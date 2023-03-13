Dev kripto para borsası OKX'in ABD kolu OKCoin, ABD doları yatırma işlemlerini ve tezgah üstü hizmetlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

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Dev kripto para borsası OKX‘in ABD kolu OKCoin, ABD doları yatırma işlemlerini ve tezgah üstü hizmetlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu. OKCoin CEO’su ve OKX Başkanı Hong Fang, kripto para borsasının Silvergate Bank’ın gönüllü tasfiyesinden etkilenmediğin belirtti.

ABD Doları Yatırma İşlemleri Geçici Olarak Durduruldu

Çok daha büyük bir kripto para borsası OKX’in ABD kolu OKCoin, 12 Mart’ta kripto dostu Signature Bank’ın New York düzenleyicileri tarafından kapatılmasının ardından ABD doları yatırma işlemlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

OKCoin CEO’su ve OKX Başkanı Hong Fang, ABD doları yatırma işlemlerinin geçici olarak durdurulması gelişmesini kişisel Twitter hesabından duyurdu ve Signature Bank‘ın OKCoin’in ABD doları işlemleri konusunda kullandığı ana bankası olduğunu söyledi. Ayrıca, OKCoin’deki hızlı ve yinelenen satın alımlar gibi tezgah üstü hizmetlerin de durdurulduğunu belirtti.

ABD’li yetkililer, geçen hafta bir diğer kripto dostu Silvergate Bank’ın iflasının ardından, mevduat sahiplerini korumak için dün Signature Bank’a el koyarak kapatmıştı. Her ikisi de kripto para piyasasına bankacılık hizmetleri sunan kilit sağlayıcılardı.

“Ekibimiz Alternatif Kanallar ve Çözümler Üzerinde Çok Sıkı Çalışıyor”

Öte yandan Hong, OKCoin’in ABD tarihindeki ikinci en büyük banka çöküşü olan Silvergate Bank’ın gönüllü tasfiyesinden etkilenmediğini tweet’lese de “Silvergate Bank durumunu en iyi şekilde yönettik” dedi.

Hong, “Ekibimiz gerçek zamanlı olarak alternatif kanallar ve çözümler üzerinde çok sıkı çalışıyor” dedi. Ayrıca “Kuruluşumuzdan bu yana çok daha kötü zamanlardan geçtik.” eklemesiyle sürecin geçmişte yaşananlara kıyasla pek de kötü olmadığına vurgu yaptı.