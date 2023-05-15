Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   ABD Adalet Bakanlığı, Kripto Para Sektöründe Yeni Hedef Belirledi!

ABD Adalet Bakanlığı, Kripto Para Sektöründe Yeni Hedef Belirledi!

Özet

  • ABD Adalet Bakanlığı, yönünü kripto para sektörü olarak belirledi.
  • Bakanlık altında bulunan kripto para görev gücü, DeFi alanını hedefledi.
  • Görev gücü, DeFi odaklı saldırıları inceleyecek.
12:20
15 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Adalet Bakanlığı’nıne bakan departmanı, gözünü bu sefer kripto para sektörü içerisindeki yeni bir hedefe çevirdi. ABD, bu sefer merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasındaki hackerlara ve saldırganlara yönelik özel bir araştırma başlatacağını duyurdu. Özellikle son 4 yıl içerisinde inanılmaz artan yasa dışı eylemlere karşı ABD’nin harekete geçmesi, suçlulara korku verebilir.

ABD, Hackerların Peşinde

Financial Times tarafından aktarılan bilgilere göre, ABD Adalet Bakanlığı’nın Ulusal Kripto Para Görev Gücü takım lideri Eun Young Choi, kurumun şu an için DeFi dünyasındaki hırsızlıklara odaklandığını belirtti. Choi, özellikle ağ köprülerine yönelik saldırıların mercek altına alındığını belirtti.

Choi, ABD’nin özellikle Kuzey Kore destekli saldırganların yaptığı saldırılardan sonra böyle bir şeyi gündeme aldığını da aktardı. Kuzey Kore destekli hackerların 2022 yılında 630 milyon dolar ila 1 milyar dolarlık kripto para çaldığı düşünülüyor. ABD Adalet Bakanlığı, kurumda neredeyse 10 yıllık tecrübeye sahip savcı Choi’nin de direkt olarak Şubat 2022 itibarıyla görev gücünün takım lideri olacağını vurgulamıştı. Bütün bunların aslında büyük bir hamle için planlı olduğu anlaşılıyor.

Choi, ABD Adalet Bakanlığı’nın tam olarak neleri hedef alacağını da şöyle vurguladı:

“DOJ, kendi başlarına suç işleyen veya bunların olmasına göz yuman şirketleri hedef alacak ve bu suç teşkil eden eylemlere kara para aklanmasının önünün açılması da dahil.”

DeFi Platformları Dikkate Değer

Choi, platformun peşine düştükten sonra bunun “çarpan etkisine” sahip olacağını belirtip, suçluların bağlantılı olduğu diğer kurumların da bulunacağını aktardı. Yani olay sadece hackerlar ile sınırlı kalmayıp onların para aklamalarını sağlayan kurumları da kapsayacak gibi gözüküyor. Choi buna ek olarak kripto para birimlerinin yasa dışı eylemler için kullanımının da masaya yatırılacağını ifade etti. DeFi platformları son dönemde ciddi bir kullanım artışı elde etti ve bunların hepsinin yasal kaynaklı olduğunu söylemek mümkün değil.

Özellikle bir saldırganın 5 milyon dolarlık fonu, Mango (MNGO) alıp elindeki MNGO’ların değerini artıracak bir saldırı yapıp toplam varlığını 423 milyon dolara çıkarması, son döneme damga vuran olaylardan olmuştu. Bu saldırgan, 116 milyon dolarlık farklı DeFi platformları kaynaklı kredi çekip, Mango Markets’e yönelik özel bir saldırı gerçekleştirdi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
İlgili Yazılar
Popüler Kripto Para Borsası Hakkında Çok Sert İddia: Yakında Dava Açılabilir mi?
Popüler Kripto Para Borsası Hakkında Çok Sert İddia: Yakında Dava Açılabilir mi?
Bu Olay Kripto Paraların Kaderini Değiştirmişti! Çöken Borsada Eski CEO Suçlarını Neden Kabul Etmiyor?
Bu Olay Kripto Paraların Kaderini Değiştirmişti! Çöken Borsada Eski CEO Suçlarını Neden Kabul Etmiyor?
Kripto Paralarda Yeni Dönem! New York Başsavcılığı Yatırımcıyı Koruyan Yasa Tasarısını Sundu!
Kripto Paralarda Yeni Dönem! New York Başsavcılığı Yatırımcıyı Koruyan Yasa Tasarısını Sundu!
Bu Olay Tarihe Geçer! Hack Geliriyle Dev Stablecoin’in Yaratıcısı Finanse Ediliyor! Tam Yüzde 28’i Onların Elinde!
Bu Olay Tarihe Geçer! Hack Geliriyle Dev Stablecoin’in Yaratıcısı Finanse Ediliyor! Tam Yüzde 28’i Onların Elinde!
Kripto Para Yatırımcılarına Paraları İade Edilecek! Popüler Altcoin Önemli Bir Duyuru Yayınladı!
Kripto Para Yatırımcılarına Paraları İade Edilecek! Popüler Altcoin Önemli Bir Duyuru Yayınladı!
Kripto Para Topluluğu Düğmeye Bastı! Ünlü İsmin Tam 42 Milyon Doları Çalınmıştı! Kripto Paralarını Nasıl Geri Alacak?
Kripto Para Topluluğu Düğmeye Bastı! Ünlü İsmin Tam 42 Milyon Doları Çalınmıştı! Kripto Paralarını Nasıl Geri Alacak?
Son Dakika! Twitter Kullanıcıları Dikkat! Önemli Sistem Açığı Kripto Yatırımcılarını Hedefliyor!
Son Dakika! Twitter Kullanıcıları Dikkat! Önemli Sistem Açığı Kripto Yatırımcılarını Hedefliyor!
Bir DeFi Protokolü Daha Hacklendi: Binance CEO’su Dahil Birçok İsimden Ardı Ardına Açıklama Geldi
Bir DeFi Protokolü Daha Hacklendi: Binance CEO’su Dahil Birçok İsimden Ardı Ardına Açıklama Geldi
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023