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  •   ABD’li Ünlü Finans Uzmanından Çarpıcı DOGE ve Musk Yorumu: Asla!

ABD’li Ünlü Finans Uzmanından Çarpıcı DOGE ve Musk Yorumu: Asla!

Titok'ta 1,2 milyon takipçisi olan önde  gelen girişimci ve finans uzmanı Mason Versluis, milyarder Elon Musk ve  Dogecoin'e (DOGE) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
16:00
28 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Titok’ta 1,2 milyon takipçisi olan önde  gelen girişimci ve finans uzmanı Mason Versluis, milyarder Elon Musk ve  Dogecoin’e (DOGE) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mason Versluis: Musk, XRP’yi Desteklemeli!

Mason Versluis, Musk’ın DOGE’ye verdiği desteği anlamlandıramadığını belirtirken, Tesla CEO’sunun işlevi ve sektördeki rolü nedeniyle Ripple‘a (XRP) yönelmesi gerektiğini savundu. Versluis, dünyanın en zengin adamının  seçimi konusundaki şaşkınlığını dile getirirken, Musk ve DOGE arasındaki ilişkiye anlam veremediğini söyledi.  Versluis büyük ilgi gören tweet’te, “Elon Musk’ın XRP gibi bir ekosistem yerine neden DOGE’u seçtiğini asla anlayamayacağım,” dedi.  Elon Musk’n DOGE tutkusu SEC dahil birçok kurum ve bireyin ilgisini çeken bir konu. Musk’ın DOGE’ye yönelik attığı tweet’er meme coin’in fiyatında büyük oranda artışa neden oluyor. Ancak piyasada 20.000’den fazla coin varken, Musk’ın neden DOGE’yi seçtiği hala gizemini koruyor.

Versluis’in açıklaması şaşkınlık ifade ederken, daha önce de birkaç uzman Elon Musk ve DOGE konusuna değinmişti. Bir CubeX baş geliştiricisi ve NFT yatırımcısı, Musk ile DOGE ekibi arasında bazı özel bağlantıların olabileceğini veya gelecekte Musk’ın DOGE ekosistemini alacağını iddia etti. Musk ayrıca Dogecoin’in kurucu ortağı Billy Markus ile  Twitter’da sürekli  etkileşim içerisinde. Meme coin statüsüne rağmen DOGE, 2013’teki başlangıcından bu yana çeşitli ayı piyasalarında ayakta kalmayı başardı ve şaşırtıcı bir dayanıklılık gösterdi. Ripple’ın çeşitli üst düzey kuruluşlar ve bankalarla olan ODL ortaklıkları nedeniyle yeni nesil sınır ötesi ödemeler için kullanılıyor. Bu durum yatırımcıların milyarderin neden XRP’ye ilgi göstermediğini merak etmesine neden oluyor.

Neden DOGE?

Genel kafa karışıklığına rağmen, bazı uzmanlar DOGE‘nin belirli açılardan XRP’den daha iyi olduğunu ve Musk’ın tercihinin haklı olduğunu iddia etti. Bir topluluk üyesi yanıt olarak “DOGE’un bile XRP’den daha fazla kullanım alanı var” dedi ve meme coin’in bir sonraki boğa koşusunda muhtemelen 1 doları göreceğini, XRP’nin ise önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) geri almak için bile mücadele edebileceğini iddia etti.

Başka bir kullanıcı, DOGE’nin XRP‘den daha iyi tokenomiklere sahip olduğunu iddia ederek, milyarderin seçiminin arkasındaki olası neden olarak tokenomiklerdeki farklılığa dikkat çekti. Bazı kişiler ödeme yapmak için Doge’un daha iyi bir tercih olduğunu söyledi.

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