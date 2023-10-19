f ABD'li Bankacılık Devinden Bitcoin'de Felaket Tellallığı Yapanlara Şok! 6 Ayınız Kaldı! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   ABD’li Bankacılık Devinden Bitcoin’de Felaket Tellallığı Yapanlara Şok! 6 Ayınız Kaldı!

ABD’li Bankacılık Devinden Bitcoin’de Felaket Tellallığı Yapanlara Şok! 6 Ayınız Kaldı!

Özet

  • Morgan Stanley Wealth Management, kripto para piyasasını vuran mevcut ayı piyasasının sona ermiş olabileceğini belirten bir yazı yayımladı.
  • Yazıda, Bitcoin'in geçmiş kripto kışlarının ardından genellikle zirveden sonraki 12 ila 24 ay içinde dip seviyeye ulaştığının vurgulandı.
  • Stratejist Denny Galindo, BTC'nin fiyatının son dibinden yüzde 50'nin üzerinde artmasının dibe vurmuş olabileceğini gösterdiğini belirtti.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
12:32
19 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

ABD merkezli bankacılık devi Morgan Stanley’nin varlık yönetimi birimi olan Morgan Stanley Wealth Management, kripto paraların mevcut ayı piyasası sürecinin sona erme ihtimaline odaklanan bir yazı yayımladı. Yazıda, piyasayı vuran kripto kışının sonuna gelinmiş olunabileceğine dikkat çekildi.

Morgan Stanley: Bitcoin Dibe Vurmuş Olabilir

Morgan Stanley Wealth Management, “Mevcut veriler kripto kışının sona erme olasılığının yüksek olduğunu ve muhtemelen kripto baharının yakın olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı. Şirket, önceki kripto kışlarının ardından Bitcoin‘in genellikle zirveden sonra 12 ila 24 ay içinde dip seviyeye ulaştığını belirtti. Bitcoin, Kasım 2021’de yaklaşık 69 bin dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış ve bir yıl sonra, Kasım 2022’de dibe vurmuştu.

Morgan Stanley Wealth Management stratejisti Denny Galindo, yazıda “Bitcoin’in yüzde 50’nin üzerindeki fiyat artışı, genellikle dibe vurulduğunu işaretidir” şeklinde bir yorumda bulundu. Dünyanın en büyük kripto parası, yılın başından bu yana yüzde 70’in üzerinde ve geçen yılın dip seviyesinden bu yana yüzde 77 arttı.

Varlık yönetimi şirketi, Bitcoin’deki düşüşün büyüklüğünün, kripto kışı ve kripto baharı saptaması yapma konusunda kritik bir faktör olduğunu vurguladı ve önceki diplerin genellikle zirveden yaklaşık yüzde 83 oranında düşüşle gerçekleştiğini belirtti. Kasım 2022’de BTC, yaklaşık yüzde 77 düşüşle 16 bin dolar civarına düşmüştü.

Yükselişin En Büyük Tetikleyicisi Blok Ödülü Yarılanması Olacak

Galindo, Bitcoin’in kazançlarının çoğunun bir blok ödülü yarılanmasının hemen ardından geldiğini ve boğa piyasası döneminin blok ödülü yarılanmasıyla başladığını, Bitcoin’in fiyatının bir önceki zirveye ulaştığında ise sona erdiğini açıkladı.

Her dört yılda bir yaklaşık olarak bir blok ödülü yarılanması gerçekleşir, bu da Bitcoin madenciliğinde başarılı bir bloğun ödülünün yarıya indirilmesi anlamına geliyor. Bu, Bitcoin üzerindeki enflasyonist baskıyı azaltıyor. Bir sonraki blok ödülü yarılanmasının yaklaşık altı ay sonra, Nisan 2024’te gerçekleşmesi bekleniyor.

Galindo, “Bitcoin’in arzını kısıtlanarak yaratılan kıtlık, Bitcoin’in fiyatını etkileyebilir ve potansiyel olarak bir boğa piyasası tetikleyebilir” dedi. Bitcoin’in başlangıcından bu yana üç önemli boğa piyasası dönemi yaşandığını ve her birinin bir blok ödülü yarılanmasının ardından gerçekleştiğini belirtti. Her biri 12 ile 18 ay kadar sürdü.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
İlgili Yazılar
Dünya Bunu Konuşuyor! Bitcoin’in Google’daki Dikkat Çeken Yükselişi!
Dünya Bunu Konuşuyor! Bitcoin’in Google’daki Dikkat Çeken Yükselişi!
Bitcoin’de Rüzgar Tersine Dönüyor! Ünlü Finans Uzmanından “Fırtına Koptu Kopacak” Yorumu!
Bitcoin’de Rüzgar Tersine Dönüyor! Ünlü Finans Uzmanından “Fırtına Koptu Kopacak” Yorumu!
Bitcoin Ayıları Gafil Avlanabilir! CryptoQuant “BTC Fiyatı Fena Patlayacak” Deyip Tarih Verdi!
Bitcoin Ayıları Gafil Avlanabilir! CryptoQuant “BTC Fiyatı Fena Patlayacak” Deyip Tarih Verdi!
Bitcoin Neden Yükseliyor? Üç Ana Maddede BTC Yükselişini İnceledik
Bitcoin Neden Yükseliyor? Üç Ana Maddede BTC Yükselişini İnceledik
Bitcoin Verisinde Yeni Rekor Kırıldı: BTC Fiyatını Nasıl Etkileyecek?
Bitcoin Verisinde Yeni Rekor Kırıldı: BTC Fiyatını Nasıl Etkileyecek?
Sıcak Gelişme: Grayscale Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Gelişme
Sıcak Gelişme: Grayscale Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Gelişme
Ünlü Analist Bitcoin’de 2024’ü İşaret Etti ve Ekledi: 200.000 Dolar Olacak ve Bu Seviyede Çıkacağım!
Ünlü Analist Bitcoin’de 2024’ü İşaret Etti ve Ekledi: 200.000 Dolar Olacak ve Bu Seviyede Çıkacağım!
Bitcoin’de Bu 2 Rakam İlk Kez Verildi! Matrixport’tan 2 Sürpriz Tahmin!
Bitcoin’de Bu 2 Rakam İlk Kez Verildi! Matrixport’tan 2 Sürpriz Tahmin!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023