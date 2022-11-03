Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


2,5 Trilyonluk Şirket Kripto Para Ortaklarını Açıkladı!

Dev kurumsal şirketler büyük kripto para çılgınlığına hazırlanıyor. Fidelity'nin ardından Goldman Sachs açıkladı.
19:10
3 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük finans şirketlerinin gözü kripto paralarda ve ayı piyasaları bu şirketlerin projelerini inşa etmesine olanak tanıyor. Cardano kurucusu Hoskinson’un da ifade ettiği gibi “ayı piyasaları inşa etmek için harika zamanlar” olmaya devam ediyor. Bir sonraki ayı piyasasında onlarca trilyon dolarlık şirketlerin müşterilerine daha fazla kripto ürünü sunduğunu görebiliriz.

Goldman Sachs Kripto Para

Goldman Sachs, bir kripto sınıflandırma hizmeti geliştirmek için endeks sağlayıcı MSCI ve kripto veri firması Coin Metrics ile birlikte çalışacak. Malum trilyon dolarlık devler müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda kripto odaklı ürünler geliştirmeye odaklandı. Bir yerden başlamaları gerekiyor. Peki bu şirketlerin müşterileri neden kripto para borsalarını kullanmıyor? Bugün Binance üzerinden 100 milyon dolarlık Bitcoin almak istediğinizde fiyatı önemli ölçüde hareket ettirirsiniz, ardından fiyat düşer. Eğer 1 milyar dolarlık kripto para alırsanız ortalama fiyatınız binlerce dolar yukarıda olur.

Kurumsal yatırımcılar ve milyonlarca dolarlık alım yapmak isteyen bireyseller borsalar yerine daha güvenli ve likidite sorunu yaşamayacakları varlık yönetim şirketlerini tercih ediyor. Veya edecek de diyebiliriz. Fidelity haberini paylaşalı henüz 1 saat olmadı ve şimdi de Goldman Sachs için yeni gelişmeyi okuyorsunuz. Trilyon dolarlık varlık yönetim şirketleri müşterilerinin portföylerinde kripto paralara yer olduğunu görüyor ve on milyarlarca dolar alım yapması muhtemel müşterilerine bu hizmeti sunarak para kazanmak istiyor.

Goldman Sachs Kripto

Yatırım bankasının kripto para sınıflandırma hizmeti kurumsal yatırımcıları hedef alacak. Firmaların yöneticileri, haberi ilk bildiren CNBC’ye yaptıkları açıklamada, bankanın yatırımcıların kriptoyu anlamlandırmalarına yardımcı olmak istediğini söyledi. Goldman’ın Marquee platformunda müşteri stratejisi başkanı olan Anne Marie Darling verdiği demeçte şunları söyledi;

Dijital varlık ekosistemi için müşterilerimizin anlayabileceği bir çerçeve oluşturmaya çalışıyoruz. Dijital varlıklarda performans takibi ve risk yönetimi hakkında giderek daha fazla düşünmeleri gerekiyor”.

Hizmet, doğal dünyayı isimlendirmek ve sınıflandırmak için kullanılan bilimsel bir terim olan taksonomi üzerine bir oyun olan Datonomy olarak bilinecek. Darling dijital varlık alanını sınıflara, sektörlere ve alt sektörlere ayırdıklarını söyledi. Hedge fonları ve varlık yönetimi şirketlerindeki para yöneticilerinin artık kripto hakkında daha ayrıntılı bir şekilde düşünebileceklerini de sözlerine ekledi. Veri akışı, analiz ve araştırmaya yardımcı olmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra, performansı kıyaslamak, portföyleri yönetmek ve hatta dijital varlık alanındaki farklı sektörlere dayalı yatırım ürünleri oluşturmak mümkün olabilecek.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Dünyaca Ünlü Şirketten Bitcoin ve Altcoin Müjdesi! Başlıyorlar!
Dünyaca Ünlü Şirketten Bitcoin ve Altcoin Müjdesi! Başlıyorlar!
Son Dakika: Terra (LUNA) Soruşturmasında Şok Gelişme! Savcılık Tespit Etti!
Son Dakika: Terra (LUNA) Soruşturmasında Şok Gelişme! Savcılık Tespit Etti!
Boğanın Sinyali! 10 Trilyonluk Devden 2 Kripto Para İçin Müjde!
Boğanın Sinyali! 10 Trilyonluk Devden 2 Kripto Para İçin Müjde!
Bitcoin Öngörüleri Çıkan Analist 38.000 Dolar için Tarih Verdi!
Bitcoin Öngörüleri Çıkan Analist 38.000 Dolar için Tarih Verdi!
Hack Saldırısı Bu Altcoin’i Yerle Bir Etti: Fiyat Sıfıra Gidiyor!
Hack Saldırısı Bu Altcoin’i Yerle Bir Etti: Fiyat Sıfıra Gidiyor!
Son Dakika: Powell Konuşmaya Başladı! Kripto Paralar Hareketlendi!
Son Dakika: Powell Konuşmaya Başladı! Kripto Paralar Hareketlendi!
Son Dakika: FED Faiz Kararı Açıklandı! Kripto Paralar Nasıl Tepki Verdi?
Son Dakika: FED Faiz Kararı Açıklandı! Kripto Paralar Nasıl Tepki Verdi?
İsviçre’den Kripto Para Kısıtlaması!
İsviçre’den Kripto Para Kısıtlaması!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
O Kadar NFT Koleksiyonu Çıkıyor! Bu NFT Dosyaları Nerede Saklanıyor?
Ethereum Yükseldi Fiyatları Fırladı: Bu NFT Koleksiyonu Zirveye Alıştı!
Twitter Yeni Özelliğini Duyurdu! Elon Musk’ın Geldiği Belli Oluyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022