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  •   Abartıya Yer Yok! 3 Uzman Konuştu! Yükseliş İçin Bitcoin’de O Seviye Geçilmeli!

Abartıya Yer Yok! 3 Uzman Konuştu! Yükseliş İçin Bitcoin’de O Seviye Geçilmeli!

2023'e iyi bir başlangıç yapan en büyük kripto para Bitcoin (BTC) Şubat ayının sonuna yaklaşırken bir miktar geri çekilme ile karşı karşıya kalırken kripto para analistleri BTC hakkında yeni görüşlerini paylaştı.
10:30
22 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2023’e iyi bir başlangıç yapan en büyük kripto para Bitcoin (BTC) Şubat ayının sonuna yaklaşırken bir miktar geri çekilme ile karşı karşıya. Her şeye rağmen önde gelen kripto para analistleri BTC’de bir sonraki büyük eşik olan 30 bin dolar seviyesinin test edilmesini bekliyor.

Bir Sonraki Büyük Sınav 30 Bin Dolarda Verilecek

Ünlü kripto para analisti Heisenberg, boğaların Bitcoin’i yakında 25 bin-26 bin doların üzerine çıkaracağını ve bir sonraki büyük sınavın 30 bin dolarda verileceği yönündeki öngörüsünü paylaştı.

Heisenberg’in Bitcoin’i bir sonraki büyük sınavını 30 bin dolar seviyesinde vereceği yönündeki tahmini, en büyük kripto paranın 2022’de yaşadığı büyük düşüşün ardından geldi. Bu düşüşle birlikte 30 bin dolar seviyesi psikolojik olarak önemli bir seviye haline geldi.

BTC, bu yazının hazırlandığı sırada 24 bin doların hemen altında, 23 bin 977 dolardan işlem görüyor.

Gözler 25 Bin Dolar Seviyesinde

Birçok kripto para analisti ve piyasa uzmanı şu sıralar Bitcoin’in 30 bin dolara ulaşmak için 25 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak bu seviyenin üzerinde kalıp kalamayacağını takip etmekle meşgul.

Önde gelen kripto para analistlerinden Jake Wujastyk, yaptığı son değerlendirmede “Boğaların bu hafta sonu tek bir işi vardı o da boğayı tetiklemek için yatay direnç bölgesinin (25 bin dolar) üstünde mum kapanışı yapmaktı.” diyerek Bitcoin’in bu kilit seviyenin üzerine çıkmak için devam eden savaşına vurgu yaptı. Analist, kripto paranın şu anda yükselen kamanın direnç bölgesinde işlem gördüğünü belirterek bu seviyenin aşılması durumunda fiyattaki yükselişin devam edebileceğine değindi.

Kripto para analisti Inmortal da Bitcoin yatırımcılarının şu anda karşı karşıya olduğu zorluğa işaret ederek, uzun vadeli yatırımcıların zor günler geçirdiği yorumunda bulundu.

BTC şu an için 25 bin dolar seviyesini aşmakta zorlanıyor olsa da birçok analist uzun vadede yükseliş beklediğini ifade ediyor. Bitcoin‘in kurumsal yatırımcılar tarafından giderek daha fazla benimsenmesi ve sınırlı arzı gibi faktörler gelecekteki potansiyel başarısının nedenleri olarak sıralanıyor.

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