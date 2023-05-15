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ABD Adalet Bakanlığı’nıne bakan departmanı, gözünü bu sefer kripto para sektörü içerisindeki yeni bir hedefe çevirdi. ABD, bu sefer merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasındaki hackerlara ve saldırganlara yönelik özel bir araştırma başlatacağını duyurdu. Özellikle son 4 yıl içerisinde inanılmaz artan yasa dışı eylemlere karşı ABD’nin harekete geçmesi, suçlulara korku verebilir.

ABD, Hackerların Peşinde

Financial Times tarafından aktarılan bilgilere göre, ABD Adalet Bakanlığı’nın Ulusal Kripto Para Görev Gücü takım lideri Eun Young Choi, kurumun şu an için DeFi dünyasındaki hırsızlıklara odaklandığını belirtti. Choi, özellikle ağ köprülerine yönelik saldırıların mercek altına alındığını belirtti.

Choi, ABD’nin özellikle Kuzey Kore destekli saldırganların yaptığı saldırılardan sonra böyle bir şeyi gündeme aldığını da aktardı. Kuzey Kore destekli hackerların 2022 yılında 630 milyon dolar ila 1 milyar dolarlık kripto para çaldığı düşünülüyor. ABD Adalet Bakanlığı, kurumda neredeyse 10 yıllık tecrübeye sahip savcı Choi’nin de direkt olarak Şubat 2022 itibarıyla görev gücünün takım lideri olacağını vurgulamıştı. Bütün bunların aslında büyük bir hamle için planlı olduğu anlaşılıyor.

Choi, ABD Adalet Bakanlığı’nın tam olarak neleri hedef alacağını da şöyle vurguladı:

“DOJ, kendi başlarına suç işleyen veya bunların olmasına göz yuman şirketleri hedef alacak ve bu suç teşkil eden eylemlere kara para aklanmasının önünün açılması da dahil.”

DeFi Platformları Dikkate Değer

Choi, platformun peşine düştükten sonra bunun “çarpan etkisine” sahip olacağını belirtip, suçluların bağlantılı olduğu diğer kurumların da bulunacağını aktardı. Yani olay sadece hackerlar ile sınırlı kalmayıp onların para aklamalarını sağlayan kurumları da kapsayacak gibi gözüküyor. Choi buna ek olarak kripto para birimlerinin yasa dışı eylemler için kullanımının da masaya yatırılacağını ifade etti. DeFi platformları son dönemde ciddi bir kullanım artışı elde etti ve bunların hepsinin yasal kaynaklı olduğunu söylemek mümkün değil.

Özellikle bir saldırganın 5 milyon dolarlık fonu, Mango (MNGO) alıp elindeki MNGO’ların değerini artıracak bir saldırı yapıp toplam varlığını 423 milyon dolara çıkarması, son döneme damga vuran olaylardan olmuştu. Bu saldırgan, 116 milyon dolarlık farklı DeFi platformları kaynaklı kredi çekip, Mango Markets’e yönelik özel bir saldırı gerçekleştirdi.