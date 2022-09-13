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74 Milyar Doları Yöneten ETF Devi WisdomTree’den Blockchain ETF’i Hamlesi!

Yönetimi altında 74 milyar dolarlık varlık bulunan ETF devi WisdomTree, Blockchain ETF'i WBLK'yi piyasaya sürdüğünü duyurdu.
13:15
13 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yönetimi altında 74 milyar dolarlık varlık bulunan ETF devi WisdomTree, yeni Blockchain ETF’ini piyasaya sürdü. Şirket, Blockchain ETF’ini piyasaya sürerek kripto para sektörüne olan ilgisini bir kez daha göstermiş oldu.

Blockchain ETF’inin Detayları

WisdomTree’nin Blockchain ETF’i “WisdomTree Blockchain UCITS ETF” adıyla ve “WBLK” simgesiyle, Deutsche Boerse ve Borsa Italiana’da işlem görmeye başladı. Ayrıca bugün Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda yüzde 0,45 toplam harcama oranı (TER) ile listelenecek. WBLK, öncelikli olarak Blockchain ve kripto teknolojilerine odaklanan şirketlere yatırım imkanı sunan WisdomTree Blockchain endeksini takip ediyor. Endeksteki hisse senetleri Blockchain’i kullanan veya Blockchain’i destekleyen şirketlerden, kripto para ve Blockchain ile ilgili hizmetler sunan şirketlerden oluşacak.

WisdomTree, kripto paraların hisse kanıtı (Proof of Stake) gibi daha enerji verimli modellere geçtikçe madencilik ödüllerinin zamanla azalmasını beklediği için Blockchain destekçilerinin varlıklarına bir ağırlık sınırı uygulayacak. Buna bağlı olarak, Blockchain destekçilerine daha yüksek oranda yatırım yüzdesi verilecek.

İlk Adım 2019’da Atılmıştı

ETF devi WisdomTree, 2019’da ilk kripto para destekli borsada işlem gören ürünlerden (ETP’ler) biri olan WisdomTree Crypto ETP‘yi (BTCW) piyasaya sürerek kripto paralara olan yatırımcı ilgisinden faydalanma amacıyla harekete geçmişti. WisdomTree’nin Avrupa bölgesi nicel araştırma ve çoklu varlık çözümleri başkanı Pierre Debru, WBLK ETF’i için şu değerlendirmede bulundu:

Yüksek büyüme potansiyelleri nedeniyle, yatırımcılar genellikle dijital varlıklara veya Blockchain ilgili varlıklara yatırımı tematik bir yatırım olarak görüyor. Blockchain için uygulamaların ve kullanım durumlarının çeşitliliği daha belirgin hale geliyor ve diğerlerinin yanı sıra eğlence, bulut depolama ve oyun gibi görülüyor.

WisdomTree’nin Avrupa Başkanı Alexis Marinof ise yeni Blockchain ETF’ine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Blockchain’in endüstrileri baştan aşağıya değiştirme ve yeni iş modellerini etkinleştirme potansiyeline sahip dönüştürücü bir teknoloji olduğuna inanıyoruz. Teknolojinin potansiyel uygulamaları sonsuz ve önümüzdeki on yıllarda Blockchain için yeni kullanım örneklerini görmeyi bekliyoruz.” dedi.

WisdomTree Blockchain UCITS ETF’i WisdomTree’nin WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF (WRCY) ve WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF (WTRE) ETF’lerini piyasaya sürmesin ardından üçüncü ETF lansmanı oldu.

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