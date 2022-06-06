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SON DAKİKA: ABD’den Binance’a Şok! İncelemeye Alındı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın kripto parası BNB'yi mercek altına aldı.
23:11
6 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘ın kripto parası BNB’yi mercek altına aldı.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD’li düzenleyici Binance’in beş yıl önce, 2017 yılında faaliyete geçtiği sırada şu anda dünyanın beşinci en büyük token’ı olan BNB’yi satarak menkul kıymet kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyor. Edinilen bilgiye göre SEC müfettişleri, Binance’ın BNB ile kayıt dışı menkul kıymet satışı yapıp yapmadığını ve 2017’deki ICO’nun kuruluşa kayıtlı olması gereken bir menkul kıymetin satışına denk gelip gelmediğini inceliyorlar.

Piyasa uzmanlarına göre, BNB’nin incelemeye alınması Washington’da birden fazla soruşturmayla karşı karşıya olan Binance için son derece rahatsız edici bir gelişme.

Konuya ilişkin açıklama yapan dev borsa, düzenleyicilerle devam eden görüşmeler hakkında yorum yapmalarının uygun olmayacağını fakat düzenleyicilerce belirlenen tüm gereklilikleri karşılamaya devam edeceklerini aktardı.

2. XRP Vakası Olabilir

SEC, 2020’de XRP’yi incelemeye alarak Ripple‘ın lisanssız menkul kıymet satışı yaptığını savunmuş, şirkete ve şirketin üst düzey yöneticilerine dava açmıştı.  SEC’in Ripple’a ve üst düzey yöneticilerine dava açmasının ardından birçok dev kripto para borsası XRP’yi delist etme kararı almış, delist kararlarının ardından altcoin’in fiyatı sert düşmüştü.

SEC baskısı ile ağır darbe alen XRP, en büyük kripto para birimi Bitcoin‘i 69 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) götüren boğa koşusundan beklenen ölçüde faydalanamamıştı. 22 Ocak 2018 tarihinde 3,84 dolarla kaydettiği ATH’ına yaklaşamayan altcoin, boğa piyasasını 1,83 dolarla kaydettiği yerel zirve ile noktalamıştı.

SEC’in XRP davası henüz tamamlanmamışken bir yandan BNB’ye göz dikmesi kripto para topluluğunun tepkisini çekti. Topluluğun birçok üyesi, ABD’li düzenleyicinin yaklaşımının tümüyle tutarsızlıktan ibaret olduğunu ve yatırımcıların bilinçli bir şekilde zarara uğratma maksadı taşıdığını ifade ediyor.

BNB’nin Fiyatı Hızla Düştü

ABD’li düzenleyicinin BNB‘nin incelemeye alındığı haberinin ardından altcoin’in fiyatı hızla düştü ve uzun zamandır üzerinde seyrettiği 300 doların altına inerek 289,71 dolara kadar geriledi.

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