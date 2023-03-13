Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   ABD Bankacılık Krizinde Yeni Perde! Dev Kripto Para Borsası Para Yatırma İşlemlerini Durdurdu!

ABD Bankacılık Krizinde Yeni Perde! Dev Kripto Para Borsası Para Yatırma İşlemlerini Durdurdu!

Dev kripto para borsası OKX'in ABD kolu OKCoin, ABD doları yatırma işlemlerini ve tezgah üstü hizmetlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.
15:48
13 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası OKX‘in ABD kolu OKCoin, ABD doları yatırma işlemlerini ve tezgah üstü hizmetlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu. OKCoin CEO’su ve OKX Başkanı Hong Fang, kripto para borsasının Silvergate Bank’ın gönüllü tasfiyesinden etkilenmediğin belirtti.

ABD Doları Yatırma İşlemleri Geçici Olarak Durduruldu

Çok daha büyük bir kripto para borsası OKX’in ABD kolu OKCoin, 12 Mart’ta kripto dostu Signature Bank’ın New York düzenleyicileri tarafından kapatılmasının ardından ABD doları yatırma işlemlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

OKCoin CEO’su ve OKX Başkanı Hong Fang, ABD doları yatırma işlemlerinin geçici olarak durdurulması gelişmesini kişisel Twitter hesabından duyurdu ve Signature Bank‘ın OKCoin’in ABD doları işlemleri konusunda kullandığı ana bankası olduğunu söyledi. Ayrıca, OKCoin’deki hızlı ve yinelenen satın alımlar gibi tezgah üstü hizmetlerin de durdurulduğunu belirtti.

ABD’li yetkililer, geçen hafta bir diğer kripto dostu Silvergate Bank’ın iflasının ardından, mevduat sahiplerini korumak için dün Signature Bank’a el koyarak kapatmıştı. Her ikisi de kripto para piyasasına bankacılık hizmetleri sunan kilit sağlayıcılardı.

“Ekibimiz Alternatif Kanallar ve Çözümler Üzerinde Çok Sıkı Çalışıyor”

Öte yandan Hong, OKCoin’in ABD tarihindeki ikinci en büyük banka çöküşü olan Silvergate Bank’ın gönüllü tasfiyesinden etkilenmediğini tweet’lese de “Silvergate Bank durumunu en iyi şekilde yönettik” dedi.

Hong, “Ekibimiz gerçek zamanlı olarak alternatif kanallar ve çözümler üzerinde çok sıkı çalışıyor” dedi. Ayrıca “Kuruluşumuzdan bu yana çok daha kötü zamanlardan geçtik.” eklemesiyle sürecin geçmişte yaşananlara kıyasla pek de kötü olmadığına vurgu yaptı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Kriptonun Öncü CEO’su Açıklamasını Yaptı: Bu Sistemde Bir Sıkıntı Mı Var?
Kriptonun Öncü CEO’su Açıklamasını Yaptı: Bu Sistemde Bir Sıkıntı Mı Var?
Doğruluk Oranı Tam Yüzde 90! XRP İçin 31 Mart Günü Tahmini Geldi! Yatırımcı Ne Yapmalı?
Doğruluk Oranı Tam Yüzde 90! XRP İçin 31 Mart Günü Tahmini Geldi! Yatırımcı Ne Yapmalı?
Ethereum’da Beklenen Gün Geldi Çattı! Yatırımcıların Eli Artık Kulağında! Fiyat Ne Olacak?
Ethereum’da Beklenen Gün Geldi Çattı! Yatırımcıların Eli Artık Kulağında! Fiyat Ne Olacak?
Mart Ayı Fed Faiz Kararı! 1,84 Trilyon Dolarlık Dev Açıkladı! Kripto, Altın, Gümüş Hepsi Hareketlendi!
Mart Ayı Fed Faiz Kararı! 1,84 Trilyon Dolarlık Dev Açıkladı! Kripto, Altın, Gümüş Hepsi Hareketlendi!
Rallinin Sebebi! FIL Coin Yükselişinin Sebebi Başka!
Rallinin Sebebi! FIL Coin Yükselişinin Sebebi Başka!
Ünlü Kripto Milyarderi: Artık Bitti, BTC ve Diğerleri Buna Mecbur!
Ünlü Kripto Milyarderi: Artık Bitti, BTC ve Diğerleri Buna Mecbur!
Ünlü Kripto Uzmanı İddialı! Kanıtlarım Var Dedi! BTC ve Altcoinler Buraya Gidecek!
Ünlü Kripto Uzmanı İddialı! Kanıtlarım Var Dedi! BTC ve Altcoinler Buraya Gidecek!
Bitcoin (BTC) 50.000 Dolar! Kaos Onlara Dev Kazanç Getirdi! Hepsi Bir Anlıktı!
Bitcoin (BTC) 50.000 Dolar! Kaos Onlara Dev Kazanç Getirdi! Hepsi Bir Anlıktı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 34 Düştü! 24 Saat Kapalı Kalan Ağın Token’ı Yatırımcısına Acı Çektirdi! Fiyat Nasıl Yükselir?
Bir Zamanlar 5 Dolardı Şimdi 0.5 Doların Üzerinde Kalmaya Çalışıyor! Bu Altcoin’e Ne Olacak?
Piyasadaki Sert Düşüşün Kurbanı Olmuştu! Bu Altcoin’de Yükseliş Her An Başlayabilir Ama…
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023