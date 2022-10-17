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Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, analitik şirketleri ve teknik analistler değerini katlayabilecek bu altcoin’e dikkat çekti.

LINK, Birikim Aşamasında!

Uzmanara göre, Chainlink (LINK), Çapraz Zincir Birlikte Çalışabilirlik Protokolü (CCIP) sayesinde yine sektörün dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Projeyi değerlendiren analistlere göre LINK Ethereum’u (ETH) tahtından etme potansiyeline sahip. Bir kripto analisti ve trader olan Jon Melillo, Chainlink hakkındaki görüşlerini açıkladı. Analiste göre LINK, sürpriz ralliler ile piyasaya damgasını vurabilir. Chainlink fiyatı, bir süredir 6 ila 8 dolar arasında işlem görüyor ve analistler LINK’in birikim bölgesinde olduğuna inanıyor. Analitik şirketi Santiment’in verilerine dayanarak, Chainlink’in sosyal hakimiyeti, altcoin’in trader’lar arasındaki popülaritesi nedeniyle önemli ölçüde arttı.

Kıdemli analist ve Into TheCryptoverse (ITC) kurucusu Benjamin Cowen, Chainlink’in Bitcoin’den daha iyi performans gösterebileceğini belirtti. Cowen, Chainlink’in şu anda birikim aşamasında olduğuna ve boğa piyasası yeniden başladığında Bitcoin’den daha iyi performans gösterebileceğine inanıyor. Analistlerin bu kadar iyimser olmasının bir nedeni, Chainlink’in akıllı sözleşmeleri ve güvenli veri paylaşımını etkinleştirmek için analistler ve geliştiriciler arasında en iyi tercihlerden biri olması. Jon Melillo, Chainlink CCIP’in blok zincirlerin birbirleriyle birlikte çalışmasına izin verecek küresel bir açık kaynak standardı oluşturacağını vurguluyor. Bu sayede farklı blok zincirlerinden akıllı sözleşmeler, programlanmış prosedürler birbirine komut gönderebilecek ve token’ların zincirler arasında hareketini sağlayabilecek. CCIP, geliştiricilere Ethereum üzerinde akıllı sözleşme oluşturma, diğer zincirlerde defi protokollerini kullanma ve bir otomatik defter ödeme sisteminde ödeme gönderme yeteneği verir.

Yeni ATH Mümkün mü?

Analistler, Chainlink fiyatının Ağustos ayının en yüksek seviyesine ulaşabileceğine inanıyor. AMBCrypto’daki analistler, Chainlink fiyat trendini değerlendirdi ve altcoin’in Ağustos ayının en yüksek seviyesi olan 9.52 kadar kadar bir artış öngördü. Chainlink, Temmuz ayında LINK fiyatının tanık olduğu oldukça sakin yatay hareketle karşılaştırıldığında, devam eden ayı piyasasında normalden daha fazla volatiliteye tanık olabilir.

Uzmanlar, piyasaların Fed’in para politikası altında durgun bir fiyat hareketi izlemeye devam edeceğine dikkat çekti. ABD ekonomisi küresel ekonomideki belirsizlikten nasip alıyor. Hisse senetlerindeki yüksek korelasyona işaret analistler, makroekonomik faktörlerin belirleyici unsur olduğunu ileri sürdü.