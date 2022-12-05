Yaklaşan tarih altcoin için ciddi bir düşüşün habercisi olabilir. Geçmişte birçok kez bu sebeple düşüşler oldu.

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Popüler bir DeFi altcoin için kritik tarih yaklaşıyor. Kripto paranın fiyatında bu tarih yaklaştıkça düşüşler görülebilir. Kripto paralarda fiyatı belirleyen şey diğerlerinde olduğu gibi arz ve taleptir. Talebin arttığı dönemlerde Bitcoin boğa sezonu yaşan çünkü arzı her halvingte kademeli olarak düşer. Peki ya sürekli olarak arzı artan altcoinler nasıl bir performans gösterir?

1inch Yorum

TokenUnlocks’a göre, 1INCH token 30 Aralık’ta büyük miktarda tokenin kilit açılışını yapacak. Toplam arzın %14,813’ünü temsil edilen bu kilit açılışı 112 milyon dolar değerinde. Dolaşıma girecek yeni 222.187.500 1INCH Token eğer talepte ciddi bir artış olmazsa altcoinin fiyatını önemli ölçüde düşürebilir. Daha da kötüsü tedirgin yatırımcılar kilit açılışı yaklaştıkça muhtemelen satış yönlü pozisyon alacak. Açığa satışların artmasıyla spot fiyatın daha da düşme potansiyeli bulunuyor.

Yazı hazırlandığı sırada 0,5 dolardan alıcı bulan 1inch Token 664,9 milyonluk dolaşım arzına sahip. Sirkülasyondaki varlıkların toplam değeri 334 milyon dolar civarında ve maksimum arza göre potansiyel değeri 751 milyon dolarda buluyor. Günlük işlem hacminin 19 milyon dolar olduğunu düşünürsek 112 milyon dolarlık kilit açılışının ciddiyeti daha iyi anlaşılabiliyor.

1inch Kilit Açılışı

Peki önümüzdeki diğer kilit açılışları ne zaman olacak? Önceki kilit açılışları fiyatı nasıl etkiledi? Öncelikle son kilit açılışlarından biri olan 2021 Haziran ayına bakalım fiyat Haziran ayına 3,21 dolardan başladı ve ay sonunda 2,54 dolara düşmüştü. Bu yıl Haziran ayın başında ise 1inch Token 1 dolardan alıcı buluyordu. Yine benzer bir kilit açılışı oldu ve fiyat Haziran sonunda 0,7 dolardan alıcı buluyordu. Token açılışları kadar geçtiğimiz yılki Elon Musk FUD’ı ve bu yıl yaşananların da fiyatı düşürdüğü biliniyor. Ancak net olan şey, fiyatın token açılışları sırasında istikrarlı biçimde düşüş eğiliminde olduğudur.

Bundan sonraki kilit açılışlarının detaylarını aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

Piyasaya sürüldüğü gün, 1INCH token’ın 1,5 milyarlık toplam ihracının %6’sının kilidi açıldı. Kalan tokenlar 30 Aralık 2024 tarihine kadar dört yıllık bir süre içinde kademeli olarak açılacak. Geçtiğimiz yılki mayıs zirvesinde 7,87 dolara ulaşan 1inch Network yazı hazırlandığı sırada ATH seviyesinin %93,63 altında alıcı buluyor.