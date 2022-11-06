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Dikkat! 3 Analistten Açıklama: Ne SHIB Ne DOGE! Kasım’da Bu Altcoin Patlayacak!

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yerinde sayarken, önde gelen 3 analist ETH rakibinin büyük oranda değer kazanacağını iddia ediyor. 
23:00
6 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yerinde sayarken, önde gelen 3 analist ETH rakibinin büyük oranda değer kazanacağını iddia ediyor.

Solana’da Bu Seviyeler Mümkün..!

Geniş çapta takip edilen üç stratejist, önde gelen Ethereum (ETH) rakibi Solana‘nın (SOL) büyük oranda değer kazanacağını iddia ediyor. Kıdemli analist Cantering Clark, 149.500 Twitter takipçisine Solana’nın birkaç aydır birikim aşamasında konsolide olduktan ve çapraz direncini geçtikten sonra hedefine doğru toparlanabilecek bir konumda olduğunu söylüyor. Analiste göre, Solana’nın fiyatının ivme kazanması birçok neden var. Teknik veriler de yükselişe işaret ediyor. SOL, an itibariyle 34.50 dolardan işlem görüyor. Analist kısa vadede 40 doların mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

Diğer bir kripto stratejisti Inmortal da Solana konusunda iyimser. Uzman 180.000 Twitter takipçisine, SOL’un muhtemelen 50 dolar hedefine ulaşmaya hazır olduğunu öne süren bir grafik paylaştı. Piyasada Altcoin Sherpa olarak bilinen analist de  Solana’nın önümüzdeki haftalarda devasa bir ralli için hazırlandığını düşünüyor. Analiste göre, önümüzdeki haftalarda 40 doları görmemiz mümkün.

Neden SOL?

SOL, işlem hızı ile ön plana çıkıyor. Solana saniyede 4.200’den fazla işlem gerçekleştiriyor. Ancak Solana’nın mimarisi, potansiyel olarak saniyede 65.000 işlemi yapmasına izin veriyor. Solana ayrıca, NFT sektöründe de önemli başarılara imza atıyor.  CryptoSlam’e göre, son 30 gün içinde Solana, NFT satış hacmine göre ikinci en büyük blok zinciri oldu. Solana’nın ödeme alanında büyümek ve mobil kriptonun gelişimine öncülük etmek için büyük planları var. Şirket, bu yılın başlarında Solana Pay’i başlattı. Bu, Solana üzerine kurulmuş bir ödeme sistemi. Solana Pay, bir işletmenin ve müşterilerinin aracılardan kaçınmasına olanak sağlıyor. Bu, ücretlerin bir cent’ten daha az olduğu anlamına gelir. Solana Pay lansmanından bir ay sonra, yaklaşık 600 işletmeyi  çekmeyi başardı.

Elbette Solana Pay, Visa veya Paypal gibi iyi bilinen ödeme sistemlerini geçmekten hala çok uzak. Ancak uzun vadede büyük başarılara imza atabilir.  Cep telefonlarına gelince, Solana gelecek yıl kendi Saga cep telefonunu satmaya başlayacağını söylüyor. Telefonun sistemi, Solana blok zincirine bağlanacak. Telefon, özellikle kripto para odaklı olacak ve işlemleri  daha da kolaylaştıracak. Solana, geliştiricilerin kullanımına zaten bir yapı çerçevesi sundu. Bu, zaten Saga’da kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış deneyimler oluşturdukları anlamına gelir. Saga, Apple’ın iPhone’u kadar popüler olacak mı? Bu şu anda imkansız görünebilir, ancak Saga da SOL ekosistemi için önemli bir proje konumunda.  Solana sene başından beri %82 düştü. Ödeme ve mobil konusundaki girişimleri, SOL’un benimsenmesini daha da artıracak. Solana bu alanlarda biraz ilerleme kaydederse, SOL bir sonraki boğa koşusunda  yeni zirvelere ulaşabilir

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