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  •   4 Günde 320 Milyon Dolarlık Dönüş! Bu Altcoin’in Hacmi Fırladı!

4 Günde 320 Milyon Dolarlık Dönüş! Bu Altcoin’in Hacmi Fırladı!

13:45
25 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum Classic (ETC) son 24 saat içinde kısa süreliğine piyasanın en çok kazananları listesine katıldı. Pek çok altcoin bu hafta boğaların gözüne girmeyi başardı ve bir kısmı da yükselişin tadını çıkardı. Bu ralli, piyasa değerindeki büyük bir artışla da desteklendi. Şimdi, bu çok önemli görünmese de, işte tam tersi olmasının nedeni.

ETC’nin piyasa değerine bakıldığında, son zamanlarda 4 ayın en düşük seviyesine gerilediği görülüyor. Bununla birlikte, özellikle ilgi çekici olan sonraki eylem oldu. ETC’nin piyasa değeri son 4 gün içinde 320 milyon dolar artış yaşadı.

Bu Ethereum Classic ağı için neden önemli?

ETC’nin son 24 saat içinde piyasanın en çok kazananları arasında yer almasının yanı sıra, güçlü yatırımcı ilgisinin de altını çiziyor. ETC’nin piyasa değerinde 300 milyon dolardan fazla bir artış sağlayabilmesi, gelen güçlü talebin bir kanıtı oldu özellikle de kısa zaman dilimi düşünüldüğünde.

ETC’nin piyasa değerindeki artış, aynı süre zarfında hacimdeki artışla desteklendi. Ancak burada, hacim artışının oldukça sınırlı olduğunu belirtmek gerekir. Bu, ralliyi destekleyecek  birikiminin düşük olduğunun bir işareti olabilir. Başka bir deyişle, ralli önemli balina faaliyetleriyle desteklendi.

ETC Momentumunu Koruyabilir Mi?

Yatırımcılar, son yükselişin kripto piyasası genelinde büyük ölçüde korelasyon gösterdiğine dikkat etmeli. Başka bir deyişle, Ethereum Classic’in yükseliş momentumu sağlamaya devam etme kabiliyeti genel piyasa duyarlılığına bağlı olabilir. Bununla birlikte, ETC’nin son yükselişi, duyarlılıktaki önemli bir değişimle desteklendi. Ağırlıklı duyarlılığı son 3 günde bir artış kaydederek yatırımcılar arasında yükseliş görünümünü teyit etti.

Önceki duyarlılık sıçramasına kıyasla çok fazla canlılığa sahip değildi. Bunun nedeni, çoğu yatırımcının, özellikle son çöküşe neden olan olaylardan sonra, piyasanın durumu hakkında hala belirsiz olması olabilir.

Öyle olsa bile, yatırımcıların Ethereum Classic’in fiyat hareketi hakkında dikkat etmesi gerekenler şunlar olabilir. Balina aktivitesi Kasım ayının büyük bölümünde nispeten eksikti. Bu nedenle balina aktivitesinin geri dönüşü, duyarlılığın olumlu yönde değiştiğini doğrulayan iyi bir işaretti.

Balinaların geri alım yaptığı fiyat noktası da kayda değerdi. Ethereum Classic Ağustos ayından bu yana aşağı yönlü bir destek ve direnç kanalı içerisinde işlem görüyor. Formasyon uzamaya devam ettikçe, formasyonun kırılma olasılığı da artıyor. Mevcut momentum yavaş seyretmekte. Bununla birlikte, piyasa toparlanmaya devam ederse, azalan direnç çizgisinin altına inme şansı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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