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Abartıya Yer Yok! 30 Yıllık Tecrübeden Ses Getiren Bitcoin Yorumu! Heyecan Dorukta!

Deneyimli analist Peter Brandt, kripto para piyasasındaki olumlu havanın ortasında, Bitcoin (BTC) fiyatının 30 bin dolardaki psikolojik seviyenin üzerinde denge bulmaya çalıştığı dönemde yatırımcılara seslendi ve yükselişin devam edeceği öngörüsünde bulundu.
11:37
14 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Deneyimli analist Peter Brandt, kripto para piyasasındaki olumlu havanın ortasında ve Bitcoin (BTC) fiyatının 30 bin dolardaki psikolojik seviyenin üzerinde denge bulmaya çalıştığı dönemde yatırımcılara seslenerek yükselişin devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Bitcoin’in 40 Bin Dolara Ulaşmasını Bekliyor

Peter Brandt, hafta boyunca yaptığı yükselişle yeniden gündeme oturman ve 30 bin dolar seviyesini geçen Bitcoin için dikkat çeken bir yorumda bulundu. Brandt, kısa süre önce attığı bir tweet’te Bitcoin, Nasdaq, Londra Kakaosu ve altın gibi varlıklarda yükseliş bekleyen tarafta olduğunu açıkladı. Bitcoin’de yükseliş bekleyerek pozisyon alınmasını öneren deneyimli analist paylaştığı fiyat grafiği ile BTC fiyatının 40 bin dolara ulaşmasını beklediğini gösterdi.

Analistin paylaştığı fiyat grafiği, haftalık zaman diliminde Bitcoin için 29 bin 190 dolar ve 25 bin 288 doların güçlü destekler olduğunu gösteriyor.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 2,88 yükselişle 30 bin 787 dolardan işlem görüyor. 0.93 milyar dolar nominal değere sahip 30 bin 500 Bitcoin opsiyonu, 0,99 alım satım oranı ile bugün tamamlanacak. Bitcoin fiyatı için maksimum acı noktası 29 bin dolarda. Öte yandan 5.5 milyar dolar nominal değere sahip 260 bin 500 Ethereum opsiyonu ise 0,83 alım satım oranı ve bin 859 dolar maksimum acı noktası bugün tamamlanacak.

Ethereum’un Bitcoin’den Daha İyi Performans Göstermesi Bekleniyor

Son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde yükselen ETH fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada 2 bin 116 dolardan işlem görüyor. Yılın başından bu yana değerini yüzde 85’in üzerinde artıran Bitcoin karşısında Ethereum’un atağa geçerek daha iyi performans göstermesi bekleniyor.

Veriler, spot piyasalarda ETH’ye olan talebin arttığını ve vadeli işlem piyasalarında ETH’ye doğru kayma olduğuna işaret ediyor. Bugünkü opsiyon vade sonu verileri de ETH’nin BTC‘den daha fazla talep gördüğünü teyit ediyor.

TokenUnlocks’un sağladığı veriler, Ethereum Shanghai güncellemesinin ardından yaklaşık 240 bin stake edilmiş ETH çekildi ve yaklaşık 100 bin ETH yatırılarak stake edildi. Şu anda 1.01 milyon ETH çekilmeyi bekliyor.

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