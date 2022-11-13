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5 Ekonomistten Bloomberg’e Kritik Bitcoin Yorumu: Bu Sefer Farklı! Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) tehlikeli sulardan gezinirken, önde gelen 5 uzman kripto para sektörünün geleceğine dair çarpıcı yorumlarda bulundu. 
17:00
13 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 4 Dakika

Bitcoin (BTC) tehlikeli sulardan gezinirken, önde gelen 5 uzman kripto para sektörünün geleceğine dair çarpıcı yorumlarda bulundu.

‘Tamamen Ortadan Kalktı’

Son aylardaki raporlar incelendiğinde, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasından uzak durduğunu  veya temkinli yaklaştığını görebiliriz. Sektör henüz bu yıl yaşanan krizlerin yaralarını sarmaya çalışırken, FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in neden olduğu devasa kabus, piyasayı yine derinden sarstı. Uzmanlara göre, FTX krizi kurumsal yatırıcıların kervana katılması açısından kripto para sektörüne tamiri neredeyse imkansız ve kalıcı olarak zarar vermiş olabilir. Sektöre yönelik eleştiriler devam ederken, birçok profesyonel para yöneticisi, kripto paraların portföy çeşitlendiricisi veya dijital altın olma şansının giderek azaldığını iddia ediyor. Yöneticiler piyasadaki yapısal risk ve şeffaflık eksikliği nedeniyle durumun bu sefer farklı olduğuna dikkat çekiyor. Londra merkezli Pinebridge Investments’ta çok varlıklı bir portföy yöneticisi olan Hani Redha, Bloomberg’e şunları söyledi:

 

Bitcoin’in kurumsal yatırımcıların portföyünde olması gerektiğine dair büyük bir inanç vardı. Ancak, yaşanan kriz ile birlikte bu durum artık tamamen ortadan kalktı.

Uzmanlara göre, son birkaç ayda yaşanan krizler  ve skandalları kripto paraları destekleyen argümanları boşa çıkardı. Bu dönem ayrıca çalkantılı zamanlarda Bitcoin’in güvenli liman olduğu fikrini neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Ancak TerraUSD çöküşünden Celsius iflasına kadar kripto para sektörü, bir şekilde ayakta kalmayı başardı. Ancak bu olayların hiçbiri, yakın zamana kadar kripto para sektöründe en büyük isimlerden biri olarak kabul edilen FTX’in bile sağlam olmadığının ortaya çıkması kadar ciddi değildi. Londra’dan 646 milyar doları yöneten Fidelity International’ın baş yatırım stratejisti Salman Ahmed, FTX çöküşüne dair şunları söyledi:

 FTX krizi, kripto para ekosisteminin hayatta kalamayacağına dair  soruları gündeme taşıdı. Sektör zaten büyük bir belirsizlik ve baskı altındaydı. Bu durum, işleri daha da ciddi bir  boyuta taşıdı.

Nereden Nereye..!

Fidelity, Şubat ayında profesyonel Avrupalı ​​yatırımcıları hedefleyen bir Bitcoin borsasında işlem gören ürünü piyasaya sürdü. Kuruluşundan bu yana yaklaşık% 55 değer kaybetti. Sadece bir yıl önce, kripto para çılgınlığı, Bitcoin’in 69.000 doları aşmasıyla zirveye ulaşmıştı. Ocak ayında Bridgewater, Bitcoin’in %5’inin kurumsal düzeydeki yatırımcılar tarafından tutulduğunu tahmin etmişti. O zamanlar inanılmaz tahminler başlıkları süslüyordu. JPMorgan Chase & Co. stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou, Bitcoin’in geride bırakarak teorik olarak uzun vadede 146,000 dolara ulaşabileceğini yazmıştı.

Nisan ayında PWC tarafından yapılan bir anket, kripto hedge fonlarının %42’sinin Bitcoin’in 2022’nin sonuna kadar 75.000 ila 100.000 dolar arasına ulaşacağını öngördüğünü buldu. Şimdi durum değişti. Panigirtzoglou bu haftaki bir raporda, Bitcoin’in 13.000 dolarlık dip seviyelerini tekrar ziyaret edebileceğini söyledi. Bitcoin Cuma günü 17.000 doların altında işlem gördü. Uzman bir röportajda, “Çeşitlilik olarak kripto paraya  yatırım yapma argümanı bir süre önce öldü” dedi.

‘Mahkum Olacak..!’

Bitcoin daha önce birkaç kez  çöktü ve yine toparlandı. Bazı inananlar, piyasadaki çürük elmaların ortadan kalktığını ve bunun da sonunda endüstriyi olgunlaşma yoluna sokacağını düşünüyor. Morgan Stanley’de bir analist olan Mike Cyprys, FTX‘in sorunlarının aslında Nasdaq Stock Market ve CBOE Global Markets Inc. gibi bir risk yönetimi geçmişine sahip yerleşik şirketlere fayda sağlayabileceğini yazdı.

Ancak BlueBay Asset Management’ın baş yatırım sorumlusu Mark Dowding’e göre, Bitcoin’in dijital altının bir versiyonu haline gelmesi büyük bir yalan. Uzman, Bitcoin‘in tekrar düşmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu söyledi.Yönetici, hiçbir şey üretmeyen ve  cazip getiriler sunan bir endüstrinin başarısızlığa mahkum olacağını söyledi.

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