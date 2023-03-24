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ABD, Doları İçin Teyakkuzda! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Kritik Eşiğin Aşılmasına Az Kaldı!

Son olarak Coinbase'in SEC'ten bir Wells Bildirimi almasının ardından sektör uzmanları ABD'nin kripto paralar ve şirketler üzerindeki baskısının yalnızca kripto ile ilgili yenilikleri bastırmaya ve ülkeyi zayıflatmaya hizmet edeceği yönünde görüş bildirmeye başladılar.
12:30
24 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son olarak Coinbase’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘ndan (SEC) bir Wells Bildirimi almasının ardından sektör uzmanları ABD‘nin kripto paralar ve şirketler üzerindeki baskısının yalnızca kripto ile ilgili yenilikleri bastırmaya ve ülkeyi zayıflatmaya hizmet edeceği yönünde görüş bildirmeye başladılar.

En Çok ABD Doları Zarar Görecek

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, 22 Mart’ta stablecoin ihraççısı Paxos’un Şubat ayında Wells Bildirimi almasından sadece bir ay sonra aynı şeklinde bir “yasal tehdit” alan son kripto para şirketi oldu. Kripto araştırma şirketi Quantum Economics’in başkanı Mati Greenspan, ABD’li düzenleyicilerin başından beri kripto paralara karşı düşmanca davrandığına olan inancını ifade etti.

Şu anda Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank gibi kripto para ve startup dostu bankaların iflasının bazıları tarafından düzenleyicilerin “Tıkanma Noktası Operasyonu 2.0” olarak adlandırılan kripto para sektörünü bankasızlaştırma planının bir parçası olarak görülüyor. Beyaz Saray’ın 20 Mart tarihli bir ekonomi raporunda yer bulan kripto paralarla ilgili her bir satırın birer sert incelemeden ibaret olduğu ve neredeyse her bir bölümü kripto paraların lanse edilen faydalarını çürütmek için olduğu görülüyor.

Greenspan, söylentilere konu olan kripto paraların yasaklanması, önlerinin kapatılması eylemlerinin kripto paraların ABD dolarının küresel ticaretteki hakimiyetine karşı bir “tehdit” olarak görülmesinden dolayı gerçekleştirilebileceğini söyledi. Öte yandan Greenspan, küresel olarak sınır ötesi para transferleri için kripto paraların daha fazla kullanılmaya başlanmasıyla ABD Yönetimi’nin kripto paralar üzerindeki baskı kurmasının aslında ABD doları üzerinde tam tersi bir etkiye sahip olabileceği konusunda uyararak şunları söyledi:

Kripto paraların ABD bankacılık sisteminden cerrahi bir işlemle çıkarılması, ABD’yi daha da izole edecek ve ABD dolarının küresel rezerv para birimi olarak konumunu zayıflatacak.

Kripto para borsası Independent Reserve’in CEO’su Adrian Przelozny, ABD’de patlak veren bankacılık sektöründeki son sıkıntıların kriptodaki herhangi bir başarısızlıktan kaynaklanmadığını, bankaların risklerini sorumsuz bir şekilde yönetmelerinden kaynaklandığına dikkat çekerek “Beyaz Saray’ın bankacılık sektöründeki uygulamaları gözden geçirmesi daha iyi olur” eklemesini yaptı.

Coinbase’e yönelik en son eylem hakkında konuşan Przelozny, ABD’deki kripto para endüstrisi için düşmanca ortamın ilgili işleri, yatırımı ve gelecekteki yeniliği denizaşırı ülkelere iteceğini söyledi. Przelozny, sektörün faydalarını gözeten Singapur, Hong Kong ve potansiyel olarak Avustralya’nın  daha iyi bir yuva olabileceğini ve bu ülkelerin kripto paraların ekonomik faydalardan yararlanacağını ekledi.

Yaptırıma Göre Düzenleme Modeli

ABD’li düzenleyicinin Coinbase’i hedef almasının kesin nedenleri hala belirsiz. SEC konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Piper Alderman’da avukat ve ortak olan Michael Bacina, yaptırıma göre düzenleme modelinin kripto para inovasyonunu denizaşırı ülkelere iteceğinin altını çizerek şunları söyledi:

Son 12 ayda birçok kişinin karşılaştığı kayıpların düzenlenmemiş offshore yapıları içeren çöküşlerden kaynaklandığı düşünüldüğünde SEC hamleleri ile oldukça garip bir tarafta.

Bacina, sektörün yıllardır nasıl uyum sağlanacağı konusunda netlik istediğini söyledi. Voyager Digital’in iflas davasında yargıç tarafından yapılan ve düzenleyicilerden net bir rehberlik sağlanmadığını gözlemleyen son anlamlı yorumlara işaret etti.

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