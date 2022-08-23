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700 Milyon Kullanıcı Hazır! Bu Kripto Para Yükselebilir!

Bu kripto para projesinin arkasında 700 milyon kullanıcı var ve yakında yeni bir adım atmayı hedefliyorlar. Web3 geliyor.
00:42
23 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sosyal medya devlerinin kendi kripto paraları olsaydı ne kadar ilgi görürdü değil mi? Örneğin WhatsApp token olsaydı. Mark, birçok premium özelliği bu tokeni tutan kullanıcılara açsaydı veya uygulama üzerinden kolayca kripto para gönderilebilseydi. Hatta kripto para satın alınıp farklı cüzdanlara aktarılabiliyor olsaydı, nasıl olurdu? Web3 buraya gidiyor ve bunu yapmaya başladılar, elbette şimdilik WhatsApp değil.

Telegram ve NFT Kullanıcı Adları

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, kullanıcıların kullanıcı adlarını NFT benzeri akıllı sözleşmeleri kullanabilecekleri hale getirme fikrinden bahsediyor. Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, platformdaki bir mesajda, kullanıcıların “NFT benzeri akıllı sözleşmeler” yoluyla kullanıcı adlarını aktarmalarına izin vermek için yeni bir pazar yeri başlatabileceğini söyledi. Biz bunu daha önce Ethereum Name Service, Bonfida gibi platformlarda görmüştük. Bazı ENS adları yüz binlerce dolara satıldı.

Durov bugün şunları söyledi;

“Rezerve kullanıcı adlarını, grup ve kanal bağlantılarını açık artırmaya koyarsak, 700 milyon kullanıcısıyla Telegram’ın ne kadar başarılı olabileceğini hayal edin. Yani @storm veya @royal gibi milyonlarca akılda kalıcı Telegram adresine ek olarak, dört harfli kullanıcı adlarının tümü satışa sunulabilir.”

Toncoin (TON)

Bu açıklamanın ardından Toncoin, BTC paritesinde %16 ve ETH karşısında %18 oranında arttı. Bugünün zirvesi olarak 1,35 dolara kadar tırmandı. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmiş olmasa da Durov tarafından paylaşılan mesaj kripto parayı yukarı taşımaya yetti. Telegram’ın kurucu ortağı Ton ağında çalışacak başarılı akıllı sözleşmeler yazabileceklerini de söyledi.

Durov, “Gelecek haftalarda Telegram’a biraz Web 3.0 ekleyebilecek miyiz bakalım” dedi. Facebook, Meta olarak yeniden markalaşırken diğer sosyal medya devleri de Web3 hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. Özellikle internetin bu evrimi için gelecekte trilyon dolarlık yeni bir pazardan bahsediliyor. Elbette bugünün devlerinin gelecekte bücür kalmamak için yeniliklere açık olması gerekiyor.

Bu arada Toncoin, Telegram tarafından destekleniyor olsa da olgunlaşmamış regülasyonlar sebebiyle şirket organik bir bağ açıklamıyor. Telegram bu projeyi GRAM ismiyle başlattı ve ardından SEC tarafından açılan dava sebebiyle projeden resmi olarak çekildi. Ancak Telegram gayri resmi olarak bu projeyi desteklemeye devam ediyor. En azından Durov ve son attıkları (Telegram’a gömülü wallet vs) adımlar bunu ima ediyor.

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