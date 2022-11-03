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En büyük finans şirketlerinin gözü kripto paralarda ve ayı piyasaları bu şirketlerin projelerini inşa etmesine olanak tanıyor. Cardano kurucusu Hoskinson’un da ifade ettiği gibi “ayı piyasaları inşa etmek için harika zamanlar” olmaya devam ediyor. Bir sonraki ayı piyasasında onlarca trilyon dolarlık şirketlerin müşterilerine daha fazla kripto ürünü sunduğunu görebiliriz.

Goldman Sachs Kripto Para

Goldman Sachs, bir kripto sınıflandırma hizmeti geliştirmek için endeks sağlayıcı MSCI ve kripto veri firması Coin Metrics ile birlikte çalışacak. Malum trilyon dolarlık devler müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda kripto odaklı ürünler geliştirmeye odaklandı. Bir yerden başlamaları gerekiyor. Peki bu şirketlerin müşterileri neden kripto para borsalarını kullanmıyor? Bugün Binance üzerinden 100 milyon dolarlık Bitcoin almak istediğinizde fiyatı önemli ölçüde hareket ettirirsiniz, ardından fiyat düşer. Eğer 1 milyar dolarlık kripto para alırsanız ortalama fiyatınız binlerce dolar yukarıda olur.

Kurumsal yatırımcılar ve milyonlarca dolarlık alım yapmak isteyen bireyseller borsalar yerine daha güvenli ve likidite sorunu yaşamayacakları varlık yönetim şirketlerini tercih ediyor. Veya edecek de diyebiliriz. Fidelity haberini paylaşalı henüz 1 saat olmadı ve şimdi de Goldman Sachs için yeni gelişmeyi okuyorsunuz. Trilyon dolarlık varlık yönetim şirketleri müşterilerinin portföylerinde kripto paralara yer olduğunu görüyor ve on milyarlarca dolar alım yapması muhtemel müşterilerine bu hizmeti sunarak para kazanmak istiyor.

Goldman Sachs Kripto

Yatırım bankasının kripto para sınıflandırma hizmeti kurumsal yatırımcıları hedef alacak. Firmaların yöneticileri, haberi ilk bildiren CNBC’ye yaptıkları açıklamada, bankanın yatırımcıların kriptoyu anlamlandırmalarına yardımcı olmak istediğini söyledi. Goldman’ın Marquee platformunda müşteri stratejisi başkanı olan Anne Marie Darling verdiği demeçte şunları söyledi;

“Dijital varlık ekosistemi için müşterilerimizin anlayabileceği bir çerçeve oluşturmaya çalışıyoruz. Dijital varlıklarda performans takibi ve risk yönetimi hakkında giderek daha fazla düşünmeleri gerekiyor”.

Hizmet, doğal dünyayı isimlendirmek ve sınıflandırmak için kullanılan bilimsel bir terim olan taksonomi üzerine bir oyun olan Datonomy olarak bilinecek. Darling dijital varlık alanını sınıflara, sektörlere ve alt sektörlere ayırdıklarını söyledi. Hedge fonları ve varlık yönetimi şirketlerindeki para yöneticilerinin artık kripto hakkında daha ayrıntılı bir şekilde düşünebileceklerini de sözlerine ekledi. Veri akışı, analiz ve araştırmaya yardımcı olmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra, performansı kıyaslamak, portföyleri yönetmek ve hatta dijital varlık alanındaki farklı sektörlere dayalı yatırım ürünleri oluşturmak mümkün olabilecek.