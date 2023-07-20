Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock‘ın geçtiğimiz ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) spot Bitcoin ETF’si başvurusu yapması Bitcoin yatırım ürünlerine olan ilgide patlamaya neden oldu. Kripto para saklama hizmeti sunan New York Dijital Yatırım Grubu (NYDIG), son araştırma raporunda ABD’nin bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakmasının Bitcoin yatırımcıları için nasıl bir oyun değiştirici olabileceğini açıkladı.

NYDIG: Spot ETF İle Bitcoin’de Birçok Şey Değişecek

Spot Bitcoin ETF’si dünyanın çeşitli bölgelerinde erişilebilir yatırım ürünü olsa da, henüz ABD pazarında ulaşılabilir değil. Dünya genelinde Bitcoin yatırım ürünlerine konulan varlıkların toplam değerinin 28.8 milyar dolara ulaştığını tahmin eden NYDIG‘e göre bu değerin 27.6 milyar doları spot yatırım ürünlerinden geliyor.

NYDIG, spot Bitcoin ETF’si için en olumlu neden olarak Bitcoin’deki mevcut yatırım seçenekleriyle ilgili bazı sorunları çözecek olmasını gösteriyor. Raporda, ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sinin sunulmasının yatırımcılar için daha iyi koruma sunacağı, BlackRock ve iShares markalarının Bitcoin’e olan güveni artırması beklendiği belirtildi.

Öte yandan raporda brokerlar aracılığıyla alım satım yapmanın ve pozisyonları raporlamanın, riskleri ölçmenin ve vergi vermenin daha kolay olacağına dikkat çekildi. Özel fonlar veya tröstler gibi diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında, spot Bitcoin ETF’si muhtemelen daha iyi likidite, daha az fiyat takip hatası ve muhtemelen daha düşük maliyetler sunacak.

Bitcoin’e 30 Milyar Dolar Getirebilir

NYDIG ayrıca sıklıkla birbirleriyle karşılaştırılan iki varlık olan Bitcoin ve altın arasında ilginç bir analoji paylaştı. Dünya genelindeki altın ETF’lerine toplamda 210 milyar doların üzerinde varlık yatırıldığını ve bu değerin yaklaşık yarısının (107.3 milyar dolar) Kuzey Amerika’dan geldiği belirtildi.

Bitcoin şu an için El Salvador hariç ülkelerin merkez bankaları tarafından tutulmuyor ya da altın gibi ürünlerde kullanılmıyor olsa da arzının daha büyük bir kısmı (yüzde 4,9) altına (yüzde 1,6) kıyasla çeşitli fonlarda tutuluyor. Özel varlık fonlarına bakıldığında bu oran Bitcoin için ETF’ler, külçe ve madeni paraları kapsayan altına kıyasla daha elverişli. NYDIG, spot Bitcoin ETF’sinin gelişiyle birlikte Bitcoin’e 30 milyar dolarlık para girişi olmasını beklediklerini belirterek şu notu düştü:

Rakamlar dolar bazında oldukça çarpıcı; altın fonlarına 210 milyar doların üzerinde yatırım yapılırken, Bitcoin fonlarına sadece 28.8 milyar dolar yatırım yapıldı. Bitcoin, altından yaklaşık 3.6 kat daha volatil. Bu, volatilite eşdeğeri bazında yatırımcıların aynı riske maruz kalmak için dolar bazında altından 3.6 kat daha az Bitcoin’e ihtiyaç duyduklarını gösteriyor. Yani bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakılacak olursa yaklaşık 30 milyar dolarlık ek talep olmasını bekliyoruz.

NYDIG, spot Bitcoin ETF’sinin gelişinin Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanında yükselişe neden olacağı üzerinde duruyor olsa da diğer piyasa oyuncuları aynı görüşe sahip değil. Bankacılık devi JPMorgan, ayın başında yayımladığı bir raporda, spot Bitcoin ETF’sinin piyasa üzerinde beklendiği kadar büyük bir etkisi olmayacağını belirtti. Bankacılık devi, spot Bitcoin ETF’lerinin denizaşırı pazarlarda pek başarılı olmadığının altını çizerek, ABD’de de başarılı olması için hiçbir neden olmadığını belirtti.