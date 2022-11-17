Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları düşen enflasyon, yumuşayan Fed açıklamaları ve düşen dolar endeksine rağmen küçülüyor. Günlerdir FTX çöküşünün ve onun domino taşlarının yıkılışına benzer etkilerinin bedelini ödüyoruz. Fakat önemli bir gelişmenin gözden kaçırılmaması gerekiyor. Elbette ABD seçimleri, büyük oranda sonuçlar netleşti. Peki bu olayın kripto paralara orta ve uzun vadede etkisi ne olacak?

ABD Seçimleri ve Kripto Paralar

Cumhuriyetçiler önümüzdeki yıl Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü ele geçirmeye hazırlanıyor; bu değişim, düzenleyiciler ve milletvekilleri kripto paralar için yeni kurallar oluşturmaya hazırlanırken kripto endüstrisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Ne acı zamanlama… FTX’in çöküşü regülasyonların hızlanmasına neden oluyor ve Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisinde hakimiyeti ele geçiriyor. Hepsinin aynı günlerde olması garipti.

İktidardaki değişim, dijital varlıklar için yeni kurallar konusundaki müzakereleri etkileyecek ve Cumhuriyetçilere, kripto paralar konusundaki politikayı etkilemek için Kongre’de daha fazla baskı kurma yeteneği verecek.

Ancak Kongre’nin bölünmüş kontrolü, Senato kuralları ve Beyaz Saray ile Senato’nun devam eden Demokrat kontrolü nedeniyle, herhangi bir yasa tasarısının yasalaşması için iki partinin de desteği gerekecek.

Kripto Para İttifakı

Nadir görülen bir durum ancak iki parti de önümüzdeki ay FTX çöküşünü konu alan bir toplantı için birlikte hareket ediyor. Henüz tamamen partizan bir mesele haline gelmemiş olan konuyla ilgili nispeten yeni tartışmalar göz önüne alındığında, kripto mevzuatının diğer birçok konu alanındaki politikadan daha iyi bir yasa olma şansına sahip olması bekleniyor. Demokratlar en büyük ikinci bağışçılarının bir dolandırıcı çıkmasından dolayı mahcup, Cumhuriyetçiler ise ellerindeki bu kozu daha net bir regülasyonla yeni mağduriyetleri önlemek ve sempati kazanmak için kullanabilir.

Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk için gerekli olan en az 218 sandalyeye sahip olacak ve bu sayı henüz kesinleşmeyen 7 koltukla daha da artabilir. Temsilci Patrick McHenry, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi‘ne başkanlık etmeye hazırlanıyor. Kitlesel fonlamadan kriptoya kadar çeşitli fintech politika konularında uzun süredir lider olan Kuzey Carolina Cumhuriyetçisi, Demokrat mevkidaşı mevcut Komite Başkanı Maxine Waters ile stablecoinler konusunda yeni bir yasal çerçeve oluşturmak için çalıştı. İkili ayrıca çarşamba günü FTX çöküşü ve bunun dijital varlıklar üzerindeki geniş kapsamlı etkisi üzerine bir duruşma yapılacağını duyurdu.

McHenry şunları söyledi;