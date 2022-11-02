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ABD Kongre Adayı Açıkladı: Yatırımcılar DOGE ve Bu Altcoin’den Alıyor!

ABD Kongre Adayı ve Gokhshtein Media'nın kurucusu David Gokhshtein, Dogecoin (DOGE) ve bu meme coin'e dair  önemli açıklamalarda bulundu.
17:00
2 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD Kongre Adayı ve Gokhshtein Media’nın kurucusu David Gokhshtein, Dogecoin (DOGE) ve bu meme coin’e dair  önemli açıklamalarda bulundu.

SHIB ve DOGE Tangosu!

David Gokhshtein , meme coin’lerin yatırım potansiyeline dikkat çekti. Yakın tarihli bir tweet’te Gokhshtein, tanıdığı yatırımcılarının %50’sinin Dogecoin ve Shiba Inu’ya Bitcoin’den (BTC) daha fazla yatırım yaptığını belirtti. Gokhshtein, “Tanıdığım insanların yarısı DOGE ve SHIB‘de BTC’den daha fazla kazanç elde etti” açıklamasını yaptı. Gokhshtein ayrıca, “portföy çeşitlendirmesinin” de önemine değindi. Gokhshtein, Bitcoin ve Ethereum almakla ilgili bir sorunu olmamasına rağmen, portföyünü her zaman daha fazla kazanç getirme potansiyeli olan diğer kripto paralarla çeşitlendireceğini belirtti. Politikacı, “BTC ve ETH almaya devam edeceğim. Ancak, daha fazla kazanç sağlayan diğer kripto paralar önceliğim” dedi.

Gokhshtein ayrıca portföyünü çeşitlendirmenin riskten korunmanın anahtarı olduğunu doğruluyor. Gokhshtein’in bahsettiği tüm kripto paralar, tüm zamanların en düşük seviyesinden büyük oranda düştü. Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.044 dolardan çok uzakta ama analistlere göre bu dipten alım yapmak için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak meme coin’ler ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Milyoner Olma Hayali..!

Dogecoin ve Shiba Inu, piyasanın odak noktası olmaya devam ediyor. İki köpek temalı kripto para birimi, birçok ortalama gelirli kişiyi bir gecede milyonerlere dönüştürdü. Dogecoin 2013 yılında bir şaka olarak piyasaya sürüldü. Ancak, bir şaka olarak başlayan şey, tweetleri tokenin fiyatını Mayıs 2021’de 0,73 dolarlık bir ATH’ye iten dünyanın en zengin adamı Elon Musk’ın dikkatini çekti. DOGE, Ocak 2021’in çoğu için 0,01 doların altında işlem görüyordu. Bu dönemde, ana akımda benimseme zaten başlamıştı. DOGE 0,73 dolara doğru rallisine başlamadan önce birçok kişi erken pozisyon alma fırsatı buldu.

Benzer şekilde Ağustos 2020’de piyasaya sürülen Shiba Inu da o zamanlar değerli değildi. 28 Kasım 2020’de SHIB, koronavirüs pandemisinin neden olduğu büyük ekonomik çöküşün ardından 0.000000000056366 dolarlık bir ATL’ye düştü. Shiba Inu, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin’in Mayıs 2021’de Hindistan’daki bir COVID-19 yardım fonuna 1 milyar dolar değerinde SHIB bağışlamasından aylar sonra popüler hale geldi. Bu, Shiba Inu’nun yaygın olarak benimsenmesini sağladı ve meme coin 0,000008616 dolara yükseldi. Her iki varlık da ATH’lerinden düşmüş olsa da, bir sonraki boğa döngüsünde önceki yüksek seviyelerini aşmaları bekleniyor. Dogecoin, Musk’ın Twitter’ı devralmasının ardından yine şaha kalktı. Öte yandan, Shiba Inu’nun önümüzdeki aylarda ana akım olarak benimsenmesini sağlayabilecek birçok projesi var.

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