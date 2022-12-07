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  •   7 Günde Yüzde 28 Yükseldi! O Altcoin En Az Yüzde 20 Daha Yükselebilir!

7 Günde Yüzde 28 Yükseldi! O Altcoin En Az Yüzde 20 Daha Yükselebilir!

Açılımı Axie Infinity Shards olan AXS, son 7 günde fiyatını yüzde 28 artarak günlük grafiğinde çift haneli kazanımlara imza attı. Peki altcoin için sırada ne var, detaylar haberimizde.
14:46
7 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası FTX’in çökmesinden sonra haftalar süren belirsizliğin ardından kripto para piyasası nihayet bir miktar toparlanırken aralarında Axie Infinity (AXS) adlı Blockchain oyun token’ının da bulunduğu bazı altcoin’lerin diğerlerinden daha iyi performans gösterdiği görüldü. Güncel veriler Axie Infinity Shards anlamına gelen AXS‘in haftalık fiyat grafikte yüzde 28’in üzerinde değer kazandığını gösteriyor. Yatırımcılar altcoin’deki yükselişin devam edip etmeyeceği sorgulamaya başlamış durumda.

Axie Infinity Fiyatı Neden Yükseldi?

Kripto para yatırımcıları, yatırımlarından bir miktar kazanç sağlamak ve önceki haftalardaki volatiliteden yararlanmak için AXS’e ederken, merkeziyetsiz finans (DeFi) token’ı aynı anda işlem hacminde büyük bir artış gördü.

AXS için fiyat ve işlem hacmindeki artışlar, Axie Infinity‘nin Axie topluluğuyla birlikte ilerici merkeziyetsizleştirme stratejisinin ilerletilmesini içeren ve bir “Kentsel Planlama” kurulması da dahil olmak üzere “Axie Katılımcı Girişimi “nin duyurulmasıyla aynı döneme denk geldi.

Bununla birlikte, token ticaretinde ve fiyatında yükselişe neden olan son girişim, Axie Infinity’nin yerel varlığı için daha parlak bir yeni yıl olması adına o çok ihtiyaç duyulan ivmeyi sağlayabilir.

AXS Fiyatı 10 Doları Geçebilecek mi?

Son fiyat artışının ardından, AXS fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada 8,33 dolarda duruyor. Altcoin‘in önündeki genel dirençler sırasıyla 9 dolar, 9,72 dolar ve 9,72 dolar. Bu dirençlerin güçlü bir şekilde geçilmesinin ardından yatırımcılar gözlerini 10 dolardaki direncin geçildiği bir tabloya açabilirler. AXS son aylarda bu seviyi geçemeyerek yönünü aşağı çevirmiş, söz konusu fiyat seviyesinin boğalar için zorlu bir engel olduğunu göstermişti.

Bununla birlikte, genel düşüş piyasası duyarlılığı ve daha geniş makroekonomik faktörler, 165 dolardan işlem gördüğü geçen 6 Kasım 2021 tarihinden bu yana yüzde 94’lük bir düşüşe neden oldu. Genel olarak 2022 yılı AXS için zorluklarla dolu bir yıl oldu.

5 Aralık’ta önemli bir yükseliş yapan AXS’in o zamandan bu yana konsolide olduğu görülüyor. Bu, fiyatın yukarı yönde hareket etmek için güç toplamaya çalıştığı anlamına geliyor. Elbette yukarı yönde hareket için Bitcoin’in sert hareketler yapmaması gerekiyor.

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