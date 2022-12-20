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Dogecoin (DOGE) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, önde gelen analistlerden Peter Brandt tuhaf bir paylaşım yaptı.

Peter Brandt: ‘Dut Ağacı ve DOGE’

Elon Musk, Twitter CEO’luğundan istifa etmeye hazırlarken, Dogecoin fiyatı ivme kaybetmeye devam ediyor. DOGE yatırımcısı Musk’tan yeni hamleler beklerken, Binance krizi gündemde kalmayı sürdürüyor. Görünüşe göre piyasa, öngörülebilir gelecekte düşüş eğilimini takip edecek. ABD Federal Rezervinin 2023 yılına girerken uzun bir süre faiz oranlarını artıracağını ima etmesinden sonra, piyasaya karamsarlık hakim oldu. Bu durum, bireysel yatırımcıların kripto para piyasasından daha da uzaklaşmasına ve sermaye akışının azalması anlamına gelebilir. DOGE fiyatı, Fed duyurusundan sonra son bir hafta içinde istikrarlı bir düşüş trendi izliyor. Bununla birlikte, DOGE balinaları, yeni yıl haftası öncesinde düşüş için konsolide oluyor gibi görünüyor.

Yakın tarihli bir DOGE balina işleminde 3.80 milyar DOGE transferi gerçekleşti. Tarihsel olarak, DOGE Yeni Yıl ve Noel döneminde hareketlilik yaşadı. DOGE fiyatının üç ayın en düşük seviyesi olan 0.60 dolara geri gelip gelmeyeceği henüz belli değil. CoinMarketCap’e göre DOGE, son 24 saatte %5,09 düşüşle an itibariyle 0,07413 dolar seviyesinde bulunuyor. Önde gelen trader ve analist Peter Brandt, Dogecoin’in “Go Araound Mullberry Bush” isimli grafik modelini oluşturduğunu tweetledi. Bu tuhaf model ile uzman DOGE’nin yerinde sayacağına işaret ediyor. İngilizce’de popüler bir tekerleme olan bu ifade, dut ağacının etrafında dönen çocukların oynadığı bir oyunda kullanılır. Dolayısıyla, hiç bir hedefe odaklanmadan yerinde sayma anlamına geliyor. Buradaki metafor ile Brandt DOGE’un daireler çizip durduğu için ilerleyemediğini gösteriyor.

CoinMarketCap’ten Dogecoin Tahmini!

CoinMarketCap’teki Dogecoin topluluğu, DOGE için yıl sonu fiyat tahminini açıkladı. Topluluk, Dogecoin’in 31 Aralık ‘ta 0,0975 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor. Bu, mevcut fiyattan %8 daha yüksek bir rakam. 13.728.985.647 dolarlık devasa piyasa değeri ile dolaşımda 132.670.764.300 DOGE var ve maksimum arz bilinmiyor. Özellikle, Dogecoin, Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasını tamamlamasından kısa bir süre sonra ani bir yükseliş gördü. DOGE daha sonra, hızla ivme kaybetti ve %85,74 oranında düştü. Uzmanlara göre, Musk etkisi DOGE fiyatını etkileyen unsurların başında gelmeye devam edecek.