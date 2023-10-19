  ABD’li Bankacılık Devinden Bitcoin’de Felaket Tellallığı Yapanlara Şok! 6 Ayınız Kaldı!

ABD merkezli bankacılık devi Morgan Stanley’nin varlık yönetimi birimi olan Morgan Stanley Wealth Management, kripto paraların mevcut ayı piyasası sürecinin sona erme ihtimaline odaklanan bir yazı yayımladı. Yazıda, piyasayı vuran kripto kışının sonuna gelinmiş olunabileceğine dikkat çekildi.

Morgan Stanley: Bitcoin Dibe Vurmuş Olabilir

Morgan Stanley Wealth Management, “Mevcut veriler kripto kışının sona erme olasılığının yüksek olduğunu ve muhtemelen kripto baharının yakın olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı. Şirket, önceki kripto kışlarının ardından Bitcoin‘in genellikle zirveden sonra 12 ila 24 ay içinde dip seviyeye ulaştığını belirtti. Bitcoin, Kasım 2021’de yaklaşık 69 bin dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış ve bir yıl sonra, Kasım 2022’de dibe vurmuştu.

Morgan Stanley Wealth Management stratejisti Denny Galindo, yazıda “Bitcoin’in yüzde 50’nin üzerindeki fiyat artışı, genellikle dibe vurulduğunu işaretidir” şeklinde bir yorumda bulundu. Dünyanın en büyük kripto parası, yılın başından bu yana yüzde 70’in üzerinde ve geçen yılın dip seviyesinden bu yana yüzde 77 arttı.

Varlık yönetimi şirketi, Bitcoin’deki düşüşün büyüklüğünün, kripto kışı ve kripto baharı saptaması yapma konusunda kritik bir faktör olduğunu vurguladı ve önceki diplerin genellikle zirveden yaklaşık yüzde 83 oranında düşüşle gerçekleştiğini belirtti. Kasım 2022’de BTC, yaklaşık yüzde 77 düşüşle 16 bin dolar civarına düşmüştü.

Yükselişin En Büyük Tetikleyicisi Blok Ödülü Yarılanması Olacak

Galindo, Bitcoin’in kazançlarının çoğunun bir blok ödülü yarılanmasının hemen ardından geldiğini ve boğa piyasası döneminin blok ödülü yarılanmasıyla başladığını, Bitcoin’in fiyatının bir önceki zirveye ulaştığında ise sona erdiğini açıkladı.

Her dört yılda bir yaklaşık olarak bir blok ödülü yarılanması gerçekleşir, bu da Bitcoin madenciliğinde başarılı bir bloğun ödülünün yarıya indirilmesi anlamına geliyor. Bu, Bitcoin üzerindeki enflasyonist baskıyı azaltıyor. Bir sonraki blok ödülü yarılanmasının yaklaşık altı ay sonra, Nisan 2024’te gerçekleşmesi bekleniyor.

Galindo, “Bitcoin’in arzını kısıtlanarak yaratılan kıtlık, Bitcoin’in fiyatını etkileyebilir ve potansiyel olarak bir boğa piyasası tetikleyebilir” dedi. Bitcoin’in başlangıcından bu yana üç önemli boğa piyasası dönemi yaşandığını ve her birinin bir blok ödülü yarılanmasının ardından gerçekleştiğini belirtti. Her biri 12 ile 18 ay kadar sürdü.