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Kripto para alanında yaşanılan bir çok sıkıntı geçtiğimiz yılın Kasım ayında yaşanan muhteşem kripto zirvesinin etkilerini soluksuz bir şekilde sildi. Özellikle Mayıs ayında yaşanılan Terra Luna vakasından sonra büyük kripto para borç verme platformları birbiri ardına iflas açıklamak zorunda kaldı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Voyager Digital oldu.

FTX Harekete Geçti

Kripto para borsası FTX 18 Ekim’de kripto borç veren Voyager Digital’in ana cüzdanına 50000 ETH aktardı. İşlem, 1,4 milyar dolar değerindeki satın alma işlemi gerçekleştirilirken gerçekleşti. Blockchain analiz platformu Nansen’in CEO’su Alex Svanevik haberi Twitter üzerinden duyurdu.

Geçen ayın sonlarına doğru FTX US’nin Voyager Digital’in varlıklarını satın almak için açık artırmayı kazandığı açıklanmıştı. Teklif 1,4 milyar dolar, Voyager kripto para biriminin gelecekte belirlenecek bir tarihteki adil piyasa değeri, mevcut piyasa fiyatlarına göre 1,311 milyar dolar ve yaklaşık 111 milyon dolar ek değer sağlayacağı tahmin edilen ek bedel olarak değerlendirildi.

Önce Teklif Onaylanmalı

Bu haber yayınlanırken, Teksaslı düzenleyiciler FTX Trading, FTX US ve kurucu ortağı Sam Bankman-Fried dahil olmak üzere yöneticileri hakkında soruşturma başlattı. Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu ve Teksas Bankacılık Bakanlığı Voyager varlıklarının FTX US’e satışına itiraz etti. Ayrıca, FTX US’in Voyager Digital’in getirili hesaplarına benzer şekilde Amerikalı kullanıcılara getirili hesaplar sunup sunmadığını da araştırıyorlar.

Teksaslı düzenleyicilere göre, hem FTX hem de Voyager, bu kuruluşlar kullanıcılara kayıtsız menkul kıymetler sunduğu için yerel yasalara uymadı. Voyager Digital, Temmuz 2022’de ABD İflas Kanunu’nun 11. Bölümü uyarınca bir yeniden yapılanma planının parçası olarak iflas ilan etmişti.

Bunu, kripto hedge fonu Three Arrows Capital’in (3AC) Voyager Digital’den aldığı 650 milyon dolarlık krediyi ödeyememesi takip etti. Bu arada FTX, 50000 ETH’Yi söz konusu anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanmasından önce Voyager’a transfer etti.