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5 Borsanın Delist Haberiyle Sarsılan O Altcoin İçin Heyecanlandıran Gelişme! Sert Yükseldi!

O Altcoin'in ekibi, Güney Kore'de merkezli irili ufaklı beş kripto para borsasının delist haberinin ardından düşen fiyatı dengelemek için 10 milyon dolar değerinde alım yapacaklarını ve geri alımı yapılan coin'lerin tamamının yakılacağını duyurdu.
11:00
9 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güney Koreli bir Blockchain oyun geliştiricisi olan Wemade, 8 Aralık’ta yaptığı açıklamada ülkede faaliyet gösteren irili ufaklı dört kripto para borsasının WEMIX‘i (WEMIX) delist etmesinin (listeden çıkarmasının) ardından düşen fiyatı dengelemek için 10 milyon dolar değerinde alım yapacağını ve geri alımı yapılan coin’lerin tamamının yakımının yapılacağını duyurdu.

Geri Alım ve Yakım Yapılacak

Wemade ekibi, iki coin’in (ana ağdaki WEMIX ve Klaytn Blockchain’indeki WEMIX Classic) 8 Mart 2023 tarihine kadar küresel kripto para borsalarında ve şirketin merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu WEMIX.Fi’de zaman ağırlıklı ortalama fiyattan geri satın alacağını ve aldığı coin’lerin tamamının yakımını yapacağını açıkladı.

Wemade, yayımladığı bir blog yazısında “Güney Kore’deki dört kripto para borsası tarafından WEMIX için işlem desteğinin sonlandırılması nedeniyle ekosistemin genel büyüme hızı geçici olarak bozuldu ve coin’le ilgili herkes için dehşete neden oldu” dedi.

Altcoin’in Fiyatı Hızla Yükseldi

Wemade’nin WEMIX token’ı, şirketin WEMIX’in dolaşım arzı verilerini yanlış şekilde bildirdiği iddiasıyla 7 Aralık’ta Güney Kore’deki en büyük dört kripto para borsası olan Upbit, Bithumb, Coinone ve Korbit‘ten listeden çıkarılmıştı. Listeden çıkarma haberi ile sarsılan altcoin yüzde 70’in üzerinde değer kaybetti ve 0,1388 dolara kadar geriledi.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, geri alım ve yakım taahhüdünün ardından altcoin‘in fiyatı bugün yüzde 50’nin üzerinde yükselerek 0,32 dolara kadar çıktı. WEMIX’in bu yazının hazırlandığı sırada bir miktar geri çekilmeyle, yüzde 48,35 yükselişle 0,2776 dolardan işlem görüyor.

Dört kripto para borsasının listeden çıkarmaya gitmesinin ardından Wemade’in Ekim ayındaki en son Blockchain güncellemesinden önceki şirket token’ı olan Klaytn tabanlı WEMIX Classic ise ülkenin kripto para borsalarından GDAC’de listelendi.

Öte yandan Seyşeller merkezli kripto para borsası OKX de 8 Aralık’ta WEMIX’i listeden çıkardığını duyurdu. CoinMarketCap’e göre altcoin hala Huobi ve Gate.io dahil 13 kripto para borsasında işlem görüyor.

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