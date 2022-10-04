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Eski ABD kongre adayı ve Gokhshtein Media’nın kurucusu David Gokhshtein, Terra Classic’e (LUNC) dair ilginç açıklamalarda bulundu.

İlk Günlerdeki Çılgınlık..!

David Gokhstein, Shiba Inu (SHIB) ve Terra Classic’e (LUNC) dair çarpıcı bir karşılaştırma yaptı. Politikacı, LUNC topluluğundan gelen benzer enerjiye dikkat çekerek LUNC’u SHIB’nin ilk günleriyle karşılaştırdı. Ünlü isim, token’ın kullanım alanının ve benimsenmesinin topluluğun birincil odak noktası olması gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

LUNC bana SHIB’yi hatırlatıyor. Topluluğun sahneye ilk çıktıklarında ne kadar çılgın olduğu konusunda SHIB ve LUNC benzerikler gösteriyor. Ancak, her iki proje için de kullanım alanı en önemli faktör olmalı.

Shiba Inu’nun 2021’in en popüler kripto para birimi olduğunu ve Bitcoin’i (BTC) bile geride bıraktığını belirtmekte fayda var. SHIB, yıl içinde %45.000.000’un üzerinde arttı. Shiba Inu gibi, LUNC de aktif topluluğu nedeniyle sosyal medya platformlarına giderek daha fazla hükmediyor. LUNC yarıca, veri izleme platformlarında arama trendlerine öncülük etmeye ve projeye destek veren borsalarda hacimlere hükmetmeye devam ediyor. Analiz firması Santiment, Eylül ayında, LUNC’nin odak noktası haline gelmeden önce Dogecoin ve Shiba Inu’ya benzer hacimler ve fiyat hareketi gösterdiğini belirtti.

LUNC, Ethereum’a Meydan Okuyor!

LUNC kısa süre önce Ethereum’a eşit hacimlere ulaştı ve 24 saatlik işlem hacmi ile ilk 10 kripto para arasında yer almaya devam ediyor. Gokhstein, daha önce LUNC‘u bir piyango bileti olarak nitelendirdi. Ancak girişimci, Terra Rebels tarafından yayınlanan yol haritasının ardından U dönüşü yaptı. SHIB, Gokhstein’ın favori tokenlerinden biri olmaya devam ediyor ve LUNC’u onunla karşılaştırması, Gokhstein medya kurucusunun LUNC hakkındaki görüşlerinin ne kadar değiştiğinin bir kanıtı.

Terra Rebels ve topluluk, yakımlar, staking, yeni proje oluşturma, ekosistem eğitimi ve yönetim faaliyetlerini eski haline getirerek inanılmaz bir çaba sarfediyor. Bu adımlar, Terra Classic’in fiyatının iki hafta içinde yaklaşık %500 artmasına neden oldu. David Gokhshtein’in, LUNC’a destek vermesi topluluğu heyecanlandırdı. Politikacı ayrıca, Terra Classic, Terraform Labs ve Do Kwon arasındaki ilişkiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Ancak Terra Rebels ve ekip, TFL ve Do Kwon’un LUNA v2’ye odaklandığını onayladı