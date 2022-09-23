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ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Ooki DAO’yu (eski adıyla bZx Dao) yasa dışı dijital varlık ticareti sunma, kayıt ihlali ve banka gizliliği yasasına uymamakla suçlayarak dava açtı.

CFTC’den Bir İlk!

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), ilk kez bir yönetişim token’ının sahipleri de dahil olmak üzere, bir merkeziyetsiz özerk kuruluşa (DAO) dava açtı. CFTC, günün ilk saatlerinde 250 bin dolar para cezası talebi ile bZeroX ve kurucuları Kyle Kistner ve Tom Bean’e icra davası açtığını duyurdu. İkili, merkeziyetsiz borç verme ve diğer faaliyetler için kullanılan bir protokol olan bZx Protocol‘ünün geliştirilmesinden sorumluydu. bZx Protocol, 2020’de kaynak kodlarındaki hatadan dolayı hack’lendikten sonra kripto parada yüz binlerce dolar kaybederek manşetlere konu oldu.

CFTC’nin 2021’de merkeziyetsizlik çabasının bir parçası olarak protokolü yönetmek için kullanılan Ooki DAO’ya dava açması da dahil olmak üzere aldığı kararın geniş bir etkisi olabilir. CFTCi yaptığı şikayette Ooki DAO’nun inşa şeklinin düzenleyici gözetimden kaçınmak için kullanmakla suçluyor:

bZx Protocol’ün (şimdi Ooki Protocol) kontrolünü bZx DAO’ya (şimdi Ooki DAO’ya) aktarmanın temel bir bZeroX hedefi, merkeziyetsiz doğası gereği bZx DAO’yu yaptırımlara dayanıklı hale getirmeye çalışmaktı. bZx kurucuları, basit bir şekilde kanun ve yönetmelikler ile diğer kanunları sonuçsuz bir şekilde ihlal etmenin bir yolunu bulduklarına inanıyorlardı. Ancak bZx kurucuları yanılıyordu. DAO’lar yaptırımdan muaf değildir ve yasaları ceza almadan ihlal edemezler.

CFTC, açtığı davada Ooki DAO’yu “Ooki token sahiplerinden oluşan ve tüzel kişiliği olmayan bir dernek” olarak tanımlıyor ve Ooki DAO’nun hiçbir zaman komisyona hiçbir şekilde kayıtlı olmadığı belirtiyor. CFTC, bZx DAO ve Ooki DAO’nun yeniden markalaşması da dahil olmak üzere token sahipleri tarafından alınan çeşitli yönetim kararlarını karakterize etmeye de devam ediyor. Şikayette, “DAO, söz konusu dönem boyunca, birden fazla Ooki DAO üyesi Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet etti ve Ooki DAO işini Amerika Birleşik Devletleri içinden yürüttü.” deniliyor.

CFTC tarafından yayınlanan ayrı bir uzlaşma emrine göre ise Kistner, Bean ve bZeroX, mevcut emtia yasaları aracılığıyla kayıt yapılmasını gerektiren yasadışı faaliyetlerde bulundular. Komisyon, ayrıca kurucuları kara para aklamayı önleme yasalarına uymamakla suçluyor. İddiaya göre, Kistner, Bean ve bZeroX CFTC’nin bulgularını ne kabul etti ne de reddetti.

CFTC Üyesinden Kara Tepki

CFTC üyesi Summer Mersinger, Komisyon’un bu konudaki yaklaşımına katılmadığını belirterek karara karşı çıktı. Cumhuriyetçi Mersinger, Komisyon’un yasayı çiğnediği iddia edilen kişilere karşı harekete geçmesi gerektiğini, ancak CFTC’nin DAO token sahiplerini ihlallerden sorumlu tutmak için yasal yetkiye veya dayanağa sahip olmadığını savundu.

Mersinger, karara olan itirazında CFTC’nin DAO token sahibi statüsünden ziyade bir kişinin kusurluluğuna dayanan bir icra davası açması gerektiğini belirtti ve CFTC’ye verilen yetkilere dayanarak davanın ince içtihat hukukuna dayandığına dair bir argümanı öne sürdü. Eylemin tek odak noktasının bZeroX’un kurucu ortakları ve asıl sahipleri olması durumunda ise davaya evet oyu vereceğini de sözlerine ekledi. Mersinger, “Komisyon’un DAO token sahipleri için yönetim oylamasına katılımlarına dayalı sorumluluk belirleme yaklaşımına katılmıyorum” diye yazdı.