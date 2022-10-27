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Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler kış uykusundan uyanma belirtileri gösterirken, tanınmış ABD’li bir fütürist çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fütürist Dr. Christopher J., DOGE Aldı!

Danışmanlık şirketi CoCreators’ın CEO’su ve teknolojiyi seven bir papaz olan Fütürist Dr. Christopher J. Benek, daha fazla Dogecoin (DOGE) aldığını söyledi. Kişisel web sitesi, Dr Christopher’ı “sosyal ve dini analizleri ve yorumlarıyla uluslararası alanda tanınan iyi bir teknoloji ve ilahiyatçı” olarak tanımlıyor. Fütüristik, kendi zamanına göre ileriyi öngörebilen, ilerici-modern çizgiler taşıyan demektir. Fütürizm, anlamı “gelecek” olan ingilizce “future” kelimesinden geliyor. Önde gelen fütüristlere göre, ”Gelecek katlandığımız, katıldığımız değil, yapılandırdığımız, yaratabildiğimiz bir şeydir.”

Dogecoin, Elon Musk’ın Twitter satın alma anlaşmasını tamamladığı haberiyle yükseldi. Benek, Dogecoin’e destek veren isimlerden biri. Uzman, DOGE‘nin Bitcoin’den daha iyi bir proje olduğunu iddia etti. Bugün erken saatlerde, Benek, takpçilerine kripto blog yazarı Matt Wallace’ın DOGE yıl sonuna kadar 1 dolara ulaşmazsa YouTube kanalını silme sözünü hatırlattı. Wallace da tutkulu bir DOGE hayranı. 66 gün sonra DOGE 1 dolara ulaşmazsa, Wallace YouTube kanalını silmek zorunda kalacak.

Musk ve DOGE: Beklentiler Yüksek!

DOGE, 10 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. DOGE’nin 10 haftanın en yüksek seviyesi olan 0,72 dolara ulaşmasına iki faktör katkıda bulunmuş gibi görünüyor. Ethereum’un 1,500 doların üzerine çıkması bu süreçte önemli rol oynadı. Elon Musk‘ın Twitter’ı satın alma anlaşmasını bu hafta Cuma gününe kadar tamamlamayı planladığını bildirdi. Böylece DOGE fiyatı son 24 saatte %18’in üzerinde arttı. Bununla birlikte, DOGE hala geçen yıl 8 Mayıs’ta ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,7376 doların %89 altında işlem görüyor. Tesla patronu Twitter biyografisini Twitter patronu olarak değiştirdi ve şirketin ana ofisine lavabo taşıyarak girerken bir videosunu yayınladı. DOGE topluluğu, Musk’ın bu yılın başlarında tweet’lerinden birinde önerdiği gibi Twitter Blue premium aboneliklerine bir ödeme seçeneği olarak DOGE’yi eklemesini bekliyor

DOGE balinaları da harekete geçti ve çok sayıda token’ı hareket ettirdi. Analitik şirketi Santiment tarafından paylaşılan bir tweet’e göre, DOGE fiyatı yaklaşık %20 artarken, balinalar tarafından yapılan büyük işlemler sayesinde hacim en son Ağustos ayında görülen zirvelere ulaştı. Dogecoin cüzdan takipçisi DogeWhaleAlert dün Twitter’da yaklaşık yarım milyar DOGE’nin en iyi 20 cüzdandan Binance borsasına taşındığını ve görünüşe göre satış yapılabileceğini paylaştı.