrisini alt üst eden eşler arası dosya paylaşım hizmetlerinden ikisi olan Napster ve Limewire’ı satın aldı.

Napster’ın nasıl yeniden canlandırılacağına dair ayrıntılar şu anda açıklanmasa da, dünyanın en büyük sanatçılarından bazılarının evi olarak adlandırdığı plak şirketi Universal Music Group, platformdaki sanatçılarından NFT‘leri başlatmak için Limewire ile ortak olacak. Bu arada, en az 1000 ALGO tokenine sahip hesapların sayısı, bir yıl önce 33.806’dan bugün 80.000’in üzerine çıkarak iki katından fazla arttı.