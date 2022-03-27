Üç altcoin paylaştılar biri daha şimdiden yüzde 100 değer kazandı. Peki ya diğerleri?

Cheeky Crypto analistleri 3 altcoin paylaştı ve bunlardan biri daha şimdiden yüzde 100 fiyatlama yaptı. Peki diğer 2 altcoin de benzer performansı gösterebilecek mi? Popüler analistlerin görüşleri önemlidir, büyük kitlelere ulaşan bu hesaplar fiyata direkt olarak etki edebiliyor. Gelin bu 3 altcoini inceleyelim.

Zilliqa (ZIL)

Bugün Metaverse planlarını açıklayan Zilliqa son 24 saatte %90’ın üzerinde artış gösterdi. Fiyat 0,57 dolar seviyelerinden tam 0,125 dolara ulaştı. Zilliqa, saniyede binlerce işlemi tamamlama yeteneği ile yüksek verim sunmak üzere tasarlanmış, halka açık bir blockchaindir. İkinci katman ölçeklendirme çözümü olarak parçalamayı kullanarak blockchain ölçeklenebilirliği ve hız sorununu çözmeyi amaçlıyorlar.

Cheeky Crypto analistleri 24 saat önce fiyatın bu bölgeden ciddi yükseliş yapabileceğini söylemişti. Tesadüf ve reklam planlaması mı bilinmez ancak ZIL fiyatı %100’ün üzerinde artış yaşadı.

SingularityNET (AGIX)

Şimdi henüz ralliye başlamayan projelere geçiyoruz. Bunlardan ilki SingularityNET (AGIX) ve yapay zeka alanında (AI) çalışıyor. Token yazı hazırlandığı sırada %5 artışla 0,15 dolardan alıcı buluyor. SingularityNET, küresel olarak erişilebilen AI pazarı sayesinde herkesin AI hizmetlerini kolayca “oluşturmasına, paylaşmasına ve para kazanmasına” olanak tanıyan blockchain destekli bir platformdur.

Analistlere göre 0,172 dolar seviyesi aşıldığında daha ciddi bir ralli başlayacak. Elbette analistlerin beklentileri her zaman gerçekleşmez.

SingularityDAO (SDAO)

Bahsedilecek son altcoin SingularityDAO‘dur (SDAO). SingularityDAO, kripto ekonomisine erişimi basitleştirmek için tasarlanmış gerçek bir Merkezi Olmayan Otonom Kuruluştur. Cheeky Crypto analistleri bu şekilde düşünüyor. SingularityDAO, ilk merkezi olmayan, gözetimsiz, dinamik olarak ayarlanmış token sepetlerini (DynaSet) oluşturdu ve bu sepetler, benzerleri Wall Street’te günlük olarak kullanılan son derece gelişmiş Yapay Zeka tarafından desteklenen ve sonunda çoğunluk kontrolünü bu Yapay Zeka’ya devretti.

DynaSet’ler ve yapay zeka, piyasadan daha iyi performans göstermeniz için tüm işlemleri sizin için yapar. SDAO tokeni SingularityNET ile gördüğümüzle aynı şekilde güzel sonuçlar verdi. Token yazı hazırlandığı sırada 1,52 dolardan alıcı buluyor. Cheeky Crypto ekibi ise fiyatın 2,66 doları görmesini bekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.