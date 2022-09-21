ABD Temsilciler Meclisi, Mayıs ayında çöken ve 40 milyar dolarlık kayba neden olan algoritmik stablecoin TerraUSD'ye (UST) benzer altcoin'leri iki yıl süre ile yasaklayan yasa tasarısı çıkarmaya hazırlanıyor.

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ABD Temsilciler Meclisi, Mayıs ayında çöken ve 40 milyar dolarlık kayba neden olan algoritmik stablecoin TerraUSD’ye (UST) benzer altcoin’leri iki yıl süre ile yasaklayan yasa tasarısı çıkarmaya hazırlanıyor.

Stablecoin’lerin Yasaklanması

Bloomberg’in ulaşabildiği yasa tasarının son şekline göre, yeni “içsel olarak teminatlandırılmış stablecoin’ler” çıkarmak veya yaratmak yasa dışı olarak kabul edilecek. Söz konusu tanım, sabit bir parasal değer için dönüştürülebilen, itfa edilebilen veya geri alınabilen ve sabit fiyatlarını korumak için yalnızca aynı yaratıcıdan başka bir dijital varlığın değerine endeksli stablecoin‘ler için kullanılacak.

UST olarak da bilinen TerraUSD, bir algoritma ve Terra (LUNA) adlı bir kardeş token ile ticaret yoluyla ABD dolarına 1’e 1 oranında sabitlenmek için tasarlanmıştı. Bu deney, Mayıs ayında UST’nin çökmesinin ardından olağanüstü bir şekilde başarısız oldu. UST’nin çöküşü milyarlarca dolarlık kayba neden olurken, politika yapıcılarının stablecoin’lere olan ilgisinin yeniden arttığı görüldü.

Yasa tasarısının taslağı, Federal Rezerv (Fed), Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile istişare edilerek ABD Hazinesi’nden Terra benzeri token’lar üzerinde bir çalışma yapılmasını zorunlu kılacak. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Maxine Waters ve üst düzey üyesi Patrick McHenry, stablecoin’in yasa tasarısının üzerinde anlaşmaya varmak için çalışıyor, ancak görüşmelere yakın kaynaklar, Cumhuriyetçi McHenry’nin yasa tasarısının son şekline onay verip vermediğinin belirsiz olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda, yasa tasarısının nihai şeklinin kabul edilmesinden önce değişebileceğini not etmek gerekiyor.

Yasa tasarısı, Terra ekosistemi ile ortaya çıkan sorunları ele almanın yanı sıra, bankaların ve banka dışı kuruluşların stablecoin ihraç etmesinin de önünü açıyor. Banka ihraççıları, OCC gibi tipik federal düzenleyicilerinden onay almak zorunda kalacak. Tasarı, Fed’i banka dışı ihraççıların başvuruları hakkında karar vermek için bir süreç oluşturmaya yönlendirecek. Tasarı aynı zamanda devlet düzenleyicilerinin rolünü de koruyacak. Eyalet düzeyinde onaylanan ve bu onayın ardından 180 gün içinde Fed’e kaydolan banka dışı stablecoin ihraççıları, yasa kapsamında faaliyet gösterebilecek.

Tasarı, ihraççıların iflas durumlarında tüketicileri korumak amacıyla, stablecoin’ler, özel anahtarlar ve nakit dahil olmak üzere müşteri fonlarının şirket varlıklarıyla birleştirmesini yasaklayacak ve Fed’i finansal sistem ve bankacılık sektörü üzerindeki olası etkilerin yanı sıra Amerikalıların gizliliği de dahil olmak üzere, merkez bankası dijital parası olarak da bilinen potansiyel dijital ABD dolarının etkisini incelemeye yönlendirecek.

Tasarının Oylaması

Tasarının görüşmelerine yakın kaynaklar, tasarının gelecek haftaya kadar veya daha erken bir tarihte oylanmasının mümkün olduğunu söyledi. Ancak 20 Eylül’de Bloomberg’e konuşan komitedeki en kıdemli Demokratlardan biri olan Brad Sherman, tasarının oylanması için herhangi bir tarih üzerinde anlaşılmadığını belirtti. Öte yandan Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nin tasarıyı yıl sonundan önce görüşmesi için vakti daralıyor ve yaklaşan ara seçimler süreci kilitliyor.