Bitcoin için kısa vadede büyük yatırımcılar ne bekliyor? Yatırımcıların 31 farklı kripto parada görüşleri ne?

Ortalama yatırımcılardan daha iyi performans gösteren bir robot favori kripto para sepetini oluşturdu. Real Vision Bot, fikir birliği ile tutarlı bir algoritmik portföy değerlendirmesi oluşturmak için her hafta kripto para birimi ile ilgili veriler üzerinde anketler yürütür. Buna göre piyasadaki 31 altcoini belirleyen robot, listeyi paylaştı. Bitcoin (BTC) nasıl bir performans izleyecek.

En İyi 4 Altcoin

Real Vision, yalnızca yatırımcılara anketler yaparak şaşırtıcı tahminlerde bulunuyor. Real Vision, son paylaşımında stablecoin ihraççısı Terra‘nın listenin başında olduğunu gösterdi. İkinci sırada ise Ethereum geliyor. Tam listeyi aşağıda görüyorsunuz.

Gerçek portföy tahsisleri söz konusu olduğunda, ankete katılanlar %17,4’ü Polygon’u tercih ediyor. Botun kendi portföyünde ise Terra, Bitcoin ve Ethereum ilk üçü temsil ediyor. Merkezi olmayan zincirler arası likidite protokolü THORChain (RUNE), %17,3’te %10’dan fazla portföy tahsisine sahip nihai kripto varlıktır.

Real Vision Bot, nicel analist ve riskten korunma fonu CEO’su Moritz Seibert ve istatistikçi Moritz Heiden tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC), 18 Nisan’da 40.000 dolarlık desteğin altına düştü ve iki haftalık %15’lik düzeltme, yakın vadede 30.000 dolarlık fiyat tahminlerini harekete geçirmek için yeterliydi. Bu arada, Avrupa Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) tarafından “barındırılmayan” özel cüzdanlar için önerilen kurallar da dahil olmak üzere, düzenleyici belirsizlikler yatırımcılar için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Örneğin, borsalar daha geçen hafta kullanıcıları hakkında ek bilgi talep etmeye başladı ve bu da yatırımcılarda rahatsızlığa neden oldu.

Avrupa Birliği Parlamentosu’nun Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi, 14 Mart’ta Proof-of-Work tabanlı kripto varlıklarını yasaklamak veya kısıtlamak için oy kullandı, ancak önerilen değişiklik ertelendi. Daha yakın zamanda, 13 Nisan’da kullanıcılara yönelik bir e-posta bildiriminde, Bitstamp kripto para borsası, müşterilerini platformda devam eden politika yükseltmeleri hakkında bilgilendirdi ve borsa ek bilgi istedi. Bitstamp artık kullanıcıların kriptonun kökenini ve yıllık geliri kanıtlayan belgelere ek olarak uyruk, doğum yeri ve vergi ikametgahı gibi bilgileri sağlamasını şart koşuyor.

14 Nisan’da, Kâr Amacı Gütmeyen Grup Coin Center, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 18 Mart’ta “Borsa” Tanımına İlişkin Değişiklikleri “anayasaya aykırı bir aşırı erişim” olarak nitelendirdi. Teklif bir SEC kuralı haline gelirse, merkezi olmayan platformların büyük olasılıkla borsa olarak kaydolmaları istenecektir.

Peki yatırımcılar kısa vadede ne pozisyon alıyor? Bununla ilgili daha net bir resim elde etmek için Bitcoin türevlerinin ölçümlerini analiz etmekten daha iyi bir araç yoktur. Marjin yatırımı yatırımcıların kripto para birimi ödünç almalarına ve yatırım pozisyonlarından yararlanmalarına, böylece potansiyel olarak getirileri artırmalarına olanak tanır. Örneğin, yatırımları artırmak için Tether ödünç alarak kripto para birimleri satın alınabilir. Öte yandan, Bitcoin borçluları, yalnızca fiyat düşüşüne bahse girdiklerinde kripto para birimini açığa çıkarabilirler. Vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak, teminatlı long ve short vadeli işlemler arasındaki denge her zaman eşleşmez.

Yukarıdaki grafik, oran 14 Nisan’da 13’ten mevcut 17’ye yükselirken, yatırımcıların son zamanlarda daha fazla Tether ödünç aldığını gösteriyor. Gösterge ne kadar yüksekse, o kadar fazla yatırımcı kendine güveniyor demektir. 11 Nisan’da ulaşılan 20 marjlı kredi verme oranının 6 ayın en yüksek seviyesi olduğunu ve yükselişe işaret ettiğini belirtmekte fayda var.

Bununla birlikte, Bitcoin geçen hafta 40.000 dolar civarında yatay kalmaya başladığından beri piyasanın bir sonraki hareketini tahmin etmek zorlaştı. Yine de, %25 delta çarpıklığı, arbitraj masaları ve piyasa yapıcılar yukarı veya aşağı koruma için aşırı ücret aldığında, önemli bir işarettir. %25 delta çarpıklığı, benzer çağrı (satın alma) ve satım (sat) seçeneklerini karşılaştırır. Korku yaygın olduğunda metrik pozitife dönecek çünkü koruyucu satım opsiyonu primi benzer risk alım opsiyonlarından daha yüksek olur.

Yatırımcılar bir Bitcoin fiyatı çöküşünden korkarsa, çarpıklık göstergesi %8’in üzerine çıkacaktır. Yukarıda gösterildiği gibi, tarafsız bir alanda 30 gün dolaştıktan sonra 8 Nisan’da %8 “korku” moduna girdik. %25 delta çarpıklık göstergesi düşüş eğilimine geçtiğinde Bitcoin zaten 43.000 doların altına düşmüştü.

Bitcoin opsiyonlarından gelen olumsuz göstergeye rağmen, marjin yatırım verileri, bu arbitraj masalarının ve piyasa yapıcıların 40.000 doların altındaki düşüşün tersine döneceğinden emin göründüklerini gösteriyor. Nitekim Bitcoin kısa süre önce 41.000 doların da üzerine çıkarak bu görüşün doğruluğunu teyit etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.