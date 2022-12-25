Okuma Süresi: 2 Dakika

Düşen hacimler birçok altcoin için tehlike arz ediyor ve tatil sonrası volatilitede artış görülebilir. Popüler altcoinlerden biri için bu durum 5 dolar desteğini de beraberinde getirecek. Olumsuz havanın kriptoyu kaplaması ve Hristiyanların Noel Bayramı nedeniyle tüm borsalardaki işlem hacmi önemli ölçüde düştü. Altcoin yatırımcılarının daha dikkatli olması gerekiyor.

UNI Coin Tahmin

Uniswap platformunun yerel tokeni UNI Coin aralık başından bu yana düşmeye devam ediyor. 24 Aralık itibariyle 6,55 dolardan 5,01 dolara düşen altcoin %20’nin üzerinde değer kaybetti. Bitcoin’in piyasa hakimiyetini artırmasıyla altcoinlerin çoğunda benzer bir tablo oluştu. UNI, 5,388 dolar seviyesinde birkaç kez reddedildikten sonra 17 Aralık’tan bu yana negatif seyrini sürdürüyor. Yazı hazırlandığı sırada UNI fiyatı 5,28 dolardan 5,15 dolara kadar düşmüştü. Satıcılar gücünü artırıyor ve düşük hacimler onları lehine olabilir.

Buna ek olarak, dengedeki hacim (OBV) aralık ayı başında düzenli olarak düşerek UNI’nin ay boyunca azalan işlem hacmi gördüğünü gösterdi. Bu durum, yükseliş trendini sınırlayan ancak satıcıların fiyatları aşağı çekmesine olanak tanıyan alım baskısını zayıflattı. Eğer satış baskısı yazı hazırlandığı sırada olduğu gibi artmaya devam ederse 5,095 veya 5,014 dolara kadar devam edebilir.

UNI Coin Analiz

Chaikin Money Flow (CMF) göstergesinin orta noktaya doğru hareket etmesi trendin tersine döndüğünü gösterse de, tarihsel trendler ikna edici bir fiyat değişimini desteklemiyor. Bu veri de 5 dolar seviyesine kadar yeni bir dibin yaklaştığına işaret ediyor. Peki bu hikaye hangi senaryoda bozulur? Eğer günlük kapanış 5,388 dolar civarındaki düşüş emri bloğunun üzerinde kapanabilirse 5 dolar hedefi geçersiz olacaktır. UNI Coin benzeri birçok altcoin benzer durumda olduğu için aynı kalıpları diğer kripto paralar için de düşünebiliriz.

Peki günlü kapanış yukarıda bahsi geçen bölgenin üzerinde oldu diyelim, sonrasında ne olacak? Böyle bir yükseliş trendi, UNI’nin 200 dönemlik EMA (üstel hareketli ortalama) seviyesini 5.630 dolar olarak hedeflemesine neden olacaktır.

Türev tarafındaki veriler düşüşü destekliyor, TVL önemli ölçüde geri çekildi ve 5 dolar şimdilik %51 ihtimalle daha gerçekçi görünüyor.