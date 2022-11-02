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43 Milyar Dolarlık Altcoin’in İhraççısına Singapur’dan Yeşil Işık!

Stablecoin USDC'nin ihraççısı Circle Internet Financial, Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) Büyük Ödemeler Kurumu lisansı için prensipte onay aldı.
11:35
2 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Stablecoin USDC’nin ihraççısı Circle Internet Financial, Singapur Para Otoritesi’nden (MAS) Büyük Ödemeler Kurumu lisansı için prensipte onay aldı. Şirket, ülkede dijital ödeme token ürünleri, sınır ötesi ve yurt içi transfer hizmetleri sunacak. Circle, ayrıca Singapur’daki DeFi ve Web3’te USD Coin’in (USDC) kurumsal olarak benimsenmesini sağlamayı hedefliyor.

Circle, Singapur Para Otoritesi’nden Onay Aldı

Circle, 2 Kasım’da yaptığı bir basın açıklamasıyla MAS’tan, şirketin Singapur’da dijital ödeme token ürünleri ve sınır ötesi ve yurt içi transfer hizmetleri de dahil olmak üzere kripto para hizmetleri sunmasına imkan tanıyan Büyük Ödeme Kurumu lisansı aldığını duyurdu.

Lisans, Circle’ın bölgedeki varlığını güçlendirmenin yanı sıra Singapur‘daki ekonomik büyümeyi ve gelişen kripto merkezini de destekleyecek. Circle CEO’su Jeremy Allaire, Singapur’un Circle’ın bölgesel ve küresel genişlemesi için önemli olduğuna inanıyor. Allaire, Singapur’daki kripto para ve Blockchain gelişmeleri konusunda MAS ile işbirliği yapmayı hedefliyor.

Circle’ın baş strateji sorumlusu Dante Disparte, lisans onayına ilişkin olarak şunları söyledi:

Bu dönüm noktası, ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışmamızı ve ekonomik büyümeyi desteklemek ve Singapur’un dijital varlıklar için küresel bir merkez olarak konumunu güçlendirmek için dijital para birimlerinin, açık ödeme sistemlerinin ve inovasyona yönelik fintech düzenlemelerinin potansiyelini göstermemizi sağlıyor.

USDC’nin Durumu

Başta ABD olmak üzere stablecoin’lerin düzenlenmesine ilişkin tartışmalar devam ederken, USDC’nin güçlü duruşunu koruduğu görülüyor. Her ne kadar USDC 69.4 milyar dolara piyasa değeri ile Tether‘in ihraç ettiği en büyük stablecoin USDT karşısında çok güçlü bir görüntü vermiyor olsa da 43 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük ikinci stablecoin.

USDC’yi 21.6 milyar dolar piyasa değeri ile Binance‘ın Binance USD‘si (BUSD) ve 6.1 milyar dolar piyasa değeri ile Dai (DAI) takip ediyor.

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